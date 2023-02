Avi antanut useita huomautuksia Kemin Metsä Fibren rakennustyömaalle: “Ei ole tavallista, että työmaalla tapahtuu kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta”

Metsä Fibren uuden sellutehtaan työmaalle on tehty useita tarkastuksia.

Ylitarkastajan mukaan useimmiten Metsä Fibren työmaata on huomautettu putoamissuojausten puuttumisesta, puutteellisista kulkuteistä ja työtelineistä.

Kemin Metsä Fibren uuden sellutehtaan rakennustyömaalla on tapahtunut varsin lyhyen ajan sisällä kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

– Ei ole tavallista, että samalla työmaalla tapahtuu kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Ei ole tavallista, että sattuu edes yhtä, huomauttaa ylitarkastaja Lasse Ketola Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Ketolan mukaan avi on tehnyt sellutehdastyömaalle useita tarkastuksia. Työmaata on huomautettu useista tapaturmavaaroista.

– Liikaa olemme joutuneet huomauttamaan työmaan tapaturmavaaroista, Ketola sanoo.

Metsä Fibren työmaalla on tehty yli sata tarkastusta.

Ketolan mukaan useimmiten Metsä Fibren työmaata on huomautettu putoamissuojausten puuttumisesta, puutteellisista kulkuteistä ja työtelineistä. Yhtiötä ja alueella toimivia urakoitsijoita on velvoitettu korjaamaan puutteet.

Tuki pettää ja kappale kaatuu

Ketolan mukaan annettujen velvoitteiden perusteella voisi päätellä, että yleisin tapaturma työmaalla olisi putoaminen.

– Jokunen putoaminen siellä on realisoitunut, mutta kuolemaan niistä ei ole johtanut mikään.

Onnettomuuksia on sattunut myös sellaisissa tilanteissa, joissa raskaita kappaleita on asennettu paikoilleen ja ne ovat olleet väliaikaisesti tuettuina.

– Tässä on vaarana, että tuki pettää ja kappale kaatuu tai putoaa ihmisen päälle.

Ketola kertoo, että kappaleiden asentamisessa pitää noudattaa suunnittelijan laskelmia myös väliaikaisessa tuentavaiheessa.

– Laskelmien puuttuminen tai niiden noudattamatta jättäminen johtaa usein vakaviin tapaturmiin, hän muistuttaa.

Kaksisataa kerrostalotyömaata

Metsä Fibren työmaan keskivahvuus on 3850 henkilöä, mikä vastaa noin kahtasataa kerrostalotyömaata.

– Työmaalla on hirvittävä määrä henkilöitä pienellä alueella, joten kyllä siellä on sattunut ja tapahtunut. Olemme käyneet kohteessa tarkastuksilla työn alkamisesta saakka.

Avin ylitarkastaja Lasse Ketola kertoo, että yleisesti ottaen teollisuuden investointihankkeissa työturvallisuudessa on vähemmän huomautettavaa kuin vaikkapa kerrostalotyömailla.

Lainsäädännössä tapaturma itsessään ei ole rike, vaan sellainen on nimenomaan olosuhdepuute, joka johtaa onnettomuuteen.

– Mielestäni voimavaroja pitäisi keskittää olosuhdepuutteiden parantamiseen etukäteen, Ketola toteaa.

– Jos olosuhdepuutteet ovat merkittäviä, niin sittenhän se on vähän tuuristakin kiinni, tapahtuuko onnettomuutta vai ei. Usein olosuhdepuutteet johtuvat välinpitämättömyydestä tai kiireestä, hän jatkaa.

Riskejä ottavat sekä suomalaiset että ulkomaalaiset tekijät

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on ollut koko ajan vähentymään päin. Ketolan mukaan viime vuonna Suomessa tapahtui kuitenkin erityisen paljon kuolemantapauksia työpaikoilla.

Metsä Fibren työmaan kotimaisuusaste on tällä hetkellä 45 prosenttia. Vaikka ulkomaalaisia on työntekijöistä yli puolet, ei Ketola näe, että sillä olisi vaikutusta tapaturmien määrään tai vaaratilanteisiin ylipäätään.

– Suomeen tulevat työntekijät ovat kokeneita asennusryhmiä, jolle paikallista määräysvaltaa käyttävä yritys eli tässä tapauksessa Metsä Fibre antaa myös ohjeita. Kyllä sekä ulkomaalaisiin että suomalaisiin mahtuu liikaa riskejä ottavaa porukkaa, Ketola muistuttaa.

Metsä Fibre: puutteet on korjattu

Kemin Metsä Fibren uuden sellutehdastyömaan projektijohtaja Jari-Pekka Johansson toteaa, että avin tarkastukset ovat normaalia viranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä. Johanssonin mukaan tarkastuksissa löydetyt puutteet korjataan nopeasti ja muutoksista raportoidaan aville.

– Tarkastamme telineet säännöllisesti ja käytössä on telinekortit, joista nähdään, että telineet ovat tarkastettu ja turvalliset. Jos ns. telinekorttia ei ole tai se on puutteellinen, niin telineitä ei käytetä ennen kuin ne on todettu turvalliseksi.