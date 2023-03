"Vanhoja setiä en äänestä" – katso Oona Sjöblomin, 27, ja Tuukka Rajasen, 24, reaktio Ylen vaalikoneeseen

Ylen vaalikonetta käytti viime eduskuntavaaleissa noin kaksi miljoonaa suomalaista. Merkittävä osa käyttäjistä on nuoria. Tämä huomioidaan myös koneen suunnittelussa.

Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Oona Sjöblom on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, eikä vähiten opiskelijoiden asemasta. Hän on ensimmäisen vuoden opiskelija, mutta jo aktiivisesti opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa.

Sjöblomille puoluekanta on ollut pitkään selvä. Aiemmissa vaaleissa ehdokaskin on ollut päätettynä hyvissä ajoin. Silti hän tekee kaikki keskeisimmät vaalikoneet.

Keskeinen kriteeri on, että ehdokkaan on vaikutettava siltä, että hän voisi aidosti ajaa Sjöblomille tärkeitä asioita.

– Valitsen niiden perusteella ensimmäisen nuoren naisehdokkaan, joka tuntuu sopivalta. Vanhoja setiä en äänestä, hän sanoo.

Samoilla linjoilla on niin ikää ensimmäistä vuotta opiskeleva Tuukka Rajanen. Myös hänellä on vakiintunut puoluekanta. Hän ja Sjöblom eivät kuitenkaan kerro niitä julkisuuteen, koska toiminta opiskelijakunnan hallituksessa on puolueisiin sitoutumatonta.

Rajanen luottaa ehdokasvalinnassa Sjöblomia enemmän vaalikoneeseen.

– Se antaa suuntaa, ketä kannattamani puolueen sisältä lopulta äänestän, Rajanen sanoo.

Vaalikone antaa tietoa

Ylen vaalikoneeseen (siirryt toiseen palveluun) on vastannut suurin osa ehdokkaista ja uutena ominaisuutena myös puolueet. Koneen kysymykset laaditaan aina joka vaaleihin erikseen.

– Mukana on arvo- ja asiakysymyksiä monesta eri aihealueesta. Kysymykset rakennetaan siten, että se avaa parhaalla mahdollisella tavalla vaalien tilannetta, sanoo Ylen vaalien vastaava verkkotuottaja Ville Laakso.

Laakso muistuttaa, että kysymysten tarkoitus ei ole nostaa esiin ajankohtaisia teemoja, vaan ne valitaan siten, että ehdokkaiden ja puolueiden välille saadaan mahdollisimman suuria eroja.

Nuoret ovat perinteisesti ahkeria vaalikoneen käyttäjiä. Samoin he, joilla ei ole vakiintunutta puoluekantaa.

Tuottaja Laakso sanoo, että nuoria koetetaan palvella erityisesti vaalikoneella ja tämä on huomioitu myös koneen suunnittelussa.

Hän korostaa, että vaalikone ei vain auta valitsemaan ehdokasta, vaan on myös tärkeä tiedonlähde. Sitä ominaisuutta on nyt korostettu ja vaalikoneessa on runsaasti selailtavaa äänestyspäätöstä helpottamaan.

Random-tyyppejä random-puolueista

Sekä Oona Sjöblom että Tuukka Rajanen sanovat, että vaalikone voi myös aiheuttaa hämmennystä. Koneen perusteella osumiin saattaa nousta ehdokkaita hyvinkin yllättävistä puolueista.

– Joskus vaalikoneen mukaan sopivin on ollut joku tosi random-tyyppi pienestä puolueesta, ja vaikkapa vasta viidenneksi tuleva on itselle se tärkeämpi, Rajanen sanoo.

Molemmat myös alleviivaavat, että näissä vaaleissa heille tärkeintä on opiskelijoiden toimeentulo, sillä se vaikuttaa heidän arkeensa lähes koko vaalikauden. Tämä vaikuttaa luonnollisesti siihen, kenelle ääni menee.

– Eritoten näissä vaaleissa äänestän opiskelijoiden etuja ajavaa ehdokasta, enkä sellaista joka on vain hylkäämässä meidät, Sjöblom painottaa.

