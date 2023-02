UMK uhkaa karata toiseen suurkaupunkiin – Turku pitää tiukasti kiinni kisaisännyydestään

Tapahtumakeskus Logomo on osoittautunut liian pieneksi paikaksi suositulle tapahtumalle. Turun kaupunki ja tapahtumatuottajat esittävät ratkaisuksi Turkuhallia.

Turussa taistellaan vahvasti sen puolesta, että Uuden Musiikin Kilpailun finaali järjestetään yhä kaupungissa. Turun tapahtumajohtaja Antti Kirkkola kertoo, että neuvottelut Yleisradion kanssa ovat vahvasti käynnissä, ja Turku haluaa varmasti olla UMK-kaupunki jatkossakin.

Kaupunki on valmis auttamaan tapahtumajärjestäjää kaikin tavoin muun muassa viestinnässä. Kirkkolan mukaan Turku on jo osoittanut olevansa vahva tapahtumakaupunki.

– Turusta voisi tulla Suomen San Remo. Turku on niin hieno kulttuurikaupunki, visioi Kirkkola.

Tapahtumakeskus Logomo on osoittautunut liian pieneksi paikaksi suositulle tapahtumalle. Kirkkolan mukaan Turkuhalli olisi sille hyvä vaihtoehto.

– Turkuhalli on loistava ja toimintakykyinen areena. Se taipuu ehdottomasti kilpailun areenaksi.

Lordi voitti Turussa 2006

Lordi voitti Turussa järjestetyn Euroviisujen Suomen karsinnan vuonna 2006. Silloin tapahtumapaikkana oli nykyisen Holiday Club Caribian yhteydessä ollut tapahtumahalli.

Myös Turkuhallissa on valittu Suomen edustaja Euroviisuihin vuonna 1991. Turku Liven liiketoimintajohtaja Heidi Aho kertoo, että Turun Palloseuran jääkiekko-otteluiden lisäksi hallissa järjestetään edelleen isoja tapahtumia.

– Olen ilmoittanut, että Turkuhalli on käytettävissä, jos UMK etsii uutta kotia. Olen tuonut meidän vahvuutemme tapahtumanjärjestäjän tietoon. Tietenkin Yle tekee itse itsenäisesti päätöksen, kertoo Aho.

Aho tietää, että tarve aiempaa suuremmalle tapahtumalle on olemassa, sillä tänä vuonna suosio oli kova ja liput myytiin nopeasti loppuun. Turkuhalliin mahtuu 8 000 asiakasta. Se on selvästi suurempi kuin Logomo, johon mahtui 1 500 katsojaa.

– UMK:n tuotantovaatimukset ovat tietenkin vähän erilaiset kuin normaalissa konsertissa. Realistinen yleisömäärä on noin 6 000–7 000.

Turkuhallin etuna on, että siellä riittää paljon tilaa tuotannolle ja yleisölle.

– Normaalilla kaudellakin meillä on ollut esimerkiksi Disney on Ice –tyyppisiä kiertueita. Nekin ovat tarvinneet monia päiviä rakennukseen ja purkuun, joten se on meille tuttua. Tv–tuotannot ovat meille tuttuja, sillä niitähän teemme joka viikko monta kertaa TPS:n jääkiekko-otteluissa, kertoo Aho.

Aho aikoo antaa Ylen tuotantoryhmälle hetken aikaa vetää happea, mutta kohta on aika ottaa yhteyttä. Jääkiekkoliigan ohjelma lyödään kohta lukkoon, joten sen vuoksi asiaan pitää saada kohta selvyys.

Kokenut tapahtumatuottaja luottaa Turkuhalliin

Viihdealan yrittäjä Joona Haarala on kokenut tapahtumatuottaja. Hän on ohjannut takavuosina TPS:n ottelutapahtumia ja vastaa nykyään Tampereen Areenalla muun muassa Tapparan ja Ilveksen ottelutapahtumista.

– Kysyntää on ja se kertoo siitä, että UMK alkaa olla konseptina toimiva ja nyt ihan oikeasti kannattaisi harkita vaihtoehtoja. Tampereen areenaan menee 15 000 katsojaa. Helsingin jäähalli, Turkuhalli ja Espoon areena ovat muut vaihtoehdot.

Avaa kuvien katselu Joona Haarala työpaikallaan Tampereen Areenassa ohjaamassa Ilveksen ottelutapahtumaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Haaralan mukaan kyse on siitä, mikä kaupunki haluaa eniten tapahtumaa.

– Viime viikonloppuna Turkuhalli oli loppuunmyyty, kun siellä oli tubettajien tapahtuma. Siellä oli ihan jäätävän hyvä tunnelma. Meteli oli valtava. Turkuhalli on siitä kiva paikka, että siellä on paljon kovaa pintaa. Ääni kaikuu, kun yleisö huutaa paljon. Se on todellinen noidankattila.

Haarala muistuttaa myös, että Tampereen hallissa on paljon tapahtumia ja kaksi jääkiekkojoukkuetta pelaa siellä.

– Turun tapahtumatoimiston ja Antti Kirkkolan pitää tehdä paljon hommia, jotta he vakuuttavat Yleisradion päättävät henkilöt ja kisa saadaan Turkuun. Veikkaan, että Turku on vahvoilla, sillä siellä on halua saada pidettyä tapahtuma edelleen kaupungissa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 1. maaliskuuta kello 23 saakka.