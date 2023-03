MM-kisojen suomalaissensaatiota ihmettelee oma valmentajakin – “Aika uskomaton tarina”

Planica HS138, MM-kisat

1. Alexandria Loutit CAN 264.4

2. Maren Lundby NOR 254.0

3. Katharina Althaus GER 245.9

4. Nozomi Maruyama JPN 242.9

5. Anna Odine Ström NOR 240.9

6. Eva Pinkelnig AUT 237.9

7. Ema Klinec SLO 236.5

8. Thea Björseth NOR 230.7

9. Chiara Kreuze AUT 228.7

10. Nika Kriznar SLO 227.8

13. Jenny Rautionaho FIN 223.1

28. Julia Kykkänen FIN 188.5