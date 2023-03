Anni Kyröläisen kolumni: Talvi sulkee ison joukon ihmisiä yhteisen kaupunkitilan ulkopuolelle

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Alkujaan itäsuomalaisena olen nauttinut tänä talvena lumisesta maisemasta myös täällä pääkaupunkiseudulla. Ulkona on valoisampaa, ulkojäillä voin kiitää myös sähköpyörätuolillani, ja kirpeänä pakkasiltana kotiin tullessa lumen narskunta renkaiden alla nostattaa mieleen nostalgisen turvallisuudentunteen jostain lapsuudesta.

Mutta lumi ei ole minulle pelkkä ilo, ei ainakaan Helsingissä. Viime talvena lunta satoi kerralla niin paljon, että kaupungin aurauskalusto ja -henkilöstö oli lujilla. Työt oli pantava tärkeysjärjestykseen. Vilkkaat kadut ja ajoväylät aurattiin ennen muita.

Minulle se tarkoitti sitä, etten päässyt omin avuin useaan päivään kotiovea tai -katua pidemmälle, enkä kaikkina päivinä edes avun kanssa.

Kenenkään kulkemisen ei tulisi olla ihanan ystävän avun varassa.

Olin viettänyt sisällä neljä päivää, kun lähistöllä asuva ystäväni kävi noutamassa minut pulkalla ulkoilemaan. Meillä oli hauskaa, ja uskaltauduin jopa mäenlaskuun, mutta ei se itsenäistä liikkumista ollut. Ei kenenkään kulkemisen tulisi olla ihanan ystävän varassa.

Onneksi elimme etätyöaikaa. Työtapaamisia olisi ollut kurja perua, koska ei päässyt itse liikkumaan. Tosin, etätyön soisi olevan oma valinta eikä pakko – siksi että esteettömyys ei käytännössä toteudu.

Talven luminen arki näyttää siltä, että sankan pyryttämisen jälkeen lumityöt tehdään jossain kohtaa satunnaisessa järjestyksessä. Osaan tienylityksistä jätetään lumivalleja; eikä kaikilla reiteillä ole edes talvikunnossapitoa. Näillä kunnossapidon päätöksillä linjataan käytännössä se, missä ja milloin minä ja suuri joukko kaupunkilaisia voi itsenäisesti liikkua.

Se on moneen ihmisryhmään kohdistuvaa valtaa. Valta on piilossa rakenteissa, mutta ohjaa valintojamme ja arkeamme päivittäin.

Olenko reissullani myös suuremmassa vaarassa kuin ilman pyörätuolia liikkuva?

Kun esimerkiksi kyläilen ystäväni luona, osa reitistä on minulle lumisina aikoina saavuttamattomissa. Ja vaikka lumityöt olisi jo (usein huonosti) tehty, käytän matkaan talvella enemmän aikaa, enkä saa itse valita, mistä kuljen. Ylimääräisen ajan ja vaivan tarve toistuu reitillä tai toisella talvisin joka päivä. Se sopii huonosti yhteen elämän kanssa, jossa on kaksi työtä ja vielä harrastuksetkin.

Eräänä kauniina pakkaspäivänä kiersin sähköpyörätuolillani lumen kaventaman jalkakäytävän koukkaamalla ajotielle. Se pisti pohtimaan. Olenko reissuillani myös suuremmassa vaarassa kuin ilman pyörätuolia liikkuva?

Talvikunnossapito koskee muitakin kuin meitä pyörätuolilla liikkujia. Se koskee esimerkiksi ikääntyneiden tai lastenrattaiden kanssa kulkevien elintilaa. Myös he joutuvat varaamaan ylimääräistä aikaa ja kokevat vaivaa arjessaan. Kyse on koko kaupunkitilan yhdenvertaisuudesta.

Eikä yhdenvertaisuutta koetella vain talvella. Vuodenajasta riippumatta kyse on muutenkin meille kaikille yhteisestä kaupunkitilasta. Esimerkiksi korkeat katukynnykset, portaat tai muut tasoerot rajaavat mahdollisuuksiani nauttia yhteisestä tilasta muiden kanssa. Tilastojen mukaan lastenvaunujen kanssa liikkuva on yhä todennäköisemmin nainen (siirryt toiseen palveluun) – meillä naisillako on aikaa odotella hitaita hissejä ja käyttää kiertoreittejä?

Ystävilleni on tarjolla vain kolmannes ravintolavaihtoehdoista, jos minä olen mukana.

Minulla on paljon ystäviä. On hätkähdyttävää tajuta, että oikeastaan vain muutaman luokse pääsen kyläilemään esteettömästi. Silti – vaikka osa heistä käyttää itsekin apuvälinettä liikkumiseen ja asuu itse kyllä esteettömässä asunnossa.

Kesäisin vaellan toisinaan ystävieni kanssa puistopiknikin jälkeen Helsingin Kallion kaduilla. Etsimme kuppilaa, jossa viettää loppuilta. Ystävilleni on tarjolla vain kolmannes kaikista ravintolavaihtoehdoista, koska minä olen mukana. Kirjastoissa, joissa käyn, on paljon mukavia lukunurkkauksia. Niihinkin vain osaan pääsee esteettömästi.

Ensimmäinen askel kohti yhdenvertaisuutta on asioiden tekeminen itselleen näkyväksi. Kehotankin jokaista kuvittelemaan, minne ehtisi päivän aikana, jos liikkuminen ei olisikaan itsestään selvää. Pohdinnan tueksi vinkki: esimerkiksi suojatietä ei voi ylittää, jos sen eteen on aurattu lumivalli.

Anni Kyröläinen

Kirjoittaja on yhdenvertaisuuden puolesta puhuva Itä-Suomesta Helsinkiin kotiutunut yrittäjä ja järjestötyöntekijä.

Voit keskustella kolumnista 3.3. kello 23.00 asti.