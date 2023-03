Vanhemmat päättivät astua esiin ja tehdä kanteluja Aviin koulun sisäilmaongelmien hoitamisesta

Osa Iisalmessa sijaitsevan Juhani Ahon koulun oppilaista on joutunut sisäilmaongelmien vuoksi käymään koulua erityisjärjestelyin. Nyt perheet haluavat kunnon väistötilat koulunkäyntiä varten.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hiljattain saanut viisi opetustoimen kantelua Iisalmessa sijaitsevaa Juhani Ahon koulua koskien.

Yle on nähnyt vanhempien Aluehallintovirastolle tekemiä kanteluja. Ne liittyvät muun muassa Juhani Ahon koulurakennuksen sisäilmaongelmiin ja niiden hoitoon. Koulun sisäilmaongelmat ovat olleet jo aiemmin esillä julkisuudessa.

Aikaisemmin esimerkiksi koulun opettaja toivoi sisäilmaoireiden syiden tarkkaa selvittämistä, kun taas rehtorin mukaan koulussa on turvallista opiskella.

Useamman lapsen vanhemmat ovat huolissaan koulun sisäilman vaikutuksista lastensa terveyteen.

Kanteluissa vedotaan esimerkiksi lasten oikeuteen saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Osa perheistä on joutunut pitämään lapsiaan kotona tai siirtämään lapsensa naapurikuntien kouluun sisäilman aiheuttamien terveysongelmien vuoksi. Perheet kokevat kuitenkin lastensa saaman opetuksen puutteelliseksi ja epätasa-arvoiseksi.

– Haluaisimme oireilevat lapset terveisiin väistötiloihin, missä he voivat käydä koulua kuten muutkin lapset. Sisäilmaongelmien vuoksi kotiopetukseen joutuneet eivät ole saaneet laadukasta opetusta, iisalmelainen Hanne Kerman perustelee tekemäänsä kantelua.

Avaa kuvien katselu Juhani Ahon koulua käyvien lasten vanhempia kokoontui keskiviikkona kaupungin edustajien kanssa keskustelemaan koulurakennuksen sisäilmaongelmista. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kermanin perheessä on kaksi lasta, joista molemmat ovat oireilleet pahasti Juhani Ahon koulussa.

– Meitä on vähätelty ja oireita ei ole otettu tosissaan, Kerman harmittelee.

Lapset ovat saaneet Juhani Ahon koulussa muun muassa iho- ja hengitystieoireita, päänsärkyä ja heillä on ollut myös kuumeilua. Kermanin molemmat lapset ovat välillä käyneet koulua erityisjärjestelyin kotoa käsin, jolloin he ovat esimerkiksi voineet seurata opetusta nettistriimin välityksellä.

Essi Ruotsalainen kertoo lapsensa oireilleen kuluneen lukuvuoden aikana. Oireet ovat kuitenkin hävinneet esimerkiksi lomien aikana. Myös vanhempi lapsista kärsi aikoinaan oireista. Ruotsalainen ei ole ainakaan vielä tehnyt kantelua Aville, mutta kaupungille on lähtenyt perheen tilanteesta ilmoitus.

– Olen todella pettynyt kaupungin tyyliin hoitaa tätä asiaa, Ruotsalainen toteaa.

Kanteluissa kyseenalaistetaan myös Iisalmen kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta asiassa.

Kaupunki jatkaa korjauksia ja tekee oppilaille sisäilmakyselyn kevään aikana

Juhani Ahon koulurakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se on asemakaavalla suojeltu. Koulu peruskorjattiin reilu kymmenen vuotta sitten. Koulussa on noin 700 oppilasta ja henkilökuntaa noin 100.

Kaupunki on saanut lähivuosina vuosittain muutamia sisäilmaa koskevia ilmoituksia sekä oppilailta että opettajilta.

Kaupungin mukaan sisäilman parantamiseksi on tehty peruskorjauksen jälkeen paljon korjauksia.

Avaa kuvien katselu Iisalmen kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Kari Nissinen arvioi, että Juhani Ahon koulu on toiminnassa vielä useita vuosia. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

– Käyttöä turvaavia korjauksia on tehty asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti. Prosessi on vielä kesken ja jatkamme koko ajan asioiden eteenpäin viemistä, teknisen- ja ympäristötoimen toimialajohtaja Kari Nissinen kertoo.

Tulevan kevään aikana kaupunki kartoittaa ja suunnittelee korjauksiin liittyviä toimenpiteitä, joita tehdään esimerkiksi ensi kesän aikana. Käytännössä nämä ovat esimerkiksi tiivistyskorjauksia. Keväällä tehdään myös oppilaille suunnattu sisäilmakysely.

– Teimme juuri opettajille saman kyselyn. Siellä ei ollut henkilökunnan puolesta mitään hälyttävää, Nissinen sanoo.

Kaupungin mukaan tietoa ei ole pimitetty

Koulurakennuksen terveysturvallisuudesta huolestuneet vanhemmat näkevät että kaupunki on viilannut heitä linssiin esimerkiksi rakennukseen tehtyjen tutkimusten tuloksissa.

– Meille on annettu vajavaista tietoa, Hanne Kerman kokee.

Kari Nissinen vakuuttaa, että tietoa ei ole pimitetty.

– Kaikki raportit on toimitettu kaikille osapuolille, hän kuittaa.

Avaa kuvien katselu Toimialajohtaja Kari Nissinen arvioi, että Juhani Ahon koululla on vielä 15 vuotta käyttöikää jäljellä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Uutta koulua ei ole lähivuosina tulossa

Oireileville lapsille Iisalmen kaupunki on tehnyt myös erilaisia yksilöllisiä järjestelyjä. Luokkatiloja on vaihdettu toiseen ja tunteja on siirretty Juhani Ahon koulun rakennuksen eri osiin. Vanhempien mielestä nämä toimet asettavat lapset eriarvoiseen asemaan laadukkaan opetuksen saamisessa.

Ehdotukseen väistötiloista sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen suhtautuu epäillen. Hänen mukaansa yläkouluikäisille olisi vaikeaa järjestää tasapäistettyä opetusta.

– Muutoin en tila-asiaan pysty vastaamaan. Meillä siitä vastaa tekninen toimiala, Ikonen toteaa.

Teknisen- ja ympäristötoimen toimialajohtaja Kari Nissinen puolestaan näkee, että väistötilat kuuluvat opetuksen järjestäjän tontille.

Avaa kuvien katselu Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen vakuuttaa, että kaupunki on tehnyt parhaansa oireilevien lasten tilanteen helpottamiseksi. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Vanhempien mielestä pitkällä tähtäimellä paras ratkaisu olisi kokonaan uusi koulurakennus.

– Samassa rakennuksessa voisi olla yhteinäiskoulutyyppisesti ala- ja yläkoulu sekä lukio, Kerman ehdottaa.

Nissinen arvioi, että uusi rakennus on näköpiirissä vasta vuosien päästä.

– Tuo voisi olla ajankohtainen noin 15 vuoden päästä, kun nyt teemme korjaukset oikein.

Sekä Nissinen että Ikonen vakuuttavat, että koulussa on turvallista opiskella.