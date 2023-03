Kittilä-jutun syyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä KKO:n ratkaisuun

Kittilä-jutun toisena syyttäjänä toiminut aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen pitää KKO:n torstaista ratkaisua merkittävänä voittona syyttäjälle. Junnikkala-Heikkisen mukaan virkahenkilön harkintavallan rajoja ei ole tätä ennen linjattu Suomen oikeuskäytännössä. Tämän vuoksi Korkeimman oikeuden ratkaisulla on hänen mukaansa suuri merkitys.

– Olemme syyttäjäparini Sari Anttosen kanssa erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Tämä vastaa täysin syyttäjien käsitystä tästä ensimmäisestä syytekohdasta, jolle Korkein oikeus antoi valitusluvan.

Oikeus katsoi syyttäjien tapaan, että päätöksenteko ei ollut Kittilässä objektiivista, vaan sitä ohjasi motiivi suosia hissiyhtiön toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta.

Junnikkala-Heikkisen mukaan KKO teki nyt hallintolain oikeusperiaatteiden noudattamisen kannalta äärimmäisen tärkeän ratkaisun. Korkein oikeus ei ole aikaisemmin arvioinut harkintavallan väärinkäyttöä virkarikoksena.

– Tämä ratkaisu vahvistaa uskoa kaikkien kansalaisten osalta yhteiseen oikeusvaltioomme ja siihen, että epäasialliset vaikuttimet ja toisten suosiminen eivät voi olla päätöksenteon peruste. Olemme osoittaneet, että kuntapäättäjät ovat päätöksenteossa rikkoneet hallintolain puolueettomuusperiaatteita suosimalla hissiyhtiön toimitusjohtajaa ja pyrkineet hankkimaan hänelle hyötyä, Junnikkala-Heikkinen sanoo.

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain 6. pykälä

Hän sanoo yhdessä aluesyyttäjä Sari Anttosen kanssa toivovansa, että KKO:n ratkaisu ohjaa virkamiesten ja myös kuntapäättäjien sekä hyvinvointialueen päättäjien päätöksentekoa lain mukaiseen suuntaan.

– Päätöksenteon pitää noudattaa hallintolain periaatteita, olla eettisesti kestävää ja puolueetonta, hän sanoo.

Vuosien työ ja lukuisia juttuhaaroja

Aluesyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen ovat vuodesta 2017 lähtien yhdessä käsitelleet Kittilän kunnan päätöksenteosta nousseita rikosepäilyjä, ja vieneet niitä oikeuteen useassa eri haarassa.

Nyt KKO:n käsittelyssä ollut päätöksenteko liittyy niin sanottuun päähaaraan, jossa kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemä tutkintapyyntö hissiyhtiön toimitusjohtajan toimista, ja toimitusjohtajan syrjään siirtäminen johtivat nopeasti Mäkelän irtisanomiseen. Irtisanominen todettiin sittemmin laittomaksi, ja kunta maksoi Mäkelälle korvauksia. Tämän jälkeen kuntapäättäjiä on syytetty virkarikoksista päätöksenteossa.

Junnikkala-Heikkinen uskoo, että KKO:n ratkaisu vaikuttaa vielä prosessissa oleviin Kittilä-juttuihin.

Syyttäjillä on yhä työnään kaksi Kittilän virkarikosvyyhdin sivuhaaraa. Niin sanotussa Eilavaara-haarassa käsitellään Kittilän kuntapäättäjien oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaralta tilaamaa lainopillista opastusta, ja näiden kulujen maksattamista kunnalta. Hovioikeus hylkäsi viime vuonna kuntapäättäjien syytteet, ja syyttäjä on hakenut valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta.

Toinen Kittilä-haara koskee Kittilän entisen hallintojohtajan Esa Mäkisen kohtelua. Käräjäoikeus hylkäsi loppuvuonna -21 Kittilän 39 kuntapäättäjää koskevat syytteet, joiden mukaan päättäjät olisivat koston vuoksi poistaneet Mäkiseltä virkatehtäviä ja syrjäyttäneet hänet. Tämän haaran käsittely alkaa hovioikeudessa huhtikuussa.

Näissä kahdessa oikeusjutussa vastuusyyttäjänä on Sari Anttonen. Katri Junnikkala-Heikkinen sanoo syyttäjien yhdessä arvioivan KKO:n ratkaisun luettuaan, että sen ennakkopäätös vaikuttaa myös kesken oleviin Kittilä-juttuihin, koska nekin liittyvät virkahenkilön harkintavallan väärinkäyttöön.

Osa Kittilä-vyyhteen liittyvistä asioista on yhä syyteharkinnassa. Päätöstä syytteen nostamisesta on odottanut esimerkiksi Kittilän entiseen tekniseen johtajaan Lauri Kurulaan kohdistuneet työsyrjintäepäilyt. Kurula toimi Levi Ski Resortin hallituksen puheenjohtajana ja oli mukana tekemässä toista tutkintapyyntöä hissikauppojen epäselvyyksiin liittyen. Kurula on toiminut todistajana Kittilä-jupakan eri oikeusasteissa. Kun epäselvyydet aikanaan hissiyhtiössä alkoivat, oli Lauri Kurula se henkilö, joka kertoi asiasta kunnanjohtaja Anna Mäkelälle. Syyttäjänä tässä on aluesyyttäjä Jane Iisakka.