Yle julkaisee ensimmäistä kertaa myös puoluekoneen – tästä on kyse

Puoluekone on erillinen vaalikone, jossa väitteisiin vastaavat ehdokkaiden sijaan puolueet.

Puoluekone on rakennettu, koska äänestäjät haluavat tietoa paitsi ehdokkaista, myös puolueista. Vastauksista löytyy yllättäviäkin asioita, kertoo vaalien verkkotuottaja Ville Laakso.

Ylen eduskuntavaalikone aukesi tänään perjantaina. Mukana on ensimmäistä kertaa myös erillinen puoluekone.

Ylen vaalikone, jossa ovat sekä perinteinen ehdokaskone että puoluekone, löytyy tämän linkin takaa. (siirryt toiseen palveluun)

Puoluekone on erillinen vaalikone, jossa väitteisiin vastaavat ehdokkaiden sijaan puolueet. Puoluekoneessa on omat kysymykset, joita on vähemmän kuin perinteisessä ehdokaskoneessa.

Puoluekoneeseen on antanut vastauksensa 20 puoluerekisterissä olevaa, vaaleissa ehdokkaita asettanutta puoluetta. Puolueilta on esitetty 30 väitettä, jotka käsittelevät muun muassa taloutta, ympäristönsuojelua, terveydenhuoltoa ja eläkkeitä. Niihin puolueet ovat vastanneet joko kyllä tai ei.

Vaalikoneeseen on valittu 14 väitettä, joihin vaalikoneen käyttäjä pääsee vastaamaan. Kaikki kysymykset ja puolueiden vastaukset on kuitenkin julkaistu.

Vihreät ja vasemmistoliitto samoilla linjoilla

Puoluekoneessa vastaajia on siis 20, mutta vaaleissa ehdokkaita on yli 2 400.

Ehdokkaiden mielipiteet eivät aina täysin vastaa puolueiden linjaa, ja ehdokas- ja puoluekoneissa on eri kysymykset. Puoluekone ja ehdokaskone saattavat siis tarjota testin tekijälle eri puolueita.

Joissakin vastauksissa puolueet ovat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto vastasivat jokaiseen puoluekoneessa esitettyyn väitteeseen keskenään samalla tavalla.

Jokainen puolue on keskenään samaa mieltä siitä, että Suomen pitäisi vähentää taloudellista riippuvuuttaan Kiinasta. Lähes kaikki puolueet ovat myös samaa mieltä siitä, että hyvin toimeentulevien kaupunkien tulee tukea vähävaraisia maaseutukuntia.

Puolueista halutaan tietoa

Vaalien verkkotuottajan Ville Laakson mukaan aiemmissa vaaleissa on huomattu, että vaalikoneesta etsitään usein paitsi omaa ehdokasta, myös tietoa.

– Nimenomaan puolueista ja niiden eroista halutaan tietoa, Laakso kertoo.

Puoluekone on tehty erityisesti ajatellen nuoria ja muita sellaisia äänestäjiä, joiden puoluekanta ei ole vielä vakiintunut.

Puolueen valitseminen on erityisen tärkeää siksi, että Suomen vaalitavan vuoksi ääni menee ensisijaisesti puolueelle ja vasta toissijaisesti ehdokkaalle.

Lisäksi puolueet määrittävät käytännössä paljon sitä, mitä eduskunnassa päätetään, Laakso huomauttaa.

– Edustajat vastaavat vaalikoneessa siihen, mitä he ajaisivat eduskunnassa, mutta aika paljohan siellä puolueet vaikuttavat taustalla.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta.