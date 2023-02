Suomalaisupseeri haukkui Ukrainan sotataidot – näin Toveri ja Käihkö kommentoivat

Yli vuoden kestänyt Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on muuttunut asemasodaksi, jossa rintama ei juuri liiku.

Ylen Ukrainassa haastattelema korkea-arvoinen suomalainen upseeri arvioi, että Ukrainan asevoimista ei löydy tarpeeksi asiantuntemusta liikkuvaan sodankäyntiin.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mielestä Venäjän miehittämien alueiden vapauttaminen on vaatinut Ukrainalta osaamista, mutta hän myöntää, että liikkuvassa sodankäynnissä Ukrainalla on vielä paljon oppimista.

– Olen ihmetellyt sitä, minkä takia jossakin Bahmutissa pidetään härkäpäisesti kiinni asemista, koska kaupungin merkitys on aika vähäinen, Toveri sanoo.

Selitys voi olla se, että ukrainalaiset tekevät sitä, mitä osaavat. Asemasotaan jäädään, jos se käy molemmille osapuolille.

– En ole nähnyt, että Ukrainassa olisi operatiivisia armeijakunnan tason johtoportaita, jotka sopisivat liikkuvaan sodankäyntiin. Se on paljon vaikeampaa kuin se, että ollaan staattisessa asemassa, Toveri sanoo.

Toveri on Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö ja nyt kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana.

Avaa kuvien katselu Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Kuva: Toni Määttä / Yle

Käihkö: Ukrainalta puuttuvat näytöt hyökkäyksestä

Myös sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoo, ettei Ukraina ole todistanut kykyään liikkuvaan sodankäyntiin. Hänen mukaansa Ukrainan voitot ovat tulleet pääosin tilanteissa, joissa Venäjän joukot ovat perääntyneet.

– Nyt ollaan kulutussodassa. Liikesota on ainoa tapa, jolla voidaan saada nopeita voittoja. Liikkuminen on ainoa tapa ratkaista tilanne, Käihkö sanoo.

Käihkö toimii vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

Jos kumpikaan ei pysty tekemään aloitetta, raaka sota jatkuu ilman ratkaisua. Käihkön mukaan seurauksena on ”verinen umpikuja”.

– Jos kykyä liikesodankäyntiin ei ole, sota pitkittyy, ja silloin pitää kysyä, kenen puolella aika on, Käihkö sanoo.

Avaa kuvien katselu Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Komentaja ei yritä sitä, mitä joukot eivät osaa

Jämähtäminen nykyiselle rintamalinjalle käy pidemmän päälle kalliiksi, mutta ehkä vaihtoehtoja ei ole.

Toverin mukaan sekin on taito, etteivät komentajat lähde yrittämään sellaista, mitä joukot eivät osaa.

– Jos toteat, että näillä (sotilailla) on turha lähteä liikesodankäyntiin, koska ne hukkuvat metsään tai eivät osaa koordinoida tulenkäyttöä, niin sitten taistellaan sillä tavalla kuin tällä joukolla pystyy taistelemaan, Toveri sanoo.

Toverin mukaan Venäjäkään ei osaa liikkuvaa sodankäyntiä ja Venäjän asevoimien koulutustaso on muutenkin huono, joten ongelmat eivät koske vain Ukrainaa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Toveri: Ukrainan taistelukyky on synkän ja silotellun mediakuvan välissä

Ylen Kiovassa haastatteleman suomalaisupseerin mielestä ongelmien taustalla ovat Ukrainan asevoimien huono koulutus ja johtaminen.

Toveri ei usko, että Ukrainan taistelukyky olisi niin huono kuin upseeri antaa ymmärtää.

– Ehkä Ukrainan todellinen taistelukyky on jossain tämän aika synkän arvion ja sen silotellun kuvan välillä, minkä mediasta saa kun katsoo ukrainalaisten somesisältöä, Toveri sanoo.

Toveri muistuttaa, että Ukrainan asevoimista löytyy monentasoisia joukkoja.

– Ukrainalaiset ovat itsekin valittaneet, että siellä on nopeasti perustettuja aluepuolustusjoukkoja, joilla on huono koulutustaso ja joille tulee paljon tappioita, koska porukka ei osaa, Toveri sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että toisaalta Nato on jo vuosia kouluttanut ukrainalaisia sotilaita, ja maassa on myös joukkoja, joilla on pitkä taistelukokemus.

– Samoin upseerien kyvyt vaihtelevat. Vanhemmat upseerit ovat saaneet vanhaa neuvosto-opetusta, joka ei ole kauhean hyvää. Osa nuoremmista upseereista on saanut jo Nato-oppia, Toveri sanoo.

Käihkö huomauttaa, että koulutuksen suhteen Suomella on varmasti annettavaa, mutta niin on Ukrainallakin. Molemmilla on omat tapansa, vaikka Ylen haastattelema upseeri pitää Suomen koulutusta parhaana.

– Olisin vähän nöyrempi siinä, että kyllä ukrainalaisillakin on meille opetettavaa. Heillä kun on kuitenkin tuoretta taistelukokemusta Venäjää vastaan, Käihkö sanoo.

Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen arvioi sotatilannetta.

Suomen sotilaskouluttajilla jo nyt kädet täynnä töitä

Toverin mielestä Suomella olisi Ukrainalle annettavaa koulutuksen osalta, mutta käytännössä siihen ei ole resursseja. Toverin mukaan puolustusvoimien vahvuus on puristettu niin pieneksi.

– Meidän kaikki kouluttajavoima on kiinni varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa, eikä sieltä irtoa satoja kouluttajia, koska muuten kärsisi oma puolustus, Toveri sanoo.

Toveri kehuu Suomen reservin koulutustaitoja, mutta hänen mukaansa sieltäkään ei liikenee paljoa kouluttajia ulkomaille.

– Hekin ovat kiinni tukemassa puolustusvoimia reserviläiskoulutuksessa, Toveri sanoo.

Käihkön mielestä kykyä löytyy, jos on poliittista tahtoa.

– Koulutus on priorisointikysymys. Mihin haluamme satsata? Tämä on aika halpa tapa yrittää saada tulosta Ukrainassa, Käihkö sanoo.