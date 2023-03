Poliisi varoittaa nettikaupan riskeistä – ryöstöt yleistyneet kaupantekotilanteissa

Lounais-Suomen poliisin tietoon on tullut viime aikoina lukuisia nettikaupassa tehtyjä rikoksia. Rikoksia on tapahtunut kaupantekotilanteessa.

Verkon markkinapaikoilla tehdyt ostokset ja myynnit voivat johtaa kaupantekotilanteessa rikoksiin. Niitä tutkitaan muun muassa petoksina, varkauksina tai ryöstön yrityksinä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan useissa rikoksiin johtaneissa tilanteissa asianomistaja on myynyt verkon markkinapaikalla tavaraa kuten esimerkiksi puhelinta ja sopinut ostajan kanssa kaupat.

– Jostakin syystä on yleistynyt, että sovitaan kauppoja ja loppujen lopuksi kauppa voi olla esimerkiksi tekaistu, ei ole mitään tavaraa mitä myydä. Tai tavara on mukana, mutta pahimmillaan tilanne voi päätyä siihen, että myyjä tai ostaja ryöstää toisen osapuolen, kuvailee Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon johtaja, ylikomisario Toni Sjöblom.

Lounais-Suomen poliisin Instagram-tilillä kerrotaan esimerkkeinä, että ostaja on voinut näyttää väärennettyä pankin maksukuittia ja maksu on jäänyt myyjältä saamatta. Ostaja on myös voinut napata kaupankäyntitilanteessa tavaran käteensä, laittanut juoksuksi ja poistunut paikalta.

Ylikomisario Sjöblom sanoo, että kaikista tapauksista ei edes tule ilmoituksia poliisille. Tätä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun mukana on huumekauppaa tai alaikäisten tupakkakauppaa.

Poliisin ohjeet turvalliseen kaupantekoon

Kaupantekotilanteissa kannattaa olla erityisen tarkkana.

Varmista, että rahat ovat tilillä.

Älä usko ostajan maksukuittiin, ellet näe rahoja omalla tililläsi.

Älä anna myytävää tuotetta ostajalle ennen kuin maksu on varmasti suoritettu.