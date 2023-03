Ylen vaalikone on avattu – näin se toimii

Ylen vaalikone on avattu. Sinulle sopivinta ehdokasta jaotellaan Ylen koneessa niin arvokysymysten, ajankohtaisten aiheiden kuin aluekohtaisten kysymysten avulla.

Ehdokkaat ovat ottaneet kantaa väitteisiin, jotka koskevat muun muassa ympäristöä, taloutta, hoivapalveluita, Natoa ja vaikkapa kolmatta sukupuolta.

Vaalikoneet ovat suomalaisille tärkeä lähde äänestyspäätöksen tueksi. Ylen vaalikone teki ensiesiintymisensä jo vuonna 1996 ja siitä on kasvanut erityisen tärkeä työkalu äänestäjille.

Siksi vaalikonetta kehitetään kerta kerralta. Tällä kertaa sitä on uudistettu selailtavammaksi ja ehdokkaat esittäytyvät profiilissaan myös videolla. Koska vaalit ovat käytännössä työnhakutilanne, ehdokkaat kertovat äänestäjille videoissaan, miksi juuri he olisivat hyviä kansanedustajia.

Nyt ensimmäistä kertaa ehdokkaiden lisäksi vastaamassa ovat myös puolueet. Niitä varten rakennettiin oma kysymyspatteristo, ja vastauksista koottiin vaalikoneeseen laajennus, puoluekone, joka kertoo miten puolueiden linjaukset sopivat käyttäjän mielipiteisiin.

Puoluekone auttaa myös löytämään tietoa eri puolueista ja hahmottamaan niiden välisiä eroja.

Uudistukselle on tilausta. Vaalikoneesta haetaan yhä useammin tietoa ehdokkaista, puolueista ja poliittisesta kentästä. Varsinkin nuoret koneen käyttäjät ovat selvityksissä toivoneet, että kone toimisi entistä paremmin selailtavana tietopakettina.

– Ehdokkaiden videot ja puoluekone tuovat näissä vaaleissa merkittävästi lisää tietoa politiikasta verrattuna perinteiseen vaalikoneeseen. Vaalikone on myös tasa-arvoinen, sillä siinä niin pienet kuin suuret puolueet tai ehdokkaista moninkertaiset ministerit ja 19-vuotias ensikertalainen ovat täsmälleen saman arvoisia. Ylen vaalikone on Suomen suosituin ja erityisesti se on hitti nuorten keskuudessa”, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Vaalikone on suomen, ruotsin ja pohjois-saamen lisäksi tarjolla englanniksi, venäjäksi, ja arabiaksi. Myös puolue-esittelyt tullaan julkaisemaan eri kielillä.

Kone laskee etäisyyttä vastausten välillä

Ylen vaalikone toimii yksinkertaisella periaatteella. Vaalikone sisältää väitteitä eri aihealueilta ja väitteisiin vastaamalla etsitään puolueita ja ehdokkaita, joiden kanssa vaalikoneen käyttäjä on eniten samaa mieltä.

– Äänestäjän ja ehdokkaan vastauksista lasketaan etäisyyksiä. Mitä lähempänä vastaukset ovat toisiaan, sitä suurempi yhteensopivuus. Etäisyys lasketaan jokaisesta väitteestä, johon vaalikoneen käyttäjä on vastannut. Ehdokaskohtainen yhteensopivuus saadaan laskemalla kaikkien väitteiden tulos yhteen, kertoo vaalikoneen pääsuunnittelija, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan demokratian ja digitalisaation päällikkö Aki Kekäläinen.

– Vaalikoneen uudessa puoluekoneessa kokeilemme ensimmäistä kertaa vielä yksinkertaisempaa tapaa. Siinä väitteisiin vastataan joko kyllä, ei tai ohita. Yhteensopivuus kasvaa, kun vaalikoneen käyttäjän ja puolueen vastaus on sama.

Hyvä vaalikonekysymys on yksinkertainen ja suoraan asiaan menevä, jopa hieman töksähtävä.

Väitteitä voi ohittaa. Silloin niitä ei oteta yhteensopivuuden laskemisessa huomioon. Kaikilla väitteillä on toisiinsa nähden sama painoarvo.

Ylen vaalikoneen tarkoitus on auttaa äänestäjiä saamaan tietoa ehdokkaista ja puolueista. Vaalikonetta voi käyttää monella tavalla. Perinteisin tapa on vastata kaikkiin väitteisiin ja katsoa lopputulos.

