Isoäiti halusi puhua vain kirsikkapuista, kun ukrainalaissyntyinen kirjailija yritti selvittää sukunsa kipeitä salaisuuksia

Puutarhan hoitaminen oli isoäidille kaikki kaikessa. Mikään ei ollut tärkeämpää kuin kirsikkapuiden ja tomaattien vaaliminen.

Tätä perintöä ukrainalainen isoäiti yritti myös siirtää kirjailija Victoria Belimille. Isoäiti pisti Belimin maalaamaan kirsikkapuiden runkoja, istuttamaan perunoita ja hoivaamaan tomaatintaimia hänen Ukrainan-vierailuillaan.

– Isoäiti sanoi aina, että maa on pyhintä, mitä meillä on. Siitä on huolehdittava. Se on totta Ukrainassa, missä viljely on tärkeä elinkeino.

Sen sijaan, että olisi hoitanut kirsikkapuita aamusta iltaan, Belim halusi tutkia arkistoja löytääkseen tietoja edesmenneistä sukulaisistaan. Hän halusi ottaa selvää juuristaan.

Juuri suomennetussa kirjassaan Punaiset seireenit (suom. Tero Valkonen), Belim kertoo sukunsa tarinan ja kuvaa samalla Ukrainan historiaa ja arkista elämänmenoa.

Victoria Belim oli 15-vuotias, kun hän muutti äitinsä kanssa Yhdysvaltoihin. Siellä kukaan ei juuri kysellyt hänen taustastaan ja Belim unohti itsekin juurensa pitkäksi aikaa.

Kiinnostus heräsi uudestaan, kun hän muutti Belgiaan vuonna 2013. Siellä ihmiset kyselivät taustoista ja Belim vastasi aina olevansa Ukrainasta.

Samalla hän tajusi, ettei tiennyt synnyinmaastaan juuri mitään. Niinpä hän päätti lähteä tutkimaan sukunsa tarinaa.

Punaiset seireenit on omistettu Victoria Belimin isoäidille, joka menehtyi koronaan juuri ennen kirjan valmistumista ja Venäjän hyökkäyssotaa.

Isosetä katosi Stalinin valtakaudella

Kun Belim matkusti Ukrainaan isoäitinsä luo, Venäjä oli juuri vallannut Krimin.

– Tunnelma oli jännittynyt ja pelokas. Kukaan ei silti kuvitellut, että Venäjä ryhtyisi joskus laajamittaiseen hyökkäykseen.

Belim itse oli ahdistunut siitä, miten laimeasti Euroopassa reagoitiin Krimin valtaukseen. Hänestä tuntui, ettei tilannetta oikein käsitetty.

– Silloin tajusin, miten helposti maailmanjärjestys voi muuttua. Miten köykäisiä rajat ja sopimukset ovat.

Belim vietti Ukrainassa pitkiä aikoja. Hän halusi tutustua maan perinteisiin ja ennen kaikkea selvittää isosetänsä Nikodimin mysteerin. Nikodim oli kadonnut salaperäisesti 1930-luvulla Stalinin valtakaudella.

Belimiä ihmetytti, ettei hän löytänyt isosedästä mitään tietoja. Kukaan ei ollut myöskään kertonut hänelle mitään koko sedästä.

– Kuvittelin selvittäväni asian haastattelemalla isoäitiäni Valentinaa, jonka luona asuin. Toisin kävi.

Valentina ei halunnut puhua menneisyydestä lainkaan. Hän kieltäytyi puhumasta ja syytti Belimiä vanhojen asioiden kaivelemisesta.

Isoäiti halusi keskittyä vain puutarhaansa.

Vastassa neuvostobyrokratia

Koska isoäidistä ei ollut apua, tutkiminen edistyi hitaasti. Vastassa oli jähmeä ja tyly neuvostoaikainen byrokratia.

Muutamien ystävällisten ihmisten avustuksella Belim kuitenkin sai käsiinsä kansioita, joista selvisi myös Nikodimin kohtalo. Rivien välistä paljastui, että Nikodim oli tehnyt itsemurhan ollessaan NKDV:n vankina.

Belim vietti paljon aikaa Ukrainassa vuosien 2014 ja 2019 välissä. Hän tutustui maan rikkaaseen kansanperinteeseen ja käsityöläisyyteen.

– Perinteiden säilyminen vahvana on hämmästyttävää, kun ottaa huomioon Ukrainan historian.

Ukrainan menneisyys on täynnä sotia, miehityksiä ja selkkauksia. Rauhallisia aikoja ei ole ollut paljoa.

– Luulen, että myrskyisä historia on auttanut ukrainalaisia selviämään myös nyt.

Belim puhuu 18 kieltä

Belim on itse myös oiva esimerkki, miten monikansallinen valtio Ukraina on. Belimin isä oli venäläinen, kun taas äiti on ukrainalainen. Perheen kotikieli oli venäjä, mutta koulussa opittiin ukrainaa.

Myöhemmin vanhempien eron jälkeen, isän uusi puoliso oli azerilainen.

– Suvussani puhuttiin myös puolaa, valkovenäjää ja armeniaa.

Ei siis ihme, että Belim on kiinnostunut kielistä. Hän kääntää persialaista kirjallisuutta, mutta puhuu kaiken kaikkiaan 18 kieltä. Esimerkiksi japania, kiinaa ja indonesiaa.

– Ennen matkustelin paljon ja vietin pidempiä aikoja eri maissa. Silloin pyrin aina opettelemaan paikallista kieltä, jotta pääsisin paremmin sisälle maan kulttuuriin.

Ukrainassa on koti

Victoria Belimin Ukrainan matkojen syy oli alun perin suvun menneisyyden selvittäminen. Myöhemmin kirjaa kirjoittaessaan hän tajusi, että oikea syy oli ollut oman identiteetin etsiminen.

– Nykyään tunnen, että kotini on juuri Ukrainassa, vaikka asunkin tällä hetkellä Belgiassa.

Punaiset seireenit valmistui ennen Venäjän hyökkäyssotaa ja se julkaistiin viime vuonna. Ajankohtaisuutensa vuoksi sitä on käännetty nopeasti eri kielille.

Vaikka kulunut vuosi on ollut raskas, Belim on kuitenkin voinut jakaa ahdistustaan ja suruaan toisten ihmisten kanssa. Belim on ollut mukana auttamassa Belgiaan saapuneita ukrainalaispakolaisia. Hän on pystynyt lohduttamaan heitä ja eläytymään heidän koti-ikäväänsä.

Vuosi on kuitenkin muuttanut jotain pysyvästi.

– En ehkä koskaan voi olla samalla tavalla onnellinen kuin ennen. Elämäni on jakautunut aikaan ennen sotaa, ja aikaan sodan jälkeen.

Belimillä on yhä sukulaisia Ukrainassa. Hän on heihin tiiviisti yhteydessä ja kuulee arjesta sähkö- ja vesikatkosten keskellä.

– Olen huolissani, mutta arki jatkuu siellä. Ihmiset ovat sitkeitä ja tuntuvat sopeutuvan vaikeisiinkin oloihin.

Avaa kuvien katselu Victoria Belimin oikea sukunimi on Frolova. Hän halusi ottaa kirjailijanimekseen isoisoäitinsä sukunimen, koska hän oli tärkeä hahmo lapsuudessa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Synkkyydestä huolimatta vuosi on tuonut hyvääkin. Belimin kirjan ansiosta chileläinen arkkitehtiryhmä kiinnostui Ukrainasta ja on nyt mukana suunnittelemassa jälleenrakennusprojekteja. Belim kerää sponsoreita ja varoja jälleenrakennukselle.

Milloin tuhottujen kaupunkien jälleenrakennus voi alkaa – sitä ei voi tietää. Belim haluaa silti säilyttää uskonsa Ukrainan voittoon, vaikka tällä hetkellä rauha ei ole näköpiirissä.

