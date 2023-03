Kännykkä kilahtaa, kauppias singahtaa – näin Perttu Laitinen kerää verkkokauppa-asiakkaan viikon ruoat alle neljässä minuutissa

Korona vauhditti ruoan verkkokauppaa ennennäkemättömällä tavalla. Suosio on sittemmin tasaantunut, mutta verkosta tilaamisesta on tullut ruokakaupoille työllistävä osa arkea.

Varkautelaisen K-Market Hertun kännykkä kilahtaa, elintarviketilaus on vastaanotettu. Kauppias Perttu Laitinen lähtee keräämään tuotteita pahvilaatikkoon. On oltava ripeä, sillä Wolt-kuski tulee pian tilausta noutamaan.

– Wolt-tilaukset ovat kasvaneet koko ajan. Lokakuusta lähtien meillä on tämä palvelu ollut ja päivittäin kymmeniä tilauksia viedään pikatoimituksina, Laitinen kertoo.

Laitisen kaupalla on ollut verkkokauppa käytössä jo vuosia, mutta koronakeväänä suosio räjähti. Kiivaimpaan aikaan kolme vuotta sitten kaupalle palkattiin useampia työntekijöitä pelkästään pakkaamaan ja kuljettamaan asiakkaiden ostoksia koteihin.

Elintarviketilauksia toimitettiin päivässä jopa 120.

– Aamuseitsemästä iltaseitsemään kerättiin, pakattiin ja toimitettiin tilauksia. Parhaimmillaan kolmekin autoa suhasi ympäri kaupunkia. Työntekijöitä oli täällä kaupalla enemmän kuin asiakkaita, Laitinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Verkkokaupan tilaukset kilahtavat kaupan kännykkäsovellukseen. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Ihmiset uskaltavat taas käydä kaupassa, mutta verkkokauppa on jäänyt osaksi arkea. Nyt Hertun oma autonkuljettaja toimittaa kotiinkuljetuksia neljä kertaa viikossa.

– Liikevaihdostamme 20 prosenttia tuli viime vuonna verkko-ostoksista. Tänä vuonna luku on varmasti lähempänä 30 prosenttia, joten merkittävä asia tämä on meille, Perttu Laitinen sanoo.

Suurin osa elintarvikkeista hankitaan edelleen käymällä kaupassa itse. Niin Keskolla kuin S-ryhmälläkin ruoan verkkokauppa on tällä hetkellä vain noin kolme prosenttia kaikesta päivittäistavaramyynnistä.

Myös varkautelaiset Jouni Tullila ja Tiina Palonen luottavat edelleen perinteiseen kaupassa käymiseen.

– Nyt meinasin woltata mutta oli helpompi lähteä itse kokoamaan lounassalaattia. Ravintoloista olen joskus woltannut ruokaa, mutta ruokakaupasta en ole kotiinkuljetusta vielä kokeillut, pienen lapsen isä Tullila sanoo.

– Meidän perheessä mietittiin jossain vaiheessa, että olisi siirrytty kokonaan elintarvikkeiden tilaamiseen verkosta. Hinta tuntui vielä liian korkealle, joten toistaiseksi käydään itse kerran viikossa meidän kuusihenkisen perheen ruokaostokset tekemässä, Palonen kertoo.

Mitä kaupassa tapahtuu kun tilaus tulee?

Vaikka viime aikoina on nähty uutisia automatisoiduista keräilyjärjestelmistä ja kuljetusroboteista, suurimmassa osassa kauppoja elintarviketilaukset kerätään vielä ihmisvoimin.

Keskon ruoan verkkokaupasta vastaava Antti Rajala kertoo, että henkilökunnan tarve kaupoissa on kasvanut verkkokaupan suosion lisääntyessä.

– Korona-aikaan meillä oli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kauppa, jossa oli palkattuna jopa 100 henkilöä pelkästään keräämään verkkokaupan ostoksia. Eli puhutaan hyvin merkittävästä työllistävästä vaikutuksesta.

Rajalan laskelmien mukaan keskimääräinen verkkokaupan kotiinkuljetustilaus vaatii melkein tunnin ihmistyövoimaa.

– Tuotteet kerätään käsin kaupan hyllyiltä, johon menee noin 20–30 minuuttia. Siihen pakkaus, kuljetus ja muut tehtävät päälle, niin on tämä aika työllistävä malli.

Perttu Laitisen kaupan etuna on kompakti koko. Tuotteiden keräämiseen ei mene montaa minuuttia per tilaus, mutta silti työvoimaa on sidottuna nettiostoksiin päivittäin.

– Pari kokoaikaista työntekijää meillä pyörittää verkkokauppaa tällä hetkellä. Kyllä sillä iso vaikutus työrytmiikkaan on ollut.

Avaa kuvien katselu K-market Hertussa verkkotilaukset kerätään aamupäivisin ja toimitetaan asiakkaille iltapäivisin. Myyjä Joona Kosuselle tilausten kerääminen on tuttua puuhaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Laitinen kuvailee tapahtumaketjua, joka käynnistyy kaupassa kun asiakas tilaa ostokset verkkokaupan kautta.

– Joku henkilökunnasta nappaa tilauksen kerättäväksi, kiertää lenkin, kerää ostokset pahvilaatikoihin ja merkitsee niihin asiakkaan tiedot. Pakasteet viedään pakkaseen odottamaan kuljetusta, muut elintarvikkeet kylmiöön ja lämpöä tarvitsevat tuotteet takahuoneeseen.

K-Market Hertussa on palkattu oma autonkuljettaja ruokatilauksia varten. Ostoksia toimitetaan neljä kertaa viikossa omalla autolla. Lisäksi Wolt-tilauksia kaupasta toimitetaan päivittäin.

Avaa kuvien katselu Jarmo Rahkosen työajasta iso osa kuluu verkkokauppatilausten keräämiseen ja kotiinkuljetuksiin. Rahkonen kuljettaa tilauksia asiakkaille neljänä päivänä viikossa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Elintarvikkeiden kotiinkuljetus verkkokaupan kautta maksaa noin 10 euroa. Mistään kauppiaan kultakaivoksesta ei siis voida puhua.

– Tällä hinnalla ollaan vähän siinä ja kintaalla onko kannattavaa. Rahalla pitää kattaa sekä työaika että auton kulut, Laitinen sanoo.

Silti elintarvikkeiden verkkokauppa nähdään kasvavana ja kannattavana investointina.

– Kun tarkastellaan asiakaspalvelun näkökulmasta, me haluamme ehdottomasti tarjota ruoan verkkokauppapalvelua. Me näemme, että se sitouttaa asiakkaita, Keskon Antti Rajala sanoo.

Kauppias Perttu Laitinen näkee elintarvikkeiden verkkokaupassa paljon kehityksen mahdollisuuksia. Yksi toive hänellä kuitenkin on tulevaisuudelle.

– Toivottavasti minun elinaikanani saadaan vielä mennä näin, ettei kaikkea hoideta robottien avulla. Että myös verkkokaupassa voidaan olla ihmisiä ihmiselle.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 2.3. klo 23:een asti.