Selvitys: Suomen merialukset eivät riittäisi poikkeusoloissa – sodan sattuessa jopa merenkulkuhenkilöstöä tarvittaisiin muualta

Haminan-Kotkan satama Kymenlaaksossa on yksi Suomen suurimmista satamista. Arkistokuva elokuulta 2022.

Jos Suomi joutuisi sotaan, se ei pystyisi vastaamaan huoltovarmuuden tarpeisiin kotimaisella merikalustollaan.

Tällä viikolla julkaistun Turun yliopiston tekemän selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomella ei olisi tarpeeksi omia aluksia esimerkiksi öljyn tai viljan kuljettamiseen, jos maahan tulisi sotaa vastaavat poikkeusolot. Selvitys tarkastelee Suomen huoltovarmuutta merikuljetusten suhteen kuvitellussa skenaariossa, jossa Suomessa olisi lähes tai täysin sotaa vastaavat olosuhteet.

Logistiikan professori Lauri Ojala laati selvityksen työryhmänsä kanssa toimeksiantona Huoltovarmuusorganisaation Vesikuljetuspoolille ja Suomen Laivameklarit ry:lle.

Meri on tärkeä Suomelle

Suomen elinehtona on se, että ulkomaiset laivat tuovat tavaraa Suomeen.

Suomi on myös haavoittuvampi kuin jotkin muut Euroopan maat sijaintinsa takia: Suomi sijaitsee Euroopan unionin reuna-alueella kaukana alueen teollisuuskeskittymistä, ilmasto-olosuhteet ovat vaikeat ja maa on valtaosin meriyhteyksien varassa, arvioi Valtioneuvostokin huoltovarmuusselonteossaan.

Vaikka lähes 90 prosenttia Suomen tavarasta tuodaan ja viedään meriteitse, Suomen oma merialusrivistö kalpenee ulkomaisten alusten rinnalla: vuonna 2021 suomalaisten alusten osuus tavaran tuojina oli alle 40 prosenttia ja viejinä hieman yli 20 prosenttia.

Sotaoloissa tarpeet kalustolle olisivat kuitenkin erilaiset. Esimerkiksi merikuljetukset painottuisivat välttämättömiin toimintoihin, eikä kaupallinen vienti olisi edes luvallista. Silti Suomen alukset eivät riittäisi millään. Esimerkiksi kaasusäiliöaluksia Suomella ei ole nimissään yhtäkään.

Avaa kuvien katselu Vuoden 2022 lopussa Inkooseen tuli 10-vuotisella sopimuksella LNG-terminaalialus, joka on erikoistunut nesteytetyn maakaasun kuljetukseen. Näitä Suomi ei omista lainkaan. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Selvitystyöryhmä löysi positiivisiakin lukuja. Ro-ro- tai ro-pax-aluksiksi kutsuttujen ”monitoimialusten” kapasiteetti on Suomessa niin suuri, että ulkomaista apuvoimaa ei tarvita lainkaan. Ro-ro-alukset ovat monipuolisia aluksia, jotka lastataan ja puretaan ajoramppien kautta. Ro-pax-alus kuljettaa myös ison määrän matkustajia.

Alla oleva infografiikka näyttää selvityksestä löytyvän karkean arvion Suomen kalustokapasiteetin riittävyydestä poikkeusoloissa.

Avaa kuvien katselu

Selvityksen laatinut ryhmä löysi työnsä aikana erilaisia ratkaisuja siihen (siirryt toiseen palveluun), kuinka ulkomaisten varustamojen tekemiä kuljetuksia voisi hallita poikkeustilanteissa. Näitä olisivat esimerkiksi erilaiset etukäteen solmitut sopimukset alusten yhteiskäytöstä ja lastin priorisoinnista sekä ”spot premium -hinnat”, joilla voisi varmistaa kuljetuksen pääsyn laivaan.

Ammattikunnan rivit harvenevat

Selvityksessä nousee esille myös se, että suomalaisten merenkulkijoiden määrä on laskussa. Suuret ikäluokat eläköityvät, eikä uusia päteviä työntekijöitä löydy. Jos Suomessa syttyisi sota, merikuljetuksia olisi todennäköisesti tehtävä sekamiehistön voimin, eli miehistöä olisi hankittava Suomen ulkopuolelta.

Avaa kuvien katselu Merenkulkua opetetaan Suomessa sekä toisella että kolmannella asteella Kotkassa, Raumalla, Turussa ja Maarianhaminassa. Arkistokuvassa viime syksyltä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opiskelija Kaius Ylander ohjaa opetusalus Merikarhua. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Selvityksen mukaan suomalaisten merenkulkijoiden koulutustilanne ja alalle valmistuminen on kokonaisuutena vaikea, ja tilanne on kehittymässä koko ajan kurjempaan suuntaan. Lisäksi erityisosaaminen on kortilla.

– Itämeren rannikon pitkillä, mutkaisilla ja jäätyvillä väylillä tarvitaan erityisosaamista turvalliseen merenkulkuun ja sen kehittämiseen. Pelkkä merenkulkualan koulutus ei riitä. Merenkulkuhenkilöstölle tarvitaan luontevia urapolkuja, jotka jatkuvat merenkulun kehittämistehtävissä, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Jukka Etelävuori tiedotteessa.