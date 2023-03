Helsingissä yli puolet ehdokkaista kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua – Ylen vaalikone avattu

Yli puolet Helsingin vaalipiirissä ehdolla olevista eduskuntavaaliehdokkaista kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua, selviää Ylen tänään avatusta vaalikoneesta (siirryt toiseen palveluun). Eniten kannatusta käyttöhuoneet saavat vihreiden, vasemmiston, RKP:n ja SDP:n ehdokkailta. Jyrkimmin kokeilua vastaan ovat perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Ylen vaalikoneessa ehdokkaiden näkemyksiä kysyttiin väittämällä ”Suomeen ei pidä avata huumeiden käyttöhuoneita”. Näin näkemykset jakautuvat puolueittain tarkasteltuna Helsingin vaalipiirissä.

Vaalikonevastauksista löytyy yksi kiinnostava yksityiskohta: perussuomalaisten ehdokkaissa on kolme sellaista, jotka ovat väittämän kanssa täysin eri mieltä, eli kannattavat käyttöhuonekokeilua.

Eri mieltä puolueen valtalinjan kanssa olevat ehdokkaat ovat Emil Kokkonen, Niko Laitinen sekä Tom Packalén. Yle tavoitti puhelimen päähän Packalénin, joka perustelee näkemystään alla olevassa audiotiedostossa.

Myös vasemmiston riveissä on yksi vastaava poikkeus: kaikki muut puolueen helsinkiläisehdokkaat ovat väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä paitsi Zahra Abdulla, joka on jokseenkin eri mieltä. Abdullan vaalikoneeseen kirjaamista perusteluista käy kuitenkin ilmi, että hänkin on käyttöhuonekokeilun kannalla.

– Joku käyttää huumeita joka tapauksessa. Ehkä on turvallisempaa ja inhimillisempää, jos sitä voi käyttää turvallisesti ja valvotusti. Sitä kautta ihmisten hoitoon pääsy saattaa helpottua.

Muissa puolueissa hajontaa on enemmän tai vastaukset ovat täysin yksimielisiä.

Kokeilu vaatisi lakimuutoksen

Huumeiden käyttöhuoneella tarkoitetaan tiloja, joissa täysi-ikäiset, huumeita ongelmallisesti käyttävät ihmiset voivat käyttää huumausaineita terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa hygieenisesti sekä turvallisemmin kuin esimerkiksi kaduilla.

Käyttöhuoneet ovat sallittuja esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa.

Suomessa huumeiden käyttöhuoneiden kokeilu vaatisi muutoksia lainsäädäntöön, sillä huumausaineiden käyttö ja hallussapito on Suomessa kiellettyä ja rangaistavaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) viime vuonna sijaistanut Aki Lindén (sd.) tilasi aihetta koskevan selvityksen viime syksynä. Selvitys julkistettiin helmikuussa.

Selvityksen mukaan erillislaki olisi paras ja selkein tapa säätää käyttöhuonekokeilusta. Lain mahdollinen säätäminen ajoittuisi tulevalle hallituskaudelle.

Lindénin mielestä valvottuja käyttöhuoneita olisi perusteltua kokeilla jossakin kunnassa, esimerkiksi Helsingissä.

Kansanedustajaehdokkaiden vaalikonevastaukset Helsingin vaalipiirissä ovat pääosin samansuuntaisia kuin koko maassa, eroa on esimerkiksi kokonaiskannatuksessa.

Koko maan ehdokkaista väittämän kanssa täysin eri mieltä olevia on noin kolmannes.