Työnantajat innostuivat uudesta työnhakupalvelusta: ”TE-live on astetta freesimpi työpaikkailmoitus”

Työntekijöiden löytäminen on saanut uusia ulottuvuuksia työvoimapulan aikana. Yhä suositummaksi on noussut suora nettilähetys, jonka tekemisessä TE-toimisto auttaa työnantajaa.

Vajaan 3000 asukkaan Toholammin kunnassa Keski-Pohjanmaalla on tuskailtu viime vuodesta asti, kun kunnan taloussuunnittelijan avointa tehtävää ei ole saatu millään täytettyä.

Siksi hallintojohtaja Saara Mehtälä päätti ottaa uudenlaiset keinot käyttöön.

Mehtälä sopi Pohjanmaan TE-palveluiden kanssa, että avoinna olevaa tehtävää markkinoidaan TE-palveluiden suorassa nettilähetyksessä eli TE-livessä.

Tilanne oli hallintojohtajalle uusi ja kunnalle myös ensimmäinen kerta, kun rekrytointia kokeiltiin tällä tavalla.

Suoraa lähetystä varten Saara Mehtälä lähti Toholammilta Vaasaan, TE-palveluiden studiolle.

Tilanne jännitti, mutta ei sentään liikaa. Siitä jäi positiivinen kuva:

– Studiolla tekijät olivat selvästi ammattitaitoisia. Tuntui, että lopulta oli oikein kiva päästä kertomaan, mitä me haemme ja minkälaisia me täällä olemme. Minä avasin suusanallisesti laajemmin esimerkiksi sitä, millainen ihminen tänne voisi tulla, Mehtälä kertoo.

Mikä on TE-live?

Tuottaja-toimittaja Tiina Kurhela Etelä-Pohjanmaan TE-palveluista vastaa alueellaan livelähetyksistä.

– Minä tapaan kuvailla TE-liveä freesimmäksi työpaikkailmoitukseksi. Aina tarvitaan se perinteinen ilmoitus, mutta sen rinnalle tulee tämä nykyaikaisempi muoto.

Työnantajan kanssa tehdään suora nettilähetys, jossa tuottaja-toimittaja haastattelee työnantajan edustajaa. Tämä saa omin sanoin kertoa työpaikasta.

Usein mukana videolla on myös työtä tarjoavan yrityksen työntekijä.

– Se on hyvä. On ihan eri asia, jos työntekijä sanoo, että työpaikassa on mukava olla töissä kuin jos toimitusjohtaja sanoo niin, huomauttaa Kurhela.

Tuottaja-toimittaja Jasmin Granholm Pohjanmaan Te-palveluista tiivistää, että TE-livessä on tarkoitus, että hyvät työnantajat ja hyvät työnhakijat kohtaavat.

Tässä auttaa lähetysten vuorovaikutteisuus.

– Live-lähetyksen katsojat voivat chatin kautta lähettää omia kysymyksiään ja saada vastauksen mieltä vaivaaviin asioihin. Tätä ovat työnhakijat kiitelleet, tietää Granholm.

Lähetyksestä koostetaan myös tallenne ja hieman lyhyempi video somea varten.

Avaa kuvien katselu Jasmin Granholmin lähetyksessä Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä ja Johanna Kakkuri Wärtsilältä. Kuva: Pohjanmaan TE-toimisto

Kiinnostus on kasvanut

Pohjois-Savon TE-palvelut aloitti Suomessa ensimmäiset live-lähetykset vuonna 2016. Nimi oli tuolloin Messilive.

Vuonna 2021 palvelu ulotettiin koko maahan.

Lähetysten konkari, Pohjois-Savo, on nyt tuottanut yli tuhat live-lähetystä.

Vuoden 2021 syksyllä lähetykset aloittanut Pohjanmaan TE-palvelut on toteuttanut vasta vajaat kuutisenkymmentä ja sen naapuri, Etelä-Pohjanmaa, viitisenkymmentä.

Jasmin Granholm Pohjanmaan TE-palveluista on huomannut, että työnantajat ovat varsinkin tänä vuonna lämmenneet uudentyyppiselle työpaikkailmoittelulle.

– Totta kai aluksi piti enemmän tehdä töitä tunnettavuuden eteen. Nyt lähetyksiä on tänä vuonna ollut jo 15. Työnantajat löytävät palvelun yhä paremmin, sanoo Granholm.

Tiina Kurhela viereisestä maakunnasta muistaa, että kun live-lähetykset alkoivat vuonna 2021, eteläpohjalaiset yrittäjät suhtautuivat siihen suurella varauksella.

– Yksikin työnantaja sanoi aluksi suoraan, että täällä päin ei taida toimia sellainen, että on kameroita ja suora lähetys. Kun me saimme sen ensimmäisen työnantajan tänne mukaan, niin sen jälkeen ei tarvinnut enää todistella. Katsottiin, että kun naapuri onnistui, niin kyllä mekin voimme, hymähtää Kurhela.

Hän tiivistää, että puskaradio levitti sanomaa ja onnistujan hyvää esimerkkiä.

Mitä vaaditaan lähetystä varten?

Hallintojohtaja Saara Mehtälä Toholammin kunnasta on toiveikas sen suhteen, että nettilähetyksen avulla kuntaan löytyy taloussuunnittelija. Paikka on auki 15. maaliskuuta saakka.

Live-lähetyksestä tehtyä videota (siirryt toiseen palveluun)on ainakin katsottu satakunta kertaa.

– Yllättävän paljon on tullut katselukertoja. Onneksi myös hakemuksia on saatu, myhäilee Mehtälä.

Hallintojohtaja on tyytyväinen, että pienen kunnan apuna on suuri TE-toimisto. Se pystyy kohdentamaan työpaikkahaun laajalle.

Tässä tapauksessa verkkoja laitettiin vesille Keski-Pohjanmaan ja lähialueen lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan, työssäkäyntialueelle.

Entä kannattiko vaivannäkö? Mehtälä arvioi, että kyllä. Vaivaa ei tarvinnut juuri nähdä, eikä aikaa häneltä työnantajan edustajana kulunut juurikaan.

Arvio on, että työnantajalta kuluu TE-liven tekoon noin viisi tuntia. Sen sijaan TE-toimistolla kuluu kaksi–kolme viikkoa kunkin lähetyksen valmistelemiseen.

Tuottaja-toimittajat vinkkaavat, että työnantajan kannattaa laittaa asia vireille ajoissa, jo ennen työpaikkailmoituksen julkaisemista. Lähetys täsmätään sille ajalle, jona työpaikkahaku on auki.

Rahaa työnantajalta ei kulu, sillä TE-live on työnantajalle maksuton.