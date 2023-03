Joonas Konstigin kolumni: Internetin varaisät opettavat nuorille miehille sen, mitä heidän isänsä eivät

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Katselin luppoaikana Youtubesta Jordan Petersonin videoita. Psykologi Peterson taitaa olla vähintäänkin meidän aikamme vaikutusvaltaisin ajattelija – ainakin jos mittaa yleisön koolla ja päättelee siitä ylistävästä kiitoksesta, jota kaikki hänen videonsa keräävät katsojilta, etenkin miehiltä.

Youtube tarjoaa nuorille miehille lukemattomia isähahmoja.

Kun on katsonut pari videota, Youtuben algoritmi alkaa tehdä suosituksia seuraaviksi. Se tarjoaa Joe Roganin podcasteja (siinä muuten toinen aikamme megavaikuttaja, vaikkakin Rogan on enemmän korvana kuin suuna). Roganin jälkeen Youtube ehdottaa neurotieteilijä Andrew Hubermania, ja Huberman puhuu sitten dopamiinista ja testosteronista. Nyt algoritmi pääsee vauhtiin. Se tarjoaa paitsi salitreenivideoita, myös alkaa neuvoa, kuinka ollaan korkean teston alfauroksia.

Olen aina utelias uusille ajatuksille, ja jatkoin Youtuben algoritmien viitoittamaa matkaa.

Kävin pulahtamassa Youtuben miesvaikuttajien syvässäkin päädyssä. Siellä kohdataan paitsi kirjaviisaita, myös katuviisaita sisällöntuottajia. Ja he tarjoavat loputtomasti elämänkoulutusta.

Kevin Samuels kertoo, kuinka olla vaikuttava high value man. Andrew Tate kertoo miten elämässä saa mitä haluaa kun ei piittaa vihaajista.

Tuntuu kuin katkera kaunaisuus olisi motivoinut näitä sarjametsästäjiä kostamaan naissukupuolelle panemalla sen hengiltä.

Youtube opettaa myös alfauroksen ja sigmauroksen erot. (Sigma on ikään kuin piilo-alfa, ja jokainen beta varmaan toivoo salaa olevansa sigma.)

Sitten tarjotaan videokokoelmia miehistä, jotka eivät alennu simppaamaan. Simppaaminen on sitä että mies alentaa itsensä naisen edessä, yleensä siinä harhaluulossa että tämä saa naisen tykkäämään hänestä.

Lopulta algoritmin suositukset alkavat täyttyä manosfäärin tubettajista ja sen erilaisista pelimiestuutoreista. Videoilla on seksikkäät nimet, kuten ”Salaisuus, jota naiset eivät halua sinun tietävän.” ”Tee tämä ja 99 prosenttia naisista jahtaa SINUA!”

Tässä vaiheessa käydään välillä jo aidosti naisvihamielisellä alueella. Tuntuu kuin katkera kaunaisuus olisi motivoinut näitä sarjametsästäjiä kostamaan naissukupuolelle panemalla sen hengiltä.

Mutta en ole täällä julistamassa ketään pannaan. Keskityn näiden pimeiden laitamien sijasta pääasiaan. Youtube tarjoaa nuorille miehille lukemattomia isähahmoja.

Kuinkahan moni isä, eno, vaari, kummisetä tai valkku nykyään vaivautuu verbalisoimaan pojalleen, mitä tarkoittaa olla mies? Mieheksi kasvattaminen tehdään, sekin, pitkälti esimerkin voimalla, malliopettamalla. Mutta Youtubesta löytyy suoraa puhetta. Tuntikaupalla puhetta.

YouTube on klassisen liberalismin perikuva, oppikirjaesimerkki: se on ajatusten markkinatori, joissa erilaiset vaikuttajat kilpailevat asiakkaista vapaasti keskenään.

Youtuben miesvaikuttajat – kutsutaanko heitä vaikka näin – tarjoavat jotain historiallisen uutta. Miehet määrittelevät Youtubessa miehuutta itse ja jakavat oppejaan suoraan kaikille. He tarjoavat luentojaan saavutettavasti ja tasavertaisesti kaikille, joilla vain on nettiyhteys.

Ennen kaikki riippui hyvin epätasa-arvoisesti siitä, kenellä sattui olemaan valkku tai opettaja, joka kannusti poikaa pistämään elämänsä järjestykseen, tai kuka sattui pääsemään luontaisen pelimiehen naisenkaato-oppien salapiiriin.

Ja tavallaan YouTube on klassisen liberalismin perikuva, oppikirjaesimerkki: se on ajatusten markkinatori, joissa erilaiset vaikuttajat kilpailevat asiakkaista vapaasti keskenään. Asiakkaat maksavat eri kojuilla halunsa mukaan. Koju on kanava, valuuttana toimii katseluaika.

Kuten markkinatalous yleensä, se enimmäkseen rikastuttaa kaikkia, mutta ei aina. Torilla myydään silakan ja mansikan lisäksi ikiliikkujia ja käärmeöljyä. Osa haksahtaa halpaan ja ostaa sian säkissä. Mutta se on vapauden hinta. Myymmehän me alkoholiakin, vaikka tiedämme, että osa ihmisistä aina sortuu siihen.

Nettivideot eivät enää opeta vain vaihtamaan polkupyörän kumia tai tekemään animaatioita Powerpointiin. Kasvatuskin on ulkoistettu internetille.

Algoritmeilla on valta muuttaa ihmisten elämää. Käytännössä ne teettävät meillä moninaisia ihmiskokeita. Joku löytää videosta merkitystä elämäänsä – kehittää itseään tavalla, joka parantaa häntä ja tekee hänestä halutun ja hyödyllisen yhteiskunnan jäsenen. Toinen taas hurahtaa alfaurosgurun oppeihin ja koettaa vääntää itsestään amerikkalaisen öykkärin jäljitelmän.

Teknologiakaan ei pysty syrjäyttämään luonnonvalintaa.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, joka ottaa kylmiä suihkuja ja tietää, mitkä 7 ominaisuutta tekevät miehestä vastustamattoman.

Kolumnista voi keskustella 16.3. kello 23.00 saakka.