Yhdysvaltalaiset sotilaat hakevat oppia Lapista – amerikkalaiset ovat mukana myös paikallispuolustusharjoituksessa

Kuinka sulattaa vettä lumesta, tai ylipäänsä selvitä yli 20 asteen pakkasesta?

Virginian kansalliskaartin jäsenilla on ollut Rovaniemen pakkasissa ja lumikinoksissa viime aikoina paljon opittavaa.

Larry Smithson kertoo, että esimerkiksi veden sulattaminen on ollut uutta.

– Amerikkalaisena olemme tottuneita siihen, että kaikki on saatavilla. Mutta ulkona täällä, kuten voit nähdä, ei ole mitään, Smithson sanoo.

Smithson kertoo, että hän ei ole koskaan ollut näin kylmässä paikassa.

Yhdysvaltain osavaltion Virginian kansalliskaartissa palveleva Larry Smithson osasi hiihtää jo ennen Lappiin tuloa, mutta 20 asteen pakkasta hän ei ollut kokenut aiemmin.

Suomalaiset ja yhdysvaltalaiset tekevät paraikaa Lapissa yhteistyötä paikallispuolustusharjoituksessa Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella.

Yhteensä yhdysvaltalaisia on mukana harjoituksessa 290. Amerikkalaiset ovat saaneet jo ennen paikallispuolustusharjoitusta viime viikkojen aikana Puolustusvoimilta oppia arktiseen sodankäyntiin.

Mukana on myös 11. maahanlaskudivisioonan joukkoja Alaskasta. Heille kylmyys on tuttua, mutta silti opittavaakin on ollut.

Nathan Colen mukaan hänen joukkueensa ryhtyi käyttämään suksia viime vuonna. Sitä ennen joukkue oli lumikenkäillyt.

– Suksilla liikkuminen on hiljaisempaa ja nopeampaa, Cole sanoo.

11. maahanlaskudivisioonan everstiluutnantti Ryan Ochiuzzon mukaan pohjoismaihin saapumisella näytetään myös, että Yhdysvallat pystyy lähettämään Alaskasta uskottavan arktisen taisteluyksikön vuorokauden sisällä pohjoisille alueille.

Alaskassa palveleva Nathan Cole kertoo, että hänen joukkueensa ryhtyi käyttämään suksia vasta viime vuonna. Tässä kuvasssa jalassa ovat lumikengät, sillä matka ei tielle ei ollut pitkä, ja lumikengät saa nopeammin jalkaan.

Paikallispuolustusharjoitukseen kuuluu kaksi osaa: täysin sotilaallinen harjoitus Rovajärven harjoitusalueella sekä viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö Rovaniemellä.

Jälkimmäisessä yhdysvaltalaiset ovat vain tarkkailijan roolissa.

Rovajärvi on Länsi-Euroopan suurin sotilaallinen harjoitusalue.

Paikallispuolustusharjoitus kestää 24.2.–3.3.

