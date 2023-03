Suosikkipeli Final Fantasy julkaisi saamenpukua kopioivan vaatepaketin – asiantuntijat kertovat, miten kulttuurista voi ammentaa kunnioittaen

Final Fantasyn pohjoisen kansan puvun suunnittelussa ei ole hyödynnetty alkuperäiskansojen tietoutta, eikä alkuperäiskansa hyödy kulttuuriperintönsä myymisestä. Se on ongelma, alan asiantuntijat toteavat.

Suosittu videopelisarja Final Fantasy julkaisi vastikään pelimaailmaansa myyntiin vaatepaketin, joka viittaa ”pohjoisen kansoihin” (siirryt toiseen palveluun). Asut muistuttavat saamenpukuja, mutta eivät kuitenkaan suoranaisesti ole mitään virallisia tai tietyn alueen pukuja.

Saamelaisneuvosto on vaatinut peliyhtiö Square Enixiltä, että tuotteet poistettaisiin pelistä, sillä se näkee yhtiön hyödyntäneen luvatta kulttuuriperintöä. Yhtiö ei ole vastannut neuvoston pyyntöön eikä Ylen haastattelupyyntöön.

Myös pelialan asiantuntijat kokevat puvut ongelmallisiksi useastakin syystä.

Peleistä väitellyt kasvatustieteiden tohtori Outi Laiti kertoo, että pelialalla ollaan nykyään jo tarkkoja ja tietoisempia kulttuurisisältöjen tekemisestä oikein, vaikka historiassa käytäntö oli toinen. Hänen mukaansa maineriskiä ei enää haluta ottaa.

– Final Fantasy yllätti, että tänä päivänä ollaan näin riskaabelilla sisällöllä lähdetty tekemään asioita, Laiti toteaa.

Laiti kuvailee Final Fantasyn asujen näyttävän tyypilliseltä Lappi-kuvastolta tai stereotyyppiseltä kuvalta. Se on hänen mukaansa tavallista, kun inspiroidutaan jostain ja lähdetään tekemään niin sanotusti omin päin jotakin.

Wellingtonin yliopistossa Uudessa-Seelannissa digitaalista puku- ja vaatesuunnittelua opettava Heli Salomaa puolestaan toteaa, että kulttuureista ammentaminen on pelimaailmassa varsin yleistä. Pelialalla kulttuurisella omimisella on ongelmallisia kerrannaisvaikutuksia, sillä pelit referoivat usein toisiaan, selittää Salomaa.

Voisiko vaihtoehtona olla inspiraation lähteiden sekoittelu?

Pelihahmon puvun suunnitteluprosessi eroaa vain vähän fyysisestä pukusuunnittelusta, kertoo Heli Salomaa. Hänen mukaansa ero näkyy nimenomaan valmistusvaiheessa, jossa digitaalinen puku valmistuu teknologian avulla.

Salomaa kuvailee, että puvun lopulliseen ulkoasuun vaikuttaa fiktiivisen maailman ilmasto ja ympäristö, kuten myös kyseisessä kontekstissa sopivaksi koettu pukeutuminen.

Avaa kuvien katselu Heli Salomaa opettaa Wellingtonin yliopistossa Uudessa-Seelannissa digitaalista puku- ja vaatesuunnittelua. Hän käsittelee osana luentojaan myös kulttuurista omimista. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yksi vaihtoehto voisi olla, että inspiroituessaan ideaa veisi niin pitkälle ja sekoittaen samanaikaisesti useita inspiraation lähteitä, että lopputuloksesta ei olisi alkuperäinen lähde tunnistettavissa.

– Mutta etenkin, jos vaatteessa on viittaus johonkin kulttuuriin, niin sen pitää olla tarinallisesti ja temaattisesti hyvin perusteltua eikä valittu siksi, että se näyttää siistiltä, hän sanoo.

Ei pelkkää fantasiaa

Maorikulttuurista tuttu leukakoriste moko kauae on yksi sellaisia tunnettuja alkuperäiskansakulttuurin tunnusmerkkejä, joita on käytetty viihdeteollisuudessa vuosikausia. Esimerkiksi vuonna 2004 ilmestyneessä The Sims 2 -pelissä hahmolle voi hankkia oman leukakoristeen. Maorikulttuurin tapojen mukaisesti kasvokoristeita ei kutsuta tatuoinneiksi.

Heli Salomaa viittaa pelialalla työskentelevän maori Lisa Blakeyn puheenvuoroon (siirryt toiseen palveluun) Uuden-Seelannin pelifestivaaleilla pari vuotta sitten. Blakey kertoo, että maorit kuvataan usein raivokkaana soturikansana. Maorimiehillä kuvataan toistuvasti myös leukakoristeita, vaikka todellisuudessa kyseinen koristelu on käytössä vain naispuolisilla maoreilla ja se on hyvin yksilöllinen. Maorimiehille on oma koristeensa, mataora, joka voi olla koko kasvojen alueella.

