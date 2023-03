Helsingin osteriepidemia paisuu: ruokamyrkytyksiä nyt jo 150

Ruokamyrkytyksiä on raportoitu useista helsinkiläisistä ravintoloista. Kuvituskuva.

Helsingin kaupungin tietoon on tullut tähän mennessä noin 150 ostereihin liittyvää ruokamyrkytystapausta, tämän vuoden helmikuulta.

Sairastumiset liittyvät ranskalaisiin ja hollantilaisiin ostereihin, joita on syöty helsinkiläisissä ravintoloissa. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Ravintoloihin on tehty tarkastuksia, ja niistä on haettu näytteitä. Myös maahantuojat ovat vetäneet osterieriä pois markkinoilta.

Epidemiaan liittyen norovirusta on tähän mennessä löytynyt seitsemältä henkilöltä. Elintarvikenäytteiden tutkiminen on kesken. Epidemiasta on tekeillä raportti Ruokavirastoon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Kaupunki ohjeistaa, että ravintolassa ruokailun tai myymälästä ostamasta elintarvikkeesta seuranneen ruokamyrkytyksen jälkeen tulisi ottaa yhteyttä sähköisellä ruokamyrkytyslomakkeella (siirryt toiseen palveluun).

Ostereihin liittyviä ruokamyrkytyksiä selvitetään vuosittain. Niiden raakana syömiseen liittyy aina riski: osterit siivilöivät itseensä noroviruksia eläessään ihmisen ulosteella saastuneessa vedessä.

Nopea kuumentaminen ei kaikissa tapauksissa tuhoa norovirusta. Ravintoloiden ei ole mahdollista havaita ostereissa olevaa norovirusta. Se leviää edelleen helposti ihmiskontakteissa.