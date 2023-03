Pakko-oireista kärsivä Eveliina, 24, jankkaa ja jossittelee asioita loputtomiin – lamaannuttava ajattelu kohdistuu jopa poikaystävään

Jopa kymmenet tuhannet suomalaiset kärsivät pakko-oireisista häiriöistä. Oireita ei aina tunnisteta saati hoideta. Nyt sairauteen on julkaistu ensimmäinen Käypä hoito -suositus.

Eveliinalla, 24, on mukava ja ymmärtäväinen poikaystävä. Silti nuoren oululaisnaisen mieltä jäytävät koko ajan ajatukset siitä, mitä jos hän ei oikeasti tykkääkään poikakaveristaan ja olisiko joku toinen sittenkin parempi valinta.

Samalla on olevinaan kova kiire: jo tänä iltana hänen täytyisi ratkaista, onko mies hänen elämänsä kumppani, ja jos ei ole, tuleeko hänelle hirveä avioliitto ja surkea elämä.

Lamaannuttava ajattelu on tyypillinen pakko-oireisen häiriön eli OCD:n (obsessive-compulsive disorder) oire, mutta Eveliinan mukaan sitä ei tunnisteta eikä osata diagnosoida yhtä hyvin kuin vaikkapa pöpökammoon liittyvää jatkuvaa käsien pesua tai tavaroiden pakonomaista järjestelyä.

Tämä on yksi syy siihen, miksi Eveliina on valmis kertomaan oman tarinansa. Hän esiintyy vain etunimellään, sillä OCD on hänelle yhä kova paikka. Lisäksi hän pelkää sairauden vaikuttavan tulevaan työuraansa.

Ikä muutti pakko-oireiden muotoa

OCD on kuulunut Eveliinan elämään teini-iästä lähtien.

Yläkouluaika oli täynnä erilaisia rituaaleja, päänsisäisiä sääntöjä ja asioiden varmistelua: hän laski hengitystään kymmenen sarjoissa, pesi suihkussa itsensä tietyssä järjestyksessä tai sai kirjaa lukiessaan pinttymän jostain sanasta tai sivusta, johon täytyi palata monta kertaa uudestaan.

– Mulla oli ajatus, että jos mä en tee asioita just näin, jotain pahaa tapahtuu mulle tai jollekin mun läheiselle. Siinä eivät mitkään järkeilyt auttaneet.

Lukioaikana Eveliina luuli jo päässeensä oireistaan. Luulo oli väärä, sillä iän karttuessa oireet vain muuttivat muotoaan: OCD alkoi ilmetä ajatusten tasolla.

– Mä mietin asioita kohtuuttoman perusteellisesti, jauhan ja märehdin. Kelaan parisuhdeasiaakin tosi usein ilman mitään syytä. Se on sellaista jossittelua. Tämän homman ydin on, että en voi sietää epävarmuutta, Eveliina kertoo.

Äidiksi tulo lisää OCD:n riskiä

Pakko-oireisesta häiriöstä kärsii arviolta 50 000–100 000 suomalaista. Tarkkaa määrää ei tiedetä, sillä häiriö koetaan edelleen häpeälliseksi ja oireita oudoiksi. Tämä johtaa siihen, että oireista ei kehdata puhua edes lääkärille.

– Vastaanotolle hakeudutaan, kun tulee masennusta tai vaikka paniikkihäiriö eli joku kunniallisena pidetty syy. Pakko-oireinen häiriö tahtoo jäädä pimentoon. Oireiden alkamisesta siihen, että aletaan hoitaa oikeaa syytä, voi mennä jopa vuosikymmeniä, harmittelee psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Sami Leppämäki. Hän toimii Terveystalon psykiatrian ja päihdelääketieteen erikoisalajohtajana.

OCD:n oireita on paljon. Leppämäen mukaan oireiden kirjossa on oikeastaan vain ihmisen mielikuvitus rajana. Diagnoosin saa, kun rituaalit tai ajatukset alkavat heikentää normaalia toimintaa ja arkea – monilla niin pahasti, että työssä käynti käy mahdottomaksi.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi tällaisia toimintoja pakkoajatuksiin voi kytkeytyä. Kuva: Venla Tirkkonen / Yle

Häiriöitä esiintyy kaiken ikäisillä, mutta tietyissä elämänvaiheissa riski kasvaa. Yksi sellainen on aikuisuuden kynnys, jolloin elämässä on monenlaista kuormaa. Naisilla riski sairastua jopa kaksinkertaistuu ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Leppämäki sanoo, että tämä liittyy vastuun ja huolen lisääntymiseen: nuori äiti alkaa varmistella, että kaikki varmasti menee oikein.

Nyt OCD:n diagnosointiin ja hoitoon on nyt luvassa parannusta, sillä pakko-oireisen häiriöön julkaistiin tammikuun puolivälissä ensimmäinen Käypä hoito -suositus. (siirryt toiseen palveluun) Leppämäen mukaan OCD:n hoito sai näin yhtenäiset valtakunnalliset raamit eli selkeät hoito-ohjeet niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoon.

– Suosittelemme, että myös OCD otettaisiin huomioon, näistä oireista alettaisiin kysyä ja ehkä seuloa tarkemmin ihmisiä, joilla on epämääräisiä psyykkisiä oireita, koska sieltä voi löytyä taustalta pakko-oireita, Leppämäki sanoo.

Hän on pakko-oireisen häiriön Käypä hoito -suositustyöryhmän jäsen.

”Selviän, vaikka ahdistaa”

Myös Eveliina odottaa toiveikkaana, että Käypä hoito -suosituksen myötä OCD aletaan ottaa tosissaan, sen oireiden kirjo tunnistetaan ja hoito tehostuu. Hän kokee, että ainakin Pohjois-Suomessa OCD-asiantuntijoita on liian vähän ja apua joutuu jonottamaan pitkään.

Hän kertoo saaneensa teini-ikäisenä toimintaterapiaa ja hakeutuneensa aikuisena Kelan tukemaan psykoterapiaan. Niistä on ollut apua, samoin vertaistukiryhmistä, joita Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys (siirryt toiseen palveluun) sekä OCD Suomi -yhdistys (siirryt toiseen palveluun) tarjoavat.

– Toisaalta olen ollut tosi yksin. Aika paljon olen itse selvitellyt asioita ja siedättänyt ja altistanut itseäni kaiken maailman epävarmuuksille, yrittänyt oppia siihen, että selviän, vaikka ahdistaa.

Siedätys ja itsensä altistaminen ovatkin tuottaneet tulosta. Eveliina opiskelee yliopistossa ja sanoo olevansa hyvillä fiiliksillä. OCD edelleen muuntautuu uusiin asioihin hänen elämässään, kuten viimeisimpänä parisuhteeseen, mutta pakko-oireet eivät kuitenkaan ole enää ”hirveän iso” osa Eveliinan tämänhetkistä elämää.

– Ja parisuhdekin voi hyvin, hän naurahtaa.

