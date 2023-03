Nämä ruoat maistuvat huippukiekkoilijoille: makkaraa menee aamupalapöydässä, klassikkopastaa syödään lähes joka aterialla

Suomi isännöi tänä vuonna toista kertaa putkeen miesten jääkiekon MM-kisoja. 12. toukokuuta alkavien kisojen toinen isäntämaa on Latvia.

Tampereen areenalla alkulohko-otteluissa pelaavat hallitsevan maailmanmestarin Suomen lisäksi Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska, Saksa, Ranska, Itävalta ja Unkari. Tampereella pelataan myös kaksi neljännesfinaaliottelua, semifinaalit sekä finaali- ja pronssiottelut.

Kisarupeamaan valmistautuu joukkueiden lisäksi myös hotelli Rosendahlin keittiöhenkilökunta. Hotelliin majoittuu kisojen aikaan kuusi joukkuetta.

Keittiöpäällikkö Jaana Heiskasen mukaan töitä riittää kisojen aikana aamusta iltaan.

– Pelien jälkeen viimeiset pelaajat saattavat tulla yhdeltä yöllä syömään. Ruokaa on tarjolla koko päivän ajan, Heiskanen sanoo.

Taustatyöt tehdään jo reilusti ennen MM-kisojen alkua. Maiden joukkueenjohtajat ovat jatkuvassa yhteydessä hotelliin varmistaakseen, että ruoka soveltuu huippu-urheilijoille.

– Proteiinin saanti on tärkeää ja se, ettei ruoka ole kermaista, vaan kevyttä, ravitsevaa ja maukasta, Heiskanen kertoo.

Avaa kuvien katselu Jaana Heiskanen toimii keittiöpäällikkönä ja kuuntelee tarkasti pelaajien ruokatoiveita. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Yksi ruoka ylitse muiden

Pelaajille on tarjolla paljon vaihtoehtoja ruoan suhteen. Erityisesti pasta bolognese on pelaajien mieleen. Viime vuonna sitä syötiin noin 300 kilon edestä.

– Sitä oli pakko olla välipaloilla, lounaalla ja sitten vielä illallisella. Ei sentään aamiaisella, mutta sinne teimme muita herkkuja, Heiskanen sanoo.

Aamupalapöydässä yksi suosituimmista ruoista pelaajien keskuudessa oli mustamakkara. Sen esillepano kuitenkin askarrutti aluksi ulkomaalaisia pelaajia.

– He ihmettelivät, että siinä on hillo vieressä. Kun pelaajat keskustelevat keskenään, niin kyllä hekin äkkiä oppivat, että puolukkahillo kuuluu siihen mukaan.

Joukkueiden toiveita kuunnellaan tarkasti. Joskus siitä seuraa dominoefekti.

– Lähtikö se nyt sitten Leijonilta, että jollain oli syntymäpäivät ja he halusivat mansikkakakkua. No me teimme, ja sen jälkeen kaikki muutkin halusivat sitä. Alkoi löytymään nimipäiviä, syntymäpäiviä ja vaikka mitä, Heiskanen muistelee.

Kasvisproteiini maistuu kiekkoilijoille

Nohon Areenan ravintoloiden keittiöpäällikkö Antti Ahokas kertoi Ylen haastattelussa viime vuoden MM-kisojen jälkeen, että kasvisproteiinia sisältävien kasvisruoka-annosten osuus kisojen aikana myydyistä ruoka-annoksista oli 0,7 prosenttia.

Pelaajille kasvisruoka kuitenkin maistui, ja kasvisproteiinia kysyttiin Jaana-Maria Heiskasen mukaan paljon. Tofun lisäksi listalla oli esimerkiksi seitania ja quornia.

– Etsimme erilaisia vaihtoehtoja, sillä pelaajat ovat hotellilla pitkän ajan, Heiskanen kertoo.