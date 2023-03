Pietarsaarelaisesta työvalojen valmistajasta ostotarjous: Nordic Lights on siirtymässä amerikkalaisomistukseen

Montana Bid -niminen yritys on tehnyt ostotarjouksen, jossa se tarjoaa osakkeesta 6.30 euroa osakkeelta.

Pietarsaarelainen työvaloja muun muassa kaivosteollisuuteen valmistava Nordic Lights on siirtymässä amerikkalaisomistukseen.

Montana BidCo on tarjoutunut ostamaan yrityksen osakkeet 132 miljoonalla eurolla. Osaketta kohden tarjous on 6.30 euroa. Ostaja on amerikkalaisen valaisinvalmistajan Methode Electronics:in tytäryhtiö.

Nordic Lightsin suurimmat osakkeenomistajat ovat hyväksyneet kaupan ja myös yhtiön hallitus suosittelee sitä. Kauppa toteutuu, jos sen hyväksyy vähintään 90 % osakkeenomistajista.

Voimakkaasti kasvanut pietarsaarelaisyritys listautui viime kesänä hyvällä menestyksellä Helsingin pörssiin. Yleisöannissa kysyntää oli enemmän kuin mitä osakkeita oli myynnissä.

Yrityksen työntekijämäärä on toissa vuonna kasvanut sadalla ja on nyt noin 300.

Nordic Lightsin pääasialliset asiakkaat ovat kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja materiaalinkäsittelyala. Uusi omistaja aikoo laajentaa sen markkinoita laajemmin ajoneuvoalalle.