Heli Salomaa sanoo, että stereotypiat tulisi ottaa pelimaailmassakin huomioon ja niitä tulisi välttää.

– Jos käytetään jonkin tietyn kulttuurin perinteisiä asuja tai asusteita, niin on todella tärkeää tuntea alkuperä hyvin ja kunnioittaa sitä. Ei voida vaan ottaa mitä tahansa hyvännäköistä vaatetta ja laittaa sitä pelihahmolle päälle vain koska se on kaunista, Salomaa sanoo.

Kulttuurin asiantuntijat apuun, taustatiedot kuntoon ja kunnioitusta lähestymistapaan

Jotta inspiroitumisessa voisi onnistua, tulisi selvittää asun tai asusteen käyttötavat ja se, millaiselle henkilölle ja missä yhteyksissä se on tosielämässä tarkoitettu käytettäväksi.

Avaa kuvien katselu Kasvatustieteiden tohtori Outi Laiti kertoo yllättyneensä, että Final Fantasyn kaltaisessa klassikossa hyödynnetään vähemmistökulttuuria riskaabelisti. Kuva: Outi Laiti

Salomaa ja Laiti painottavatkin, että alkuperäiskansan tulisi olla mukana jo suunnitteluvaiheessa etenkin silloin, kun kyse on kaupallisesta tuotteesta.

Suunnitellessa varmistuttaisiin yhdessä alkuperäiskansan edustajien kanssa lopputuloksen eettisyydestä ja oikeanlaisesta käytöstä. Mikäli alkuperäiskansan kulttuuria hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin, täytyisi kansan myös saada osansa.

– Tulisi keskustella, miten yhtiö, joka hyötyy kulttuuriperinnöstä, voi ohjata näitä tuottoja tälle alkuperäiskansalle, Salomaa toteaa.

Esimerkiksi tamperelaisen Red Stage Entertainmentin Skábma – Snowfall -peli ääninäyteltiin pohjoissaameksi. Kyseessä on ensimmäinen pohjoissaamenkielinen videopeli.

Outi Laiti nostaa onnistuneeksi esimerkiksi myös supersuositun Fortniten, joka toteutti Amerikan alkuperäiskansaa kunnioittavan hahmon yhteistyössä kansan kanssa. Apache-hahmon taustamusiikin loi alkuperäiskansayhtye The Halluci Nation (siirryt toiseen palveluun).

Outi Laiti kertoo, että tutkimuksen näkökulmasta pelin kehittämisessä tulee jokaisessa vaiheessa olla mukana aidolla vaikuttamisen mahdollisuudella alkuperäiskansaan kuuluva henkilö, jos kyseinen alkuperäiskansa liittyy peliin jollain tavalla tai sen kulttuurista otetaan peliin asioita.

– Vain yksi jäsen ei välttämättä riitä, sillä vastuu voi olla kova lausua koko kansan puolesta, sanoo Laiti.

Saamelaisneuvosto toivoo avointa yhteistyötä

Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Áslat Holmberg on samoilla linjoilla pelialan asiantuntijoien kanssa. Hän toteaa, että neuvosto näkee yhteistyön ja saamelaisten mukanaolon olevan ainoa vaihtoehto saamelaisten omaisuuden hyödyntämisessä. Näin on etenkin siksi, että kyseessä on myytävä tuote.

Saamelaisneuvosto korostaa helmikuussa julkaistussa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että se arvostaa yhteistyötä esimerkiksi viihdealan yritysten kanssa saamelaisten kulttuuriperinnön käytössä, mutta nyt yhteistyöpyyntöä ei ole tullut.

– He eivät ole toimineet oikein tarjotessaan mahdollisuuden ikään kuin pukeutua saamelaiseksi ja vielä tehdä sillä rahaa, sanoo Holmberg.

Avaa kuvien katselu Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Áslat Holmberg muistuttaa, että kokemusta onnistuneesta yhteistyötä kaupallisten tahojen kanssa saamelaisilla jo löytyy. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Neuvostolla on pitkä historia yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Holmberg kertoo, että esimerkiksi Disneyn kanssa yhteistyö on sujunut. Disneyn Frozen 2 -elokuva toteutettiin pohjoissaameksi, ja sen alkuperäiskansaviittaukset suunniteltiin yhdessä alkuperäiskansaan kuuluvien edustajien kanssa.

Näin viittaukset pystyttiin luomaan siten, että ne ovat kunnioittavia ja huomioon on otettu erilaiset kulttuuriin kuuluvat normit.