Suomalaisten koulutusapu Ukrainan armeijalle kasvamassa merkittävästi alkukesästä

Suomen 50 henkilön osasto aloittaa ukrainalaisten sotilaiden kouluttamisen todennäköisimmin loppukeväästä tai alkukesästä, kertoo puolustusministeriön osastoesiupseeri Mikko Lehto.

Lehdon mukaan on myös mahdollista, että koulutuksen aloittaminen venyy syksyyn. Aikataulu riippuu ukrainalaisten tilanteesta, eli siitä, milloin he pääsevät irrottautumaan sotilastehtävistään Ukrainassa.

Tasavallan Presidentti antanee parin viikon sisällä määräyksen, jonka mukaan Suomi osallistuu EU:n koordinoimaan koulutusoperaatioon.

Suomella on jo syksystä asti ollut parinkymmenen henkilön joukko, joka on antanut ukrainalaisille sotilaskouolutusta Britanniassa. Uusi kouluttajajoukko tekee työnsä näillä näkymin Puolassa, josta on muodostumassa sotilaskoulutuksen keskus, Lehto kertoo. Uuden joukon myötä kouluttajien määrä nousee 70:een

Suomi antaa ukrainalaisille koulutusta asejärjestelmien käyttöön sekä lääkintätehtäviin. Ukraina ei tarvitse apua kaikkiin sellaisiin asejärjestelmiin, joihin Suomessa olisi osaamista, Lehto toteaa.

– Meillä on historiallisista syistä ollut paljon sellaista kalustoa itsellä, jota Ukraina nykyään käyttää. Heillä on omassa organisaatiossaan, kuten meilläkin, sellaisia osaamisia, vaikka meiltä on vanha neuvostokalusto pääosin poistunut, Lehto kuvailee.

EU koordinoi apua

Koulutusavun laatu määräytyy Ukrainan tarpeiden mukaan. Neuvotteluja avun laadusta käyvät keskitetysti Euroopan unioni ja Ukraina. EU-maat pohtivat sitten keskenään, mistä maasta löytyy parasta osaamista, joka tehokkaimmin palvelee Ukrainan tarpeita.

Lehto pitää mahdollisena, että Suomi lisäisi aikanaan kouluttajien määrää.

– Me seurataan tosi tarkasti, mikä se tarve on. Kyllä mä uskon, että tätä tarkastellaan tulevaisuudessa, kun tiedetään, että mitä muuta tarvitaan.

Lehto painottaa, ettei kouluttajien määrä ole ratkaisevaa, vaan koulutuksen anti.

Hän ei myöskään sulje pois mahdollisuutta, että koulutusta voitaisiin antaa myös Suomessa.

– En uskalla lähteä sitä arvioimaan. Kun saadaan ensin tämä vaihe käyntiin, pitää sitten katsoa, mitkä ovat ne muut tarpeet ja missä ne on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Nyt näyttää siltä että Puolasta on tullut sellainen hubi [keskuspaikka], kun se on siinä välittömässä läheisyydessa, Lehto pohdiskelee.