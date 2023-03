Amerikkalainen filmitähti Glenn Close tulee kesällä Suomeen – näyttelee pääroolin Tove Janssonin romaaniin perustuvassa elokuvassa

Amerikkalaisnäyttelijä Glenn Close, 75, on valittu Tove Janssonin romaaniin Kesäkirja (1972) perustuvan elokuvan päärooliin.

Romaanin ytimessä on pienen tytön ja isoäidin ystävyys. Close esittää isoäitiä. Kesäkirja on tarkoitus kuvata ensi kesänä Suomessa, ja sen ohjaa amerikkalainen Charles McDowell.

Avaa kuvien katselu Amerikkalainen Charles McDowell ohjaa elokuvan Tove Janssonin Kesäkirja-teoksesta. Kuva: Marechal Aurore/ABACA/Shutterstock/All Over Press

McDowellin toistaiseksi tunnetuin elokuva The One I Love sai ensi-iltansa Sundance-festivaalilla vuonna 2014. Elokuva ei saanut Suomessa teatterilevitystä. Netflix julkaisi ohjaajan viimeisimmän elokuvansa Windfall vuonna 2022.

Kesäkirja on yksi ohjaajan lempikirjoista.

– On suuri kunnia tuoda se valkokankaille ja päästä kuvaamaan kauniissa Suomessa. Työskenteleminen Glenn Closen kanssa on pitkäaikainen unelmani, ohjaaja kertoo tiedotteessa.

Close on puolestaan moninkertainen Oscar-ehdokas. Pitkän uran tehnyt amerikkalaisnäyttelijä tunnetaan muun muassa elokuvista 101 dalmatialaista (1996), Valheet ja viettelijät (1989) sekä Vaarallinen suhde (1988). Close on tehnyt näyttävän uran myös Broadwaylla.

Kesäkirja kaivettiin uudestaan esiin

Janssonin Kesäkirjaan liittyvä elokuvahanke julkistettiin jo vuonna 2018. Silloin Janssonin romaaniin perustuvan tarinan piti ohjata brittiläinen Marc Munden. Isoäidin roolissa piti nähdä niin ikään brittiläinen Julie Walters. Elokuvahankkeen taustalla ollut brittiläinen tuotantoyhtiö Free Range Films on nyt yksi tekeillä olevan elokuvan osatuottajista.

Avaa kuvien katselu Tove Janssonin Kesäkirja on käännetty yli 30 kielelle. Kuva: WSOY

Ohjaaja McDowell kävi viime keväänä Suomessa katsomassa kuvauspaikkoja.

Janssonin Kesäkirja sijoittuu Suomenlahden saarelle, ja se kertoo kolmesta ihmisestä: Sophie-lapsesta, hänen isästään ja isoäidistään. Isän rooliin on kiinnitetty norjalainen Anders Danielsen Lie, joka näytteli yhtä pääosaa Joachim Trierin elokuvassa The Worst Person In The World.

Janssonin Kesäkirja tunnetaan myös ulkomailla, ja se on käännetty yli 30 kielelle. Kesäkirja on tiettävästi ensimmäinen suomalainen romaani, josta tehdään englanninkielinen elokuva sitten Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen (1954).

Kesäkirja-elokuvan on käsikirjoittanut Robert Jones, ja elokuvan suomalaisena osatuottajana on Helsinki-filmi.

