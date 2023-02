Nordean asuntokatsaus: Pientä ensiasuntoa havittelevalla on nyt paras tilaisuus vuosikymmeniin

Nordea on sitä mieltä, että hinnoissa päädytään alimmillaan alkuvuoden 2020 tasolle. Omakotitalojen huima hinnannousu sulaa pois.

Pientä ensiasuntoa ostavalle on nyt vuosikymmeniin paras tilaisuus hankkia oma koti, kun tarjontaa on runsaasti ja hinnoissa on neuvotteluvaraa. Näin arvioi Nordea alkuvuoden asuntomarkkinakatsauksessaan.

Pääkaupunkiseudulla onkin nyt poikkeuksellisen paljon asuntoja myytävänä sekä vuokrattavana.

Eniten ovat laskeneet nimenomaan yksiöiden hinnat, kun sijoittajat ovat kaikonneet markkinoilta, mikä painaa kasvukeskusten hintoja alaspäin muuta maata enemmän.

Tänä vuonna valmistuu vielä runsaasti asuntoja, mutta ensi vuodesta lähtien ihan uusien asuntojen määrä supistuu voimakkaasti, mikä tasapainottaa asuntomarkkinaa.

Pankkikonsernin mukaan pääkaupunkiseudulla vanhojen osakeasuntojen hinnat putosivat viime vuoden lopussa viisi prosenttia vuodentakaisesta ja koko maassa kolme prosenttia.

Hinnat voivat alimmillaan valahtaa kolmen vuoden takaiselle tasolle

Viime vuosien hurjin hinnannousu on nähty pääkaupunkiseudun kehyskuntien omakotitaloissa, joissa hinnat nousivat jotakuinkin viidenneksen kahdessa vuodessa. Nyt talojen hinnat ovat koko maassa laskeneet huipuistaan 7,6 prosenttia, ja kehyskunnissa huima nousu on jo lähes kokonaan sulanut pois.

Asuntohinnat lähtivät viime vuonna laskuun kaikissa Pohjoismaissa, kertoo Nordean katsaus. Ruotsissa hinnat laskivat viime vuonna peräti 13 prosenttia alkuvuoden huipputasoista.

Nordea odottaa asuntohintojen laskevan tänä vuonna lisää ja hintojen tipahtavan viidenneksen viime vuoden huippujen alapuolelle. Norjassa ja Tanskassa hintojen odotetaan laskevan 10–15 prosenttia.

Asuntohintatason odotetaan matalimmillaan päätyvän kaikissa maissa lähelle vuoden 2020 alun tasoa.

Kesää kohti piristyy, uskoo suurpankki

Nordea arvioi, että asuntokauppa lähtee taas käyntiin kevään aikana epävarmuuksien vähentyessä. Nordea jopa arvelee, että hinnat kääntyvät jälleen nousuun tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Pääkaupunkiseudulla asuntohintojen odotetaan silti alkuvuonna laskevan 10 prosenttia ja koko maassa seitsemän prosenttia viime vuoden huipuista.

Asuntolainahakemusten määrä on kääntynyt kasvuun alkuvuonna, sanoo Nordea katsauksessaan.

Suomen Pankki kuitenkin ilmoitti tänään, että suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa uusia asuntolainoja 0,8 miljardin euron edestä eli 570 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Uusien asuntolainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli tammikuussa 3,58 prosenttia.