Helsingin historian suurin ja vaikein työmaa alkaa Mannerheimintiellä – katso kartalta, miten sen voi kiertää

Huoli Helsingin keskustan viihtyvyydestä ja vetovoimasta ei katoa, kun remontit avaavat keskustan kadut useammaksi vuodeksi. Katujen alla kulkeva yli satavuotias putkisto on uusittava.

”Turisti. Älä jatka matkaasi Hämeenlinnan väylältä suoraan keskustaan. Ei kannata. Mansku on remontissa.”

Näin voitaisiin jo nyt hyvissä ajoin ohjeistaa Helsingin sisääntuloväylällä satunnaista autoilijaa, joka pyrkii lomareissullaan pääkaupungin iloihin.

Pääkaupungin valtasuonen, Mannerheimintien, remontointi alkaa maaliskuun aikana. Remontti laittaa Helsingin keskustaliikenteen sekaisin ja liikkuminen keskustassa vaikeutuu merkittävästi.

Remontti siirtää myös joukkoliikennettä poikkeusreiteille. Mannerheimintien läpi suoraan kulkevat raitiolinjat 4 ja 10 siirtyvät kulkemaan Töölön kautta heti maanantaista 6.3. alkaen.

Poikkeusreiteille siirtyvät myös osa Kampista liikennöivistä HSL:n sekä kaukoliikenteen busseista. Reittimuutoksista tiedotetaan matkustajille HSL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Mannerheimintie remontoidaan seinästä seinään

Kaupungilta arvioidaan, että edessä on Helsingin historian isoin, vaativin ja kaupunkilaisille vaikein työmaa. Myös alueen asukkaat saavat varautua meluun ja pölyyn.

Itse remontti alkaa ydinkeskustasta ja jatkuu kahdessa eri vaiheessa Helsingin jäähallin paikkeille niin sanotun Rokkimäkin risteykseen asti.

– Ihan ensimmäiseksi ryhdytään rajaamaan työmaa-aluetta Postikadulta pohjoiseen, oopperalle päin, selvittää Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta projektirakentamisen yksikön päällikkö Liisa Taskila.

Mannerheimintie ei mene missään vaiheessa kokonaan kiinni. Remontin aikana tiellä on käytössä kaksi kaistaa eli yksi molempiin suuntiin.

Taskila muistuttaa, että tie remontoidaan kuitenkin koko leveydeltään, niin sanotusti seinästä seinään, joten ajoväylän paikka vaihtelee.

Remonttien aikana ei kuitenkaan suositella ajamista keskustaan Mannerheimintietä pitkin, sillä tien odotetaan ruuhkautuvan reilusti.

– Toivomme kovasti, että nyt olisi oikea aika siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä keskustaan tullessa. Kannattaa pohtia vaihtoehtoisia reittejä ja sitä, onko oikeasti tarpeen lähteä omalla autolla vai voisiko hypätä bussiin tai ratikkaan, Taskila kannustaa.

Baanan silta uusitaan, vain ulkokuori muistuttaa vanhasta

Mannerheimintiellä vanhimmat remontoitavat putket ovat 1800-luvun lopulta. Nykyisen kevyen liikenteen baanan – entisen tavarajunaradan – silta Manskulla on kaupungin toiseksi vanhin, vuodelta 1894. Se joudutaan uusimaan kokonaan.

– Silta on käyttöikänsä ja kantavuutensa päässä. Se joudutaan korjaamaan ja uusimaan täysin. Sitä ei ole enää mahdollista peruskorjata, mutta uusi silta rakennetaan entisen näköisenä, Taskila lupaa.

Vielä 1900-luvun vaihteessa Mannerheimintie tunnettiin Erottajan alusta Henrikin eli Heikinkatuna ja Läntisenä Viertotienä pohjoisen suuntaan. Kaupungista ulos johtavaa hiekkapohjaista väylää liikennöitiin hevosvetoisilla liikennevälineillä.

Avaa kuvien katselu 1900-luvun alussa nykyinen Mannerheimintie pohjoisen suuntaan tunnettiin Läntisenä Viertotienä. Kuva: Signe Brander/ Helsingin kaupunginmuseo

Avaa kuvien katselu Läntisen Viertotien alun liikennettä nykyisen Eduskuntatalon paikkeilta. Kuva vuodelta 1895. Kuva: Karl Mitterhusen/ Helsingin kaupunginmuseo

Taskilalla on kuitenkin selvät perusteet sille, miksi tie on avattava ja remontoitava nyt, eikä myöhemmin. Seuraava aikaikkuna kun olisi vasta 2030-luvulla. Helsingissä on myös lähiajoilta kokemusta siitä, kun vanhoja vesiputkia hajoaa monta yhtä aikaa.

– Kun kotona avaa vesihanan ja sieltä tulee puhdasta vettä, vessanpönttö vetää ja kaikki toimii, niin nämä ovat ne syyt, miksi me korjaamme kunnallistekniikkaamme. Että olisi toimintaedellytykset jatkossakin, Taskila muistuttaa.

Kaupungin tavoite on saada Mannerheimintien remontti valmiiksi vuonna 2025. Uuden kunnallistekniikan lisäksi uutta ovat yksisuuntaiset pyörätiet molempiin suuntiin.

– Kaikki rakennetaan Mannerheimintiellä uusiksi seinästä seinään: pinnan alla, pinnalla ja päällä, kahdessa vaiheessa, projektirakentamisen päällikkö Liisa Taskila sanoo.

Avaa kuvien katselu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan projektirakentamisen yksikön päällikkö Liisa Taskila on tyytyväinen, että siirtynyt remontti vihdoin aloitetaan. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Remonttia on kertaalleen siirretty. Remontin eteläosan suunnitelmat ovat olleet valmiina vuodesta 2015.

Eikä tässä vielä kaikki.

Manskun remontin jälkeen vuorossa on päärautatieaseman ohi kulkeva Kaivokatu ja sen kannen remontti.

Viihtyisää Helsingin keskusta saa siis vielä odottaa. Tai ainakin joutuu väistämään remonttialueita Senaatintorille suunnitellun kesäterassin suuntaan sekä kaupungin eteläisempiin osiin.

