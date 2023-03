Kun uinninvalvoja sairastuu, sulkeutuu pahimmillaan koko uimahalli – alimiehitys jatkuvasti hankalampi ongelma

Uinninvalvojista on pulaa, vaikka valvojakurssin suorittaa yhä useampi ihminen. Pahimmillaan uinninvalvojat stressaavat jo etukäteen sitä, ettei sairastapauksen myötä sijaista välttämättä löydetäkään.

Uinninvalvojista on paikoin pulaa. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta eli SUH:ista kerrotaan, että uinninvalvojien kysyntä on kasvanut ja heitä koulutetaan jatkuvasti enemmän. Silti uinninvalvojan sijaisia on vaikeaa saada.

Esimerkiksi Ilomantsin uimahalli oli viime keväänä hetkittäin kiinni, kun uinninvalvojalle ei löytynyt sijaista. Aiemmin myös Kuopiossa sijaispula on sulkenut uimahalleja. Samaan tilanteeseen päädyttiin viime viikolla Joensuun Vesikossa.

Vaikka Vesikolla onkin yhteensä kymmenkunta sijaista ja kuusi vakituista uinninvalvojaa, pääsee tilanne äitymään välillä pahaksi.

– Viime vuonna suljimme Rantakylän uimahallin pari kertaa, nyt viime viikolla Vesikon. Tähän asti sijaisia on löydetty, mutta se on mennyt alati vaikeammaksi, kertoo Joensuun liikuntajohtaja Timo Heinonen.

Avaa kuvien katselu Vesikon uinninvalvojat Jani Piiroinen ja Sanna Kinnunen kertovat, että sairauspoissaolot stressaavat välillä jo etukäteen. Kuva: Heikki Haapalainen

Liikuntajohtajan mukaan vakituisia uinninvalvojia on palvelumitoitukseen nähden aivan liian vähän. Kaupungin sisällä aiheesta on keskusteltu paljon. Kuluvan vuoden talousarvioon on myös kirjattu, että henkilöstömitoituksen tilanne täytyy selvittää.

Uinninvalvojia houkutellaan kursseilla ja testiuinneilla

Vuosittain SUH:in kursseilta valmistuu 300 uinninvalvojaa, noin 50 rantapelastajaa ja noin kymmenen kansainvälisen tason hengenpelastajaa.

SUH:in koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov työskenteli uinninvalvojana kymmenen vuotta Suomessa ja Yhdysvalloissa. Uinninvalvojakurssin suorittajien määrä on hänen arvionsa mukaan kasvanut viimeisimmän vuosikymmenen aikana.

Efimov ei osaa arvioida suoraa syytä sille, miksi valvojista on joillain paikkakunnilla edelleen pulaa.

– Ymmärrän työnantajapuolelta siitä, ettei uimavalvojia voi palkata yhteen kohteeseen montaa. Vastapainona alimiehitys poissaolojen sattuessa on vaikea ratkaista ilman, että uimahalli laitetaan kiinni, Efimov pohtii.

Koronapandemian aikaiset uimahallisulut ovat myös voineet lisätä epävarmuutta alalla. Korona-aikana uinninvalvojia siirtyikin toisiin tehtäviin tai vaihtoi alaa kokonaan.

Potentiaalisia uinninvalvojia olisi Efimovin mielestä hyvä houkutella jo nuorista. Myös Joensuun Vesikossa suurin osa sijaisista on esimerkiksi yliopisto-opiskelijoita.

Avaa kuvien katselu Uinninvalvojat pitävät huolen siitä, että asiakkailla on turvallista uida ja liikkua. Kuva: Heikki Haapalainen

Ilomantsin kunta järjesti toukokuussa kaikille avoimen ja maksuttoman uinninvalvojan testiuintipäivän. Tavoitteena oli etsiä mahdollisia sijaistavia uinninvalvojia oman kunnan sisältä.

– Toukokuun testiuintiin osallistui neljä innokasta ihmistä, mutta he eivät kokeneetkaan olevansa valmiita valvojatehtäviin, kertoo Ilomantsin liikunnanohjaaja Rauni Penttinen.

Osallistujat yllättyivät Penttisen mukaan siitä, mitä työ oikeastaan vaatiikaan. Myöskään omaan uintitekniikkaan ja -taitoon ei lopulta luotettukaan täysin.

Siihen, miksi uinninvalvojia ei ole riittävästi, ei näytä olevan yksiselitteistä ratkaisua tai syytä. SUH:in koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov arvelee, että suomalaisten laskenut kuntotaso heijastuu myös uinninvalvojien pulaan.

– Tässä on varmasti jonkinlainen linkki yleisen liikkumistason ja tämän ammatin välillä. Uinninvalvojan työssä omaa kuntoa täytyy jatkuvasti pitää yllä. Ehkä tämä ammatti tuntuu liian raskaalta, vastuulliselta tai vaativalta.