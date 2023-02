Tutkija: ”Jos Unkari ei ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, se ajaa Naton kriisiin”

– Jos Unkari ei ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, se ajaa Naton kriisiin.

Näin sanoi A-studion haastattelussa tutkija Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista tiistaina.

Miklóssy ei kuitenkaan usko, että Unkari jättäisi ratifioinnin tekemättä.

– Unkarin koko puolustus nojaa Natoon. Eli siinä on Natolla vipuvarsi.

Unkari viivyttää jälleen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten ratifiointia. Alkujaan Unkarin odotettiin ratifioivan Suomen ja Ruotsin jäsenyydet jo syksyllä. Viivästyksiä on tullut useaan otteeseen.

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin kansliapäällikkö Gergely Gulyás kertoi lauantaina, että päätös on siirtymässä maaliskuun lopulle.

”Unkari ajanut Venäjän etuja”

Miklóssyn mielestä Venäjän ja Unkarin lämpimistä väleistä on hyvä olla huolissaan.

– Unkari on ajanut hyvin johdonmukaisesti Venäjän intressejä ainakin viimeisten 5–6 vuoden aikana. Eikä pelkästään Euroopan unionin sisällä vaan nykyisin Natossakin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) luottaa siihen, että Unkarin pääministeri Orbán pitää sanansa Suomelle ja Ruotsille.

– Viktor Orbán on sanonut, että hänellä ei ole mitään Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä vastaan. Hän on toistanut useasti, että Unkari tulee ratifioimaan Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

– Kyse on kuitenkin Nato-maasta ja EU-jäsenmaasta. Kyllä Unkari on kiinnittynyt perusratkaisuiltaan näihin yhteisiin rakenteisiin. Kymmenen [Venäjään kohdistunutta] sanktiopakettia on saatu yksimielisesti sovittua Unkari muiden mukana, Tuppurainen sanoi.