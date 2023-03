Pohjois-Norja kosiskelee Lappia läheisempään yhteistyöhön – aiemmin yhteiselo oli tiivistä Venäjän kanssa, mutta Ukrainan sota muutti kaiken

KIRKKONIEMI Pohjois-Norjan Kirkkoniemi on kolmen tuhannen asukkaan taajama Jäämeren rannalla. Elämä Kirkkoniemessä on muuttunut ratkaisevasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan runsas vuosi sitten.

Kirkkoniemessä arktinen yhteistyö Venäjän kanssa oli aiemmin viety ehkä pidemmälle kuin missään. Vakituiset asukkaat rajan molemmin puolin pystyivät liikkumaan, kun passissa vain oli kulkuluvan leima. Ostoksilla ja töissä käytiin rajan molemmin puolin ja kauppa kukoisti. Venäläisiä muutti asumaan niin, että alueen asukkaista kymmenes oli venäläisiä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan hiljensi rajan ja kaupat ja toi ukrainalaisia pakolaisia. Sodasta on puhuttava harkiten, sillä tuttavapiirissä voi olla sekä Putinia kannattavia venäläisiä että sodan kauhuja paenneita ukrainalaisia.

Kirkkoniemessä on järjestetty jo toistakymmentä vuotta arktisen alueen yhteistyökokous, Kirkkoniemen konferenssi. Tänä vuonna tapahtuma painottui turvallisuuspolitiikkaan.

Norja tekee yhä yhteistyötä Venäjän kanssa

Norjan ulkoministerin Anniken Huitfeldtin viesti kirkkoniemeläisille oli: älkää boikotoiko tavallisia venäläisiä, sillä he eivät ole syypäitä presidentti Vladimir Putinin sotaan. Ministerin viestin taustalla saattoi olla myös halu rauhoitella, etteivät asukkaiden väliset jännitteet roihahtaisi avoimeksi vihanpidoksi.

Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeldt puolustaa Norjan ja Venäjän käytännön yhteistyötä arktisilla alueilla.

Ulkoministeri puolusti myös käytännön tason yhteistyötä, jota Norja jatkaa Venäjän kanssa, vaikka poliittinen johto tuomitseekin Venäjän hyökkäyksen.

Huitfeldt toisti Kirkkoniemessä perustelun, jonka mukaan kalastusyhteistyötä Venäjän kanssa jatketaan.

Venäläiset kalastusalukset saavat käyttää kolmea norjalaissatamaa, joista yksi on Kirkkoniemi. Yhteistyötä tehdään, koska sen lopettaminen tuhoaisi alueen turskakannan. Norjalaiset pelkäävät, että jos satamat suljettaisiin, venäläiset kalastaisivat turskat omilla vesillään alamittaisina ja kanta romahtaisi. EU-piireissä järjestelyä on hämmästelty, mutta Norja ei ole EU-maa.

– Teemme yhteistyötä kalastuksessa, samoin meripelastuksessa. Meidän on pystyttävä yhteistyöhön, jos täällä sattuisi onnettomuus. Teemme myös yhteistyötä myös ydinvoimaonnettomuuksien varalta.

– Yhteistyö on välttämätöntä ja minusta muut maat ymmärtävät hyvin tämän Norjan ja Venäjän suhteen. Mutta pääosin toimimme kuten kaikki muutkin EU- ja Nato-maat, Huitfeldt sanoi torstaina Kirkkoniemessä.

Armeijoiden välinen kuuma linja

Kirkkoniemen taajamasta on alle kymmenen kilometriä Storskogin rajanylityspaikalle. Se johtaa puolustusliitto Naton ja Venäjän rajalle.

Venäjän puolella rajaa lähellä Murmanskia on Venäjän armeijan ydinsukellusveneiden kotisatama. Sen ydinaseiden määrä kuuluu maailman suurimpiin.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Norja on ruvennut vahvistamaan sotilaallista läsnäoloaan rajan läheisyydessä. Jännitteet ovat kasvaneen, liikenne rajalla on vähentynyt.

Avaa kuvien katselu Norjan puolustusvoimien komentaja Eirik Kristoffersen on innoissaan Suomen ja Ruotsin hakeutumisesta puolustusliitto Natoon. Kuva: Lucas Dahlström / Yle

Norjan puolustusvoimien komentaja Eirik Kristoffersen on selvästi innoissaan Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon. Hän näkee silmissään yhden, yhtenäisen, pohjoisen Nato-alueen, jonka vastuulle voi kuulua joko Jäämeren tai Baltian valvonta tai molemmat.

Yhteydet armeijoidenkaan välillä eivät ole täysin poikki. Komentaja kertoo, että kerran viikossa testataan Norjan ja Venäjän välistä kuumaa linjaa. Siten voidaan olla varmoja, että yhteys toimii, jos tarve vaatii. Tarve voisi ilmeisesti olla esimerkiksi onnettomuus sukellusvenetukikohdassa.

Norjalaisyritysten kosiokutsut Suomen Lappiin

Kirkkoniemen suurkokouksen ohessa järjestettiin muun muassa talousseminaari, jonka päävieraat olivat Suomen Lapista.

Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari kehuu yhteistyötä pohjoismaisten naapurien kanssa.

Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari laskeskelee, että tämänvuotinen seminaari on ehkä hänelle kuudes. Tunnelma on hänestä ratkaisevasti erilainen kuin ennen.

– Henki on aivan eri. Jos varovasti sanoisi, niin tähän asti me ollaan oltu täällä läsnä, mutta nyt me ollaan oikein haluttu vieras.

Kirkkoniemessä yrittäjien viesti on selvä. Yhteistyö Venäjän kanssa on lamassa varmasti vuosia, jos ei jopa vuosikymmeniä, ja nyt uusia kumppaneita etsitään Suomen Lapista. Naapurikunta Inari tuntuu luonnolliselta kumppanilta, ja Pohjois-Suomen matkailusaavutuksista puhutaan ihaillen.

Kirkkoniemen satamajohtaja Terje Jørgensen hahmottelee yhteistyötä jo pitkälle eteenpäin. Hänestä Kirkkoniemen satamasta voidaan hyvin tehdä ”suomalaissatama” ja alueesta kotimarkkina.

Huotari on hyvillään erityisesti siitä, että nyt aloite yhteistyöhön tulee norjalaisilta. Hänestä suuret seminaarit eivät useinkaan asioita ratkaise, mutta nyt on jo sovittuna monia yritystason tapaamisia, mikä on hänestä hyvä merkki.

– Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on selvästi tuonut sitä keskustelupohjaa lisää. Nyt on vielä yksi tällainen yhteinen elementti taustalla, turvallisuuselementti.