Sotaa paenneet ukrainalaiset siirtyvät kuntien vastuulle, ja se vaikuttaa laajasti eri puolilla Suomea – katso suora lähetys kello 9.40

Yli vuoden Suomessa oleskelleet ukrainalaiset voivat nyt hakea kotikuntaa Suomessa. Miten muutokseen on varauduttu? Sisäministeri Krista Mikkonen ja kuntaministeri Sirpa Paatero kommentoivat asiaa suorassa lähetyksessä.

Tuhannet Ukrainasta paenneet voivat hakea Suomessa kotikuntaa maaliskuusta alkaen, kun he ovat oleskelleet maassa vuoden.

Käytännössä se tarkoittaa, että Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden sekä oppivelvollisuuden piiriin.

Muutos vaikuttaa laajasti Suomen kuntiin.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia kotouttamisesta, johon sisältyy kielikoulutus.

Miten muutokseen on varauduttu? Sisäministeri Krista Mikkonen ja kuntaministeri Sirpa Paatero kommentoivat asiaa suorassa verkkolähetyksessä kello 9.40.

Kotikuntaa voi hakea verkossa

Kotikunnan myöntää hakemuksesta Digi- ja väestötietovirasto. Virasto on avannut verkossa hakulomakkeen Ukrainasta paenneille 1. maaliskuuta 2023.

Hakeminen on mahdollista, kun henkilö on asunut Suomessa vuoden, hänellä on suomalainen henkilötunnus ja vähintään vuosi sitten haettu tilapäisen suojelun oleskelulupa.

– Suomalaiset kunnat ovat sodan alusta alkaen ottaneet vahvan roolin ukrainalaisten pakolaisten auttamisessa. Sota jatkuu edelleen ja ukrainalaiset tarvitsevat apuamme, kun Ukrainan kaupunkeja koetellaan kovin ottein. Nyt on tärkeää, että ukrainalaisille tiedotetaan kattavasti kotikunnan hakemisesta Suomessa sekä kotikunnan saamisen myötä heille kuuluvista palveluista, toteaa kuntaministeri Paatero.

Ukrainasta on saapunut Suomeen myös paljon lapsia. Kotikunnan saatuaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, velvollisuus osallistua esiopetukseen ja vanhempia lapsia ja nuoria koskee oppivelvollisuus.

Kotikunnan saaminen ei vaikuta kansalaisuuteen, oleskeluoikeuteen Suomessa tai oikeuksiin Ukrainassa. Ukrainalaisten tilapäisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat ovat voimassa automaattisesti 4. maaliskuuta 2024 asti, eli niin kauan kuin tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu.

Riihimäellä ukrainalaisia on noin 650 ja heistä moni haluaa jäädä

Kaikista Suomen kunnista Riihimäki on yksi eniten Ukrainan sotaa paenneita siviilejä vastaanottanut kunta, kaupunki kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Riihimäellä oleskelee tällä hetkellä noin 650 ukrainalaista ja yli 200 perhettä. Kaupungin tekemän kyselyn perusteella 159 perhettä aikoo hakea kotikuntaa Riihimäeltä. Kyselyyn vastanneista ukrainalaisista 83 prosenttia aikoo hakea työtä Suomesta ja 41 prosenttia haluaa kouluttautua uuteen ammattiin.

Suuri määrä uusia kaupunkilaisia aiheuttaa haasteita asumisen ja työpaikkojen osalta, tiedotteessa todetaan. Myös kielitaitoisten toiminnanohjaajien ja opettajien löytäminen on ollut hankalaa.

Haasteista huolimatta onnistunut kotouttaminen nähdään sijoituksena tulevaisuuteen.

– On tärkeää yksilöidä ja ennaltaehkäistä kotouttamiseen liittyvät ongelmakohdat, kuten syrjäytyminen jo alkuvaiheessa. Tässä olemme mielestämme onnistuneet hyvin, kaupunginjohtaja Jouni Eho kertoo tiedotteessa.

Suomeen saapuva voi tehdä töitä heti, kun hän on hakenut tilapäistä suojelua. Kaikkiaan Suomeen Ukrainasta paenneista noin 5 400 on tulorekisterin mukaan töissä.

Oleskelulupa jo kymmenillä tuhansilla ukrainalaisilla

Suomessa oleskelulupa on myönnetty tilapäisen suojelun perusteella jo yli 45 000 ukrainalaiselle.

Tilapäistä suojelua hakee viikoittain noin 400–500 Ukrainasta paennutta. Heidän joukossaan on paljon lapsiperheitä.

Sisäministeriön arvio on, että vuonna 2023 Ukrainasta saapuu noin 20 000–30 000 uutta tilapäisen suojelun hakijaa.

Joka kolmas vastaanottojärjestelmässä kirjoilla oleva ukrainalainen on alaikäinen. Ukrainalaisia on kaikkiaan 275:ssa Suomen kunnassa eli miltei joka kunnassa. Heistä suurin osa on sijoittunut Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

– Mitä pitempään sota jatkuu, sitä useampi ukrainalainen jää maahan, johon on paennut. Silloin sujuvan arjen merkitys korostuu entisestään. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on tässä jatkossa suuri vastuu, sanoo sisäministeri Mikkonen.

