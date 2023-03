Tämä liikennemerkki aiheuttaa jatkuvasti päänvaivaa – testaa, osaatko todella pysäköidä oikein

Lumiset kelit tuovat mukanaan vuoropysäköinnin, jonka tarkoituksena on helpottaa teiden kunnossapitoa. Testaa, muistatko pysäköinnin liikennesäännöt varmasti.

Luminen talvi tuo mukanaan moniin kaupunkeihin vuoropysäköinnin, joka voi aiheuttaa autoaan pysäköiville päänvaivaa.

Vuoropysäköinnin aikana vain kadun jommalle kummalle puolelle saa pysäköidä vuoropäivin. Kadun puolen määrää kunakin päivänä liikennemerkki, jonka merkitys voi olla ainakin kesäautoilijalla pimennossa.

Vuoropysäköinnin tarkoituksena on helpottaa katujen kunnossapitoa. Kun lunta tulee paljon, kadun autoton puoli on helpompi aurata lumesta. Seuraavana päivänä taas kadun toinen puoli on vapaa autoista lumen aurausta varten.

Lumiolosuhteet usein myös kaventavat ajoväylää. Jos tien molemmilla puolella on autoja parkissa, kaksisuuntainen tie voi kaventua niin, että vastaantulevien on väisteltävä toisiaan.

Vuoropysäköinti pähkinänkuoressa Jos vuoropysäköintimerkissä on yksi pystyviiva, pysäköinti on kielletty merkin jälkeen parittomana päivänä. Jos viivoja on kaksi, pysäköinti on kielletty parillisina päivinä. Pysäköintikielto alkaa parittomana päivänä kello kahdeksan ja päättyy parillisena päivänä kello 8, ellei lisäkilvellä ole muuta osoitettu.

Pysäköintikielto ulottuu seuraavaan kadun risteykseen tai merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti.

Kunnossapitomestari Kimmo Sved Kotkan kaupungilta kertoo, että auraajien on vain kierrettävä väärälle puolelle unohtuneet autot Kotkassa ja odotettava, että omistaja siirtää autonsa itse.

Etenkin hyvin lumisilla keleillä lumen alle hautautunut auto voi näyttää huvittavalta keskellä aurattua katua.

Kalenterin kanssa on siis oltava tarkkana – ja sääntöjen, joita nämä liikennemerkit määräävät.

– Meillähän on näppäränä apuna pysäköinninvalvonta, joka kyllä muistuttaa, mille puolelle katua auto kannattaa jättää, Sved muistuttaa.