Saamelaiskäräjien vaaleissa ylittyy 6 000 äänioikeutetun määrä – vaalilautakunta hyväksyi 507 uutta henkilöä vaaliluetteloon

Saamelaiskäräjien vaaliluettelo syksyn 2023 vaaleihin on valmistunut. Äänioikeutettuja on nyt ensimmäistä kertaa yli 6 000. Vaalilautakunta on hyväksynyt vaaliluetteloon 507 uutta henkilöä. Äänioikeutettuja on kaikkiaan 6 043.

Nyt vahvistettuun vaaliluetteloon hakeutuminen päättyi viime vuoden lopussa. Tällöin vaaliluettoon hakivat esimerkiksi nuoret, jotka eivät vielä viime saamelaiskäräjävaaleissa olleet täysi-ikäisiä.

Vaalilautakunta on aloittanut äänestyskorttien postittamisen. Vaaliluetteloon merkityt saamelaiset saavat näin ilmoituksen äänioikeudestaan, vaaliluettelon nähtävillä olosta ja muista vaaleihin liityvistä asioista.

Vaaliluettelo on nähtävillä 20.3.-31.3. Henkilö voi vaatia oikaisua, jos hänet on mielestään oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä vaalilautakunnalle viimeistään 14.4. klo 16.

Ehdokkaaksi asettumisesta on laissa saamelaiskäräjistä säädetty, että vaalilautakunta ilmoittaa kuulutuksella sen alkamisesta. Ehdokasasettelu päättyy 31 päivää ennen vaalien alkamista, 4.8. klo 16.

Vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Tänä aikana voi äänestää postin välityksellä tai toimittamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon 18.9.2023-29.9.2023.