Lääkärin tukea tarvinnut Eveliina Piippo veti Ylen tv-haastattelun täysin läskiksi – sai Aino-Kaisa Saariselta lohtukarkkia

Eveliina Piippo urakoi rajusti Suomen neljänteen sijaan päättyneessä Planican MM-viestissä. Piippo oli uupunut maalissa ja makasi siellä pitkään samalla osuudella hiihtäneen Ruotsin hiihtotähden Frida Karlssonin kanssa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Anu Karttunen / Yle

Suomen lääkäri Janne Pesonen kantoi häntä maalialueelta pois reppuselässä.

Eveliina Piippoa talutetaan naisten viestin jälkeen.

Osuudella Norjan Ingvild Flugstad Östberg repäisi ja löi alkutahdit Norjan voitolle.

Ylen tv-haastatteluun Piippo saapui lyhytsanaisena.

Oliko kova taistelu?

– Kyllä.

Jäikö mitään paukkuja varastoon?

– Ei.

Oliko Ingvild Flugstad Östbergin veto yllätys?

– Kyllä.

Nyt tulee paha. Minkälainen mieli on viestin jälkeen?

– Kylläinen.

Piippo kertoi haastattelun jälkeen miettivänsä karkkia. Yle Urheilun asiantuntija Aino-Kaisa Saariselta sitä sattuikin löytymään.

Aino-Kaisa Saarinen tarjosi lohtukarkkia Eveliina Piipolle.

Hetkeä myöhemmin Yle Sportenin haastatteluussa Piippo totesi, että hänellä on kaikki hyvin, kun sai ”Aikulta” karkkia.

Ennen Piipon haastattelua Suomen naisten valmentaja Juho Halonen oli hehkuttanut Piipon suoritusta viestissä.

Piippo oli ollut vapaan 10 kilometrillä 16:s. Hän oli ollut pettynyt suoritukseen, sillä hän ennakoi, että Planican rankat olosuhteet palvelisivat häntä.

– Evellä oli tosi hyvä osuus. Siinä oli vastassa kolme vapaan kympillä seitsemän kärkeen yltänyttä. Eve pystyi tuomaan meidät mitalitaistelussa ankkuriosuudelle, Halonen kuvaili.

Piippo sai kehut myös Yle Urheilun asiantuntijalta Kalle Lassilalta.

– Eveliina on todella kova taistelija. Hän vetää kyllä itsensä uuvuksiin. Ei varmastikaan anna tuumakaan periksi. Eveliina on meidän tulevaisuuden arvokisahiihtäjä. Kun hän pystyy tekemään näin hyviä suorituksia paineen alla, se on tosi arvokasta, Lassila kehui.

Suomi ei lähtenyt kisaan suurena mitalisuosikkina, mutta taisteli pronssista Ruotsin kanssa. Ruotsin viestiin tuli mutkia matkaan, kun Ebba Andersson kaatui ja rikkoi sauvansa toisella osuudella.