Todennäköisesti itselleen osuvamman puolue- tai ehdokaslistan saa kuitenkin ohittamalla ne väitteet, jotka eivät ole omasta mielestä niin tärkeitä. Tulosnäkymistä pääsee syventymään puolue- ja ehdokastietoihin ja siellä on tietoa tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Vaalikonekysymyksen pitää olla mahdollisimman yksinkertainen

Vaalikoneen väitteet on laatinut politiikkaan perehtynyt laaja-alainen, Ylen toimittajista koostunut työryhmä. Taustakeskusteluita ja kommenttikierroksia on käyty monissa toimituksissa sekä politiikan tekijöiden ja tutkijoiden kanssa.

Toimivan vaalikonekysymyksen laatimisessa pitää ottaa huomioon monta tekijää.

Sen pitää olla ymmärrettävä, vaikeaselkoisuus aiheuttaa haittaa sekä ehdokkaille että koneen käyttäjille. Kysymys ei saa olla monitulkintainen, vaan vastaajan ja vaalikoneen käyttäjän pitäisi ymmärtää kysymys samalla tavalla. Kysymykseen ei pidä myöskään luoda arvoasetelmia, jotka ohjaisivat vastaamaan tietyllä tavalla.

Hyvä vaalikonekysymys on siis yksinkertainen ja suoraan asiaan menevä, jopa hieman töksähtävä.

Väite-ehdokkaita testattiin, kysymysehdotuksia saatiin monelta suunnalta ja vinkkejä kerättiin myös Ylen lukijoilta nettisivuillamme. Tarjolla oli lopulta monia hyviä kysymyksiä, joista koneeseen mahtui vain osa.

Koneisiin päätyvien kysymysten valinta tehtiin aihealueittain niiden erottelevuuden ja journalistisen harkinnan perusteella.

Vaalikone vie resursseja, joten kaikille oman vaalikoneen rakentaminen ei ole mahdollista. Yhteistyön kautta eduskuntavaalikone on räätälöidysti saatavilla mahdollisimman monelle. Jouko Jokinen

Vaalikoneen kysymyksillä ei koiteta kattaa koko maailmaa tai nostaa teemoja vaalikeskusteluun. Valittujen kysymysten tarkoitus on saada näkyviin eroja ehdokkaiden ja puolueiden välillä eri aihealueissa. Erojen perusteella vaalikone pystyy tarjoilemaan hyvän näkymän siitä, ketkä ovat lähellä ja ketkä kauempana käyttäjän näkemyksistä. Vastaajien perusteluiden kera.

Lopulta ehdokkaille lähti Yleltä kaikkiaan viitisenkymmentä valtakunnallista väitettä ja kolme vaalipiirikohtaista. Puolueille puolestaan lähetettiin vastattavaksi kolmekymmentä väitettä. Niistä vaalikoneeseen valikoitui noin kolme viidesosaa ja puoluekoneeseen puolet.

Yle on julkaissut kaikki väitteet nettisivuillaan samalla, kun ne lähetettiin vastaajille. Voit tutustua niihin täällä. Puolekoneen vastausaika on jo umpeutunut, ja kaikkiin kysymyksiin puolueilta saadut vastaukset on julkaistu täällä (siirryt toiseen palveluun).

Ylen vaalikone ja tulospalvelu näkyvät myös yhteistyökumppaneiden sivuilla

Yle tarjoaa oman eduskuntavaalikoneen myös kymmenelle mediakumppanille eri puolilta Suomea.

Tänä vuonna vaalikoneyhteistyössä ovat mukana HSS Media, Västra Nyland, Apu, Maaseudun Tulevaisuus, Åbo Underrättelser, Nya Åland, Ålands Radio, Landsbygdens Folk, Hilla Group ja Suomen Kuvalehti.

Yhteistyökumppanit saavat oman räätälöidyn vaalikoneen, johon kukin yhteistyökumppani saa kaksi itse valitsemaansa kysymystä. Muuten vaalikone pohjautuu Ylen vaalikonekysymyksiin. Vaalikone on kumppaneille maksuton.

– Olemme tehneet vaalikoneyhteistyötä useissa vaaleissa eri toimijoiden kanssa. Näin toimimalla haluamme vahvistaa suomalaista demokratiaa. Vaalikone vie resursseja, joten kaikille oman vaalikoneen rakentaminen ei ole mahdollista. Yhteistyön kautta eduskuntavaalikone on räätälöidysti saatavilla mahdollisimman monelle”, toteaa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Vaalikoneen lisäksi Yle on avannut viime vuoden aluevaaleissa HSS Median kanssa pilotoidun vaalien tulospalvelun laajemmalle yhteistyölle. Eduskuntavaaleissa tulospalvelun mediakumppanit ovat HSS Media, Maaseudