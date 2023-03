Venäläistä opiskelijaa uhkaa yhdeksän vuoden vankeus sodanvastaisista Telegram-kirjoituksista

MOSKOVA Venäjällä syyttäjä vaatii yhdeksän vuoden vankeutta Moskovan valtionyliopiston opiskelijalle, joka arvosteli Venäjän Ukrainassa käymää sotaa Protestnyj MGU -nimisellä Telegram-kanavallaan.

Moskovan valtionyliopiston MGU:n opiskelija Dmitri Ivanov on ollut esitutkintavankeudessa viime vuoden kesäkuusta. Hän on kiistänyt syyllistyneensä valheellisen tiedon levittämiseen.

Tämä on yksi rikossyytteistä, joita Venäjällä on nostettu maaliskuussa säädettyjen tiukkojen valeuutislakien nojalla. Lakeja on käytetty sodanvastaisten mielenilmaisujen tukahduttamiseen.

Tänään keskiviikkona Timirjazevskin tuomioistuimessa kuullaan myös puolustuksen ja syytetyn puheenvuorot.

Yleisön joukossa ovat muun muassa aiemmin vankeuteen tuomitun oppositiopoliitikon Ilja Jašinin vanhemmat ja Yhdysvaltain suurlähetystön edustaja.

Oikeudenkäyntiä on seurannut tiiviistii Mediazona-uutissivusto (siirryt toiseen palveluun).

Syyttäjän todisteena Venäjän viranomaisten lausunnot

Syyttäjä Julija Pravosudin mukaan Ivanov levitti viime vuoden maalis–huhtikuussa Telegram-kanavallaan mustamaalaavaa informaatiota Venäjän asevoimista motiivinaan poliittinen viha.

Kyse on Ivanovin kirjoituksista, jotka käsittelivät muun muassa Venäjän asevoimien hyökkäystä Zaporižžjan ydinvoimalaan, ukrainalaissiivilien kuolemia, Ukrainan siviili-infrastruktuurin kärsimiä tuhoja, iskua synnytyssairaalaan Mariupolissa ja sotarikoksia Butšassa ja Irpinissä.

Suuri osa kirjoituksista oli muiden kirjoittamien tekstien uudelleenpostauksia.

Syyttäjä esitteli todisteena väittämien virheellisyydestä Venäjän viralliset lausunnot, joiden mukaan Venäjän joukot eivät ole syyllistyneet sotarikoksiin ja ”sotilaallinen erikoisoperaatio” on kansainvälisen lain mukainen.

Syyttäjä luetteli Venäjän puolustusministeriön edustajan Igor Konašenkovin, ulkoministeri Sergei Lavrovin, ulkoministeriön edustajan Marija Zaharovan ja YK-suurlähettiläs Vasili Nebeznjan lausunnot.

Tuomari antoi oikeudenkäynnissä puolustukselle luvan kutsua Lavrovin, Nebeznjan ja Konašenkovin todistajiksi, mutta nämä eivät saapuneet oikeuteen.

Syyttäjä Pravosud luki istunnossa Ivanovin Telegram-viesteistä närkästyneiden todistajien lausuntoja.

Nämä olivat tyytymättömiä siihen, että Ivanov oli kutsunut ”sotilaallista erikoisoperaatiota” sodaksi sekä kirjoittanut Ukrainan ja Venäjän tappioista.

Todistajat kertoivat kokeneensa epäoikeudenmukaisuuden, uhan ja huolestuneisuuden tunteita kirjoitusten vuoksi.

Keskeinen todistaja oli valtionyliopiston entinen dekaani, joka sanoi Ivanovin jatkuvasti esiintyneen vallanpitäjiä vastaan ja levittäneen paikkaansa pitämättömiä tietoja venäläisistä joukoista.

Omassa puheenvuorossaan Dmitri Ivanov sanoi, että pelon ilmapiiriä ei luo hän vaan valtio itse.

Juttua päivitetään.