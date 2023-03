Suomen yllä lensi erittäin harvinainen aurinkokunnan ulkopuolelta tullut taivaankappale, joka näkyi taivaalla Venustakin kirkkaampana

Viime vuoden lokakuussa Suomen yllä lentänyt tulipallo on varmistunut harvinaiseksi, aurinkokunnan ulkopuoliseksi kappaleeksi. Asiasta kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa (siirryt toiseen palveluun).

Kyse on 23. lokakuuta illalla kello 22.38 taivaan halki lentäneestä tähdenlennosta. Se oli Venusta kirkkaampi ja herätti tähtiharrastajien huomion pitkällä kestollaan. Normaalisti tähdenlennot kestävät vain alle sekunnista pariin sekuntiin. Tämä tähdenlento kuitenkin näkyi taivaalla yli viisi sekuntia.

Ursan tulipallotyöryhmän analyytikon Jaakko Visurin mukaan laskelmat osoittivat, että kyseessä oli selvästi tähtienvälinen kappale.

– Sillä hetkellä kahvit menivät väärään torveen, Visuri sanoo tiedotteessa.

Tiedossa nimittäin on, että aiemmilta vuosikymmeniltä tiedetään luotettavasti vain kaksi maapalloon osunutta tähtienvälistä kappaletta. Suomessa havaittu tulipallo olisi siis kolmas. Harvinaisuutta lisää, että kyseessä on nyt ensimmäinen tähtienvälinen meteori, joka on varmistettu tähtiharrastajien kamera-asemia käyttämällä.

Havaintodata lähetettiin Suomesta myös Barcelonassa toimivalle tutkijaryhmälle, joka päätyi samaan lopputulokseen.

Visurin mukaan tulipallon lentoradan matalin piste kävi 112 kilometrissä, eli se siis lensi samalla korkeudella revontulien kanssa. Kappale oli noin kilon painoinen ja halkaisijaltaan alle 10 senttiä. Materiaaliltaan se oli kivimäistä tai sitä raskaampaa ainetta.

Voit keskustella aiheesta 2.3. kello 23:een saakka.