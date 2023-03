Analyysi: Entä jos Mika Lintilä olisi käyttänyt Tiktokia? Ei ole ollenkaan yksi ja sama, mistäpäin someyhtiö on kotoisin

Tiktokia oltiin jo kieltämässä Donald Trumpin kaudella. Nyt silmukka on jälleen kiristymässä.

Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kööpenhaminassa ja Brysselissä suitsitaan nyt Tiktokin käyttöä viranomaisten ja päättäjien puhelimissa. Jos tätä kiinalaisen Bytedancen omistamaa palvelua ei kielletä kokonaan – ainakin sen poistamista ”suositellaan” vahvasti.

Yle kertoi juuri, että Suomessakin valtioneuvoston kanslia antoi kesällä ohjeen poistaa sovellus puhelimista ja -laitteista.

Linjaus on perusteltu. Ketään ei tietenkään pitäisi syyttää ilman todisteista – mutta niitäkin Tiktokin jäljiltä löytyy.

Aloitetaan kuitenkin pienellä ajatusleikillä.

Entä jos Mika Lintilä käyttäisi Tiktokia?

Pari viikkoa sitten Suomessa ihmeteltiin elinkeinoministeri Mika Lintilän whatsapp-viestejä. Lintilän tililtä lähti sosiaalidemokraattien poliitikkoja pilkkaava meemi, joka ei ministerin mukaan ollut hänen lähettämänsä.

Minulla viestistä ole sen enempää viisautta, mutta kysyn – mitä jos kyseessä olisi ollut Tiktok-video?

Ministerin kännykän käytöstä pyydettiin tietoja myös Whatsappin omistajalta, Piilaaksossa päämajaansa pitävältä Metalta. Jos kyseessä olisi ollut Tiktok-meemi – olisivatko ministerin tietoturvavastaavat soittaneet Pekingiin?

Se olisi perin kiusallista ja viimeaikaiset uutiset huomioon ottaen – tietoturvamielessä kestämätöntä.

Tiktok ei ole lasten työkalu Avaa Ylellä ei ole tietoa, onko Lintilällä Tiktokia puhelimessaan. Yllättävän monella ministerin ikätoverilla kuitenkin on. Teleyhtiö DNA:n tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 55–64-vuotiaista suomalaisista kahdeksan prosenttia käyttää Tiktokia. Hieman nuoremmista, 45–54-vuotiaista, vastaava osuus on yhdeksän prosenttia. Puhutaan siis reilusti yli sadasta tuhannesta varttuneesta suomalaisesta, jotka käyttävät sovellusta päivittäin. Nostin esiin nämä ikäryhmät, koska Tiktokia on yleensä käsitelty vain lasten ja nuorten hittisovelluksena. Ja toki se juuri sitä onkin – 16–25-vuotiaista nuorista yli puolet käyttää palvelua joka ikinen päivä. Kiinalaisen Tiktokin epäkohtia ei kuitenkaan pidä kuitata vain lasten kasvatuksen haasteena.

Propagandahuolia ja toimittajien vakoilua

Kiinalaisen Bytedancen omistama Tiktok ei ole missään vaiheessa ollut someyhtiö muiden joukossa.

Vuonna 2019 Washington Post ihmetteli (siirryt toiseen palveluun), miksi Hongkongin mielenosoitukset näkyvät voimakkaasti länsimaisissa some-palveluissa – mutta ei kiinalaisessa Tiktokissa.

The Guardian raportoi tietovuodoista (siirryt toiseen palveluun), miten Tiktokin moderaattorit ohjaavat sisältöjen näkyvyyttä Kiinan poliittisten linjausten mukaisiksi. Osa käyttäjien tekemästä sisällöstä näkyi vain heille itselleen, osa poistettiin palvelusta kokonaan.

Vuonna 2021 CNBC kertoi, että ByteDancella on pääsy Tiktokin ulkomaisten käyttäjien dataan (siirryt toiseen palveluun) – ja sitä käytetään myös aktiivisesti hyväksi. Tiktok vakuutti harjoittavansa datan suhteen tiukkaa kontrollia, jota valvoi Yhdysvaltojen organisaation johto.

Viime vuonna myös Buzzfeed-uutispalvelu raportoi, miten yhdysvaltalaisten Tiktok-käyttäjien dataa on toistuvasti käytetty Kiinasta käsin (siirryt toiseen palveluun).

Huolestuttavinta oli kuitenkin se, mitä tapahtui uutisen jälkeen. Bytedancen konttorissa Kiinassa haluttiin saada kiinni ne työntekijät, jotka vuotivat tietoja yhdysvaltalaisille toimittajille – ja siksi joukko Buzzfeedin, Financial Timesin ja esimerkiksi Forbesin toimittajia asetettiin seurantaan.

Käytännössä kiinalaisyhtiössä seurattiin toimittajien puhelinten ip-osoitteita Tiktok-sovelluksen avulla. Heidän liikkumistaan verrattiin kiinalaisyhtiön vuodoista epäiltyjen työntekijöiden sijaintiin.

Tämä ei ole lehtiväite tai huhu. Tiktokin omistaja Bytedance on myöntänyt, että näin todella tapahtui (siirryt toiseen palveluun). Kiinalaisyhtiön mukaan vakoiluun syyllisiä ovat yksittäiset työntekijät.

Myös muutama Tiktok/Bytedancen keskitason johtaja lähti tai irtisanottiin.

Palaako luottamus, jota ei koskaan ollutkaan?

Tiktokin pelätään olevan riski kansalliselle turvallisuudelle – ja nykyisessä maailmantilanteessa noihin kysymyksiin suhtaudutaan vakavasti.

Toistaiseksi ei ole mitään todisteita siitä, että Bytedancen johto olisi jakanut tietoa Kiinan viranomaisten kanssa. Yhtiön itsensä mukaan se ei ole näin tehnyt.

Kiinassa on kuitenkin voimassa laki, joka velvoittaa kansalaiset käskettäessä yhteistyöhön. Tämä laki on keskeinen perustelu sille, että televerkkoja rakentava Huawei on tänään länsimarkkinoilla ankarassa vastatuulessa. Länsimaiset operaattorit ovat viime aikoina painottaneet ostoja Nokian, Ericssonin ja Samsungin suuntaan – joko viranomaisten määräyksestä tai sitten ihan varmuuden vuoksi.

Tiktokiin suhtaudutaan pitkälti samoin kuin Huaweihin.

Suurin ero on siinä, että Huawein ja yksittäisen kännykänkäyttäjän välillä on teleoperaattori, joka kantaa vastuun teknologiavalinnoista. Jos dataa liikkuisi Suomesta Kiinaan, operaattorin vastuulla olisi havaita ja tukkia vuoto.

Sosiaalisessa mediassa dataa liikkuu – juuri käyttäjätietojen kerääminen on some-yhtiöiden perimmäinen tarkoitus. Tiktokin ja sen käyttäjän välillä ei kuitenkaan ole ketään.

Jos Tiktokia halutaan suitsia, se on tehtävä viranomaistasolla.

Donald Trumpin kauden loppumetreillä ratkaisuksi kaavailtiin mallia, jossa Tiktokin läntiset toiminnot myytäisiin luotetuille yhtiöille, kuten Microsoft, Oracle tai Walmart. Bytedance oli tiettävästi asiassa aktiivinen (siirryt toiseen palveluun), mutta suunnitelma hautautui Yhdysvaltain presidentinvaihdokseen ja toisaalta Kiinan asettamiin vientirajoituksiin.

Paine Tiktokin ympärillä kasvaa jälleen. Joe Bidenille on juuri myönnetty valtuudet kieltää Tiktok (siirryt toiseen palveluun).

Jonkinlaiselle luovalle ratkaisulle on tarve. Kuluttajat eivät ole halukkaita luopumaan hittisovelluksesta.