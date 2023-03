Sabotaasien määrä Venäjällä kasvaa – ovatko tekijät ukrainalaisia sissejä vai venäläisiä vastarintataistelijoita?

Venäjä syyttää Ukrainaa Venäjän puolelle tehdystä terrori-iskusta. Ukraina kutsuu Venäjän syytöksiä "tarkoitukselliseksi provokaatioksi". Asiantuntijoiden mukaan mailla on syytöksille omat tarkoitusperänsä.

Kreml väitti torstaina Ukrainan tehneen ”terrori-iskun” Venäjän Branjskissa lähellä maiden rajaa. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Lisäksi Kreml syytti Ukrainaa panttivankien ottamisesta Ljubetšanen kylässä.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan venäläisjoukot taistelevat kahta ukrainalaista sabotööriosastoa vastaan Venäjän alueella.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin avustaja Myhailo Podolyak tyrmäsi torstaina Kremlin väitteet perättöminä venäläisten pelotteluina.

– Venäjän väite, jonka mukaan ukrainalaiset partisaanit olisivat tunkeutuneet Venäjän alueelle Brjanskin suunnalla on klassinen provokaatio, Podolyak sanoi.

Venäläisillä Telegram-kanavilla on torstaina liikkunut huhuja mahdollisesta ukrainalaisen tiedusteluryhmän hyökkäyksestä Sushanyssa Brjanskin alueella.

Putin kommentoi ukrainalaisten väitettyä terrori-iskua Venäjlle.

Uutistoimisto Reutersin tiedon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut maan turvallisuusneuvoston hätäistuntoon Brjanskin tapahtumien vuoksi.

– He (Venäjän sotilaat) suojelevat ihmisiä uusnatseilta ja terroristeilta, jotka kiduttivat ja tappovat kahdeksan vuoden ajan ihmisiä Donbasissa, tappoivat Daria Duginan Moskovassa ja tänään toteuttivat jälleen uuden terroristiteon ja uuden rikoksen, sanoi Putin.

Kremlin tiedottajan mukaan hätäkokousta ei pidetä tänään, mutta Putinia pidetään ajantasalla tilanteesta. Toimenpiteitä tehdään ukrainalaisten ”terroristien” tuhoamiseksi, tiedottaja sanoo.

Joakim Paasikivi: Kumpi vain voi olla iskujen takana

Entinen ruotsalaisupseeri ja sota-analyytikko Mikael Valtersson jakoi torstaina Twitterissä videon Venäjän vapaaehtoisjoukoista, joiden hän uskoo olevan operaation takana.

– Molemmat osapuolet syyttävät toisiaan, mutta näyttää siltä, että kyseessä oli Venäjän vapaaehtoispataljoonan itsenäinen ja typerä operaatio, Valtersson arvioi.

Venäjän alueella on viime päivien aikana tehty useita iskuja sotilaallisiin kohteisiin ja energialaitoksiin.

Osa iskuista on epäonnistunut tai lennolle lähetetyt droonit eivät ole aina osuneet tarkasti maaleihinsa, mutta iskut osoittavat, että Venäjän kohteissa esiintyy uhkaa.

Molemmat osapuolet syyttävät iskuista toisiaan, ja Venäjä on kohdistanut syytöksensä laajemmin länteen.

Ruotsalainen sanomalehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) haastatteli asiantuntijoita, joiden mukaan Venäjällä ja Ukrainalla on omat syynsä etsiä iskujen tekijöiksi omat ehdokkaansa.

Avaa kuvien katselu Ruotsin puolustuskorkeakoulun sotastrategian professori, everstiluutnantti Joakim Paasikivi kertoo, ettei Venäjän alueella tehtyjen iskujen tekijästä ole tässä vaiheessa varmuutta. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Myös Ylen haastattelema Ruotsin puolustuskorkeakoulun sotastrategian professori, everstiluutnantti Joakim Paasikivi arvioi, että molemmat osapuolet voivat hyvinkin olla iskujen takana.

Ukrainalla on Paasikiven mukaan hyvä syy hyökätä Venäjän kohteisiin. On selvää, että myös Venäjällä on tyytymättömyyttä, Paasikivi sanoo.

Venäjä syyttää iskuista länttä ja haluaa peittää mahdolliset kotimaiset ongelmat, joita Ukrainan sota tuo mukanaan, arvioi Paasikivi.

Paasikivi sanoo Venäjän syyttävän mieluummin länttä kuin Ukrainaa.

– Venäjällä ollaan halukkaita osoittamaan syyttävää sormeaan esimerkiksi Britanniaa tai Yhdysvaltoja kohtaan, koska heistä ei Venäjällä pidetä.

Hänen mukaansa ukrainalaisia ei ole venäläisille olemassa.

– Vaikka ukrainalaiset olisivatkin vihamielisiä Venäjää kohtaan, niin heitä pidetään vain lännen sätkynukkeina.

Paasikivi ei usko Venäjän haluavan laajentaa sotaa entisestään.

– Kysymys kuuluu, onko Venäjällä haluja laajentaa sotaa, sillä sen he tulisivat varmasti häviämään.

– Venäjän voittoon ei olisi mitään mahdollisuuksia, sillä he menettävät jo nyt viikottain tuhansia miehiä Ukrainassa, Paasikivi sanoo.

