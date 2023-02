Haminalaismies välitti kymmeniä kiloja marihuanaa – kaksi miestä tuomittiin huumerikoksista vuosiksi vankilaan

Kymenlaakson käräjäoikeus on antanut tänään tiistaina tuomionsa laajassa marihuanan laittomaan hallussapitoon ja välitykseen liittyvässä rikosvyyhdissä.

Haminalainen, vuonna 1994 syntynyt mies tuomittiin kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta kuudeksi vuodeksi vankeuteen.

Lisäksi hänet tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä huumausaineen levittämisestä saamansa palkkion 12 500 euroa.

Syyttäjän mukaan mies oli laittomasti pitänyt hallussaan ja välittänyt useita kymmeniä kiloja marihuanaa kolmena eri ajankohtana vuonna 2020.

Kaikkiaan syyttäjän mukaan kyseessä oli toista sataa kiloa marihuanaa ja niiden arvo lähenteli katukaupassa miltei kolmea miljoonaa euroa.

Myös toinen, vuonna 1989 syntynyt mies, tuomittiin kuuden vuoden vankeusrangaistukseen kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.

Syyttäjän mukaan hän sai toiselta mieheltä marihuanaa, jota tämä piti hallussaan ja välitti eteenpäin.

Tuomiossaan käräjäoikeus katsoo, että kahden päätekijän kohdalla huumerikokset on näytetty toteen. Käräjäoikeuden mukaan rikoksen kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta ja sillä on tavoiteltu suurta taloudellista hyötyä.

Siksi teot ovat olleet kokonaisuudessaan törkeitä.

Kolmen henkilön syytteet hylättiin

Syytettyinä käräjäoikeudessa oli yhteensä seitsemän henkilöä.

Kahden päätekijän lisäksi myös kaksi muuta henkilöä tuomittiin.

Heistä toinen tuomittiin avunannosta törkeään huumausainerikokseen kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Toinen henkilö taas tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta yhdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kolmen muun henkilön syytteet hylättiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.