Finlandia-talossa voi ihan pian myös yöpyä – tällainen on ikonisen maamerkin uusi suojakuori muutostöiden jälkeen

Finlandia-talon palvelut uudistuvat Helsingissä, kun rakennuksen pohjoisosa avataan laajan remontin jälkeen yleisölle alkuvuodesta 2025.

Matkailijoille avautuu majoituskäyttöön kaksi pohjoisosassa sijaitsevaa huoneistoa, jotka ovat aiemmin toimineet talon työntekijöiden asuntoina ja myöhemmin kokoustiloina.

Tänään tiistaina medialle esiteltiin uudistunutta seinäpintaa Finlandia-talon katolla, josta korkeimpien seinäpintojen uudet laatat näkyivät läheltä.

Julkisivun pinnoitteeksi tulee italialainen Lasa Bianco Nuvolato -marmori Lasa Marmon kaivoksesta Etelä-Tirolista. Se on laadultaan erilaista kuin aiemmin käytetty Carreran marmori.

Marmorista on tehty kestävyystutkimuksia, ja niiden mukaan materiaalin pitäisi kestää yli 50 vuotta.

– Tämä on kokonaan eri marmori kuin Carreran alueen marmorit. Se on rakenteeltaan hiukan erilainen, ja ulkonäössä on hiukan eroa. Se ei ole aivan vastaava kuin aiempi marmori. Valkoisuutta kuitenkin pidettiin tärkeänä, ja kuviointi on katsottu sopivaksi tähän rakennukseen, sanoo peruskorjauksen pääsunnittelija, arkkitehti Teemu Tuomi Arkkitehdit NRT:stä.

Aiemmat laatat käyristyivät. Ilmiö johtuu marmorin kulumisesta ja heikentymisestä.

– Sitä tapahtuu kaikilla marmoreilla, mutta on isoja eroja, kuinka nopeasti se tapahtuu. Tämän Lasan marmorin pitäisi heikentyä hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Siinä mielessä on erilainen marmori.

Uusien marmoreiden asennustyö alkoi kesäkuussa 2022. Finlandia-talon kokonaan uusittu julkisivu on valmis keväällä 2024.

Vanhoja seinälaattoja myytiin viime vuonna, ja Tuomen mukaan niitä on mennyt hyvin kaupaksi sekä yksityisille että yrityksille.

Etelätirolilainen marmori peittää uudistettuja Finlandia-talon julkisivuseiniä. Koko rakennuksen julkisivu valmistuu keväällä 2024.

Finlandia-talo avautuu yleisölle 2025

Finlandia-talon perusparannus on sen historian suurin.

Lähes 50-vuotiaan rakennuksen talotekniikka on uusittu, ilmanvaihto, viemäri- ja sähkötyöt sekä esitystekniikka on uusittu kauttaaltaan. Julkisivukorjausten lisäksi rakennukseen on tehty tilamuutoksia, myös vaippa ja vesikatto on uusittu.

Rakennuksen energiatehokkuus ja tilojen estettömyys paranevat aiemmasta. Suojellun rakennuksen uusiminen on ollut iso urakka.

– Tehtävä on ollut työläs ja vaikeakin. Periaatteessa kaiken pitää näyttää samalta kuin ennen korjausta, vaikka todella isoja muutoksia tehdään talotekniikassa sekä sähkö- ja esitystekniikassa. On huolehdittava, että pinnat säilyvät ehjinä eivätkä rikkoudu muutostöiden aikana, Tuomi sanoo.

Taloon tulee maan alle myös suurempi keittiö. Samoin uudet konehuonetilat on tehty Mannerheimintien alle, joten ne eivät tule näkyviin. Maan alle tulee yhteensä noin tuhat lisäneliötä.

Muutto takaisin remontoituun taloon, kalustaminen sekä Alvar Aalto -näyttelyn rakentaminen pääsee alkamaan syksyllä 2024.

– Aallon elämästä ei ole pysyvästi esillä näyttelyä missään Helsingissä. 1 300 neliön näyttely kertoo aikanaan Suomesta sekä Aallosta ja hänen elämäntyöstään hauskasti ja elävästi. Myös huumoria on mukana, sanoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Yleisö pääsee uudistuneisiin tiloihin vasta alkuvuodesta 2025. Remontti alkoi viime vuoden helmikuussa.

Samalla uutena palveluna avautuu tapahtumajärjestäjien yksityiskäyttöön arkisin vuokrattava korkeatasoinen baari- ja ravintolatila. Viikonloppuisin se toimii kaikille avoimena bistrona.

Viimeksi kokoustilana toiminut terassisali saa uuden elämän viinikahvilana ja design-kauppana.

Remontti on vielä kesken, mutta korkeimmat pystyseinät peittyvät jo uusiin seinälaattoihin. Näkymä katolta keskustakirjasto Oodin suuntaan.

Pikku-Finlandialle haetaan jatkoa

Finlandia-talo on hakenut remontinaikaiselle väistötilalle, suositulle Pikku-Finlandialle jatkoaikaa Helsingin kaupungilta.

Tapahtumakeskukselle on kysyntää, sillä Suomi toimii vuonna 2025 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajamaana. Etyj-järjestön 50-vuotisjuhlakokous järjestetään Helsingissä.

Pikku-Finlandian halutaan säilyvän kaupunkilaisten olohuoneena ja tapahtumakeskuksena Finlandia-talon rinnalla.

– Tällä on ollut kymmenessä kuukaudessa yli 120 000 kävijää, joten olemme anoneet kaupungilta viiden vuoden jatkoajan, sanoo toimitusjohtaja Tolonen.

Hänen mukaansa kaupungin puolelta on näytetty alustavasti vihreää valoa vuoteen 2025 saakka.

Finlandia-talon mukaan viime vuosi oli Pikku-Finlandialle menestys.

Tilassa on järjestetty tähän mennessä 400 erilaista tilaisuutta. On ollut juhlia, kokouksia, kansainvälisiä kongresseja, gaaloja, konsertteja ja yleisötapahtumia.

Keväällä useita näyttelyitä

Tapahtumakeskus Pikku-Finlandiassa on myös kaikille avoin maksuton taidegalleria, jossa on vaihtuvia näyttelyitä suomalaisilta taiteilijoilta tai Suomen historiasta.

Maaliskuussa on esillä taiteilija Cecilia Rosenlew’n maalauksia, Réka Csulakin ruokakuvia yhteistyössä Unkarin kulttuurikeskuksen kanssa huhtikuussa sekä toukokuussa muotokuvia Hollywoodin elokuvatähdistä.

Seinillä on myös Helsingin taidemuseon kokoelmista suomalaisia huipputeoksia, muun muassa Elina Brotherukselta ja Tamara Piilolalta.