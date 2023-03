Kuningas Charlesin kruunajaiskonsertin järjestelyt sakkaavat: Hovi halusi Adelen, mutta joutuu tyytymään Take Thatin tynkäversioon

Brittihovin on tarkoitus juhlistaa tuoreen kuninkaansa kruunajaisia toukokuussa komealla konsertilla. Järjestäjillä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada ykköskaartin poppareita esiintyjälistalle.

Charlesista tuli kuningas heti, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabeth II:n kuoli viime vuoden syyskuussa.

Charlesin varsinaisia kruunajaisia juhlitaan kuitenkin vasta tämän vuoden toukokuussa. Virallinen osuus järjestetään Westminster Abbeyssa lauantaina 6.5.2023 – samoilla sijoilla, joilla brittikruunajaiset on järjestetty vuodesta 1066 alkaen.

Edellisen kerran kruunajaisia vietettiin vuonna 1953, kun Elisabet II:sta tuli kuningatar.

Hovi on nyt halunnut päivittää juhlallisuudet nykyaikaan: esimerkiksi juhlajumalanpalvelus kestää tällä kertaa noin tunnin, kun se Charlesin äidin aikoina kesti runsaat kolme. Lisäksi kruunajaisia juhlitaan monta päivää konserteilla, kulkueilla ja hyväntekeväisyystapahtumilla.

Virallisiin kruunajaisiin on löytynyt esiintyjiä, mutta koko kansan konserttiin ei. Megasuosittu Adele ei ole kertonut syytä kutsusta kieltäytymiseen.

Kuningas on tilannut varsinaisiin kruunajaisiin kaksitoista uutta teosta brittiläisiltä nykysäveltäjiltä.

Tilaisuudessa kuullaan muun muassa musikaalisäveltämisen huippunimen Andrew Lloyd Webberin uusi kruunajaishymni. Esiintyjäkaartiin kuuluu klassisen musiikin tähtiä Bryn Terfelistä Pretty Yendeen. Heitä säestää Antonio Pappanon johtama orkesteri.

Virallisen osuuden ohjelma on näyttävä ja arvokas, mutta kansanjuhlan järjestelyissä on tullut kapuloita rattaisiin.

Huippukonsertti ilman huippuesiintyjiä

Kruunajaisjuhlallisuuksien on tarkoitus huipentua sunnuntaina suureen kruunajaislounaaseen ja sitä seuraavaan jättikonserttiin.

Ed Sheeran ei ehdi juhlimaan kuningasta, koska konsertoi Texasissa.

Windsorin linnan tiluksilla järjestettävään konserttiin on koottu 74-henkinen orkesteri. Hovin tiedotuksen mukaan se esittää tulkintoja musiikkisuosikeista maailman suurimpien viihdyttäjien ja parhaiden tanssijoiden rinnalla.

Konserttiin on myös koottu varta vasten kruunajaiskuoro, johon on värvätty laulajia pakolaisten kuoroista, terveydenhoitoalan kuoroista, kuulovammaisten lauluryhmistä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavista kuoroista.

Tavoitteena on palatsin mukaan tarjota juhlamieltä koko kansalle.

BBC televisioi konsertin suorana lähetyksenä. Lisäksi tilaisuuteen on jaettu 10 000 ilmaista lippua kansallisissa arpajaisissa – mikä on yllättävän demokraattinen tempaus monarkiassa.

Loppumetreillä suuren kansanjuhlan järjestelyt ovat kuitenkin sakanneet. Hovin lupailema ”maailman suurimpien viihdyttäjien” kaarti ei näytä toistaiseksi kovin säväyttävältä.

Lukuisien kansainvälisten lähteiden mukaan useat huippupopparit ovat ilmoittaneet, etteivät voi tai aio esiintyä konsertissa, vaikka kutsu on käynyt.

Yksi syy artistien innottomuuteen saattaa olla Charlesin epäsuosio monarkkien joukossa. Mielenosoittaja on kuvattu syyskuussa, jolloin Charles ensimmäistä kertaa vieraili parlamentissa kuninkaana.

Kuninkaan oman toivelistan kärjessä oleva Elton John oli ensimmäisten kieltäytyjien joukossa. Prinsessa Dianan läheisenä ystävänä tunnettu konkarimuusikko vetosi keikkakiireisiinsä. Elton John konsertoi Saksassa saman viikonlopun perjantaina ja kertoi kaipaavansa lepoa esiintymisten välillä.

Konserttiaikatauluunsa vetosi myös Charlesin kutsusta kieltäytynyt Harry Styles, joka pahoitellen ilmoitti, ettei saa bändinsä tärkeimpiä soittajia koolle keikkojen välisten lepoaikojen takia. Adele puolestaan vain kieltäytyi sen kummempia perustelematta.

Prinsessa Dianan ystävänä tunnettu Elton John kieltäytyi keikkakiireisiinsä vedoten.

Seuraavaksi palatsin kutsulle antoi pakit Ed Sheeran. Brittilehdistön mukaan Sheeranilla on pätevä syy, koska hänellä on keikka Texasissa juuri edellisenä päivänä. Toisaalta useissa artikkeleissa on todettu, että Sheeran on aiemmin selättänyt – niin halutessaan – moiset aikatauluongelmat turvautumalla yksityiskoneeseensa.

Hovi joutui pettymään toiveissaan myös Spice Girlsin paluun suhteen. Pitkälle edenneiden neuvottelujen jälkeen yhtyeen jäsenet kieltäytyivät kunniasta.

Tunnelman nostattamiseksi konserttiin yritettiin seuraavaksi värvätä alkuperäistä Take Thatia. Sekin aie karahti kiville, kun Robbie Williams ilmoitti, ettei osallistu.

Loput yhtyeestä sentään saatiin rekrytoitua.

Entisen poikabändin tynkäversion lisäksi konserttiin ovat lupautuneet muun muassa soulveteraani Lionel Richie ja australialaispoppari Kylie Minogue Dannii-siskoineen.

Lionel Richie lupautui kruunajaiskeikalle.

Kärkikastin artistien joukkopako kruunajaisjuhlallisuuksista on nostattanut runsaasti suoranaista pilkkaa varsinkin brittilehdistössä.

”Nobody wants to perform at King Charles’s Big Party”, eli ”Kukaan ei halua esiintyä Kuningas Charlesin suurissa juhlissa”, julistetaan otsikoissa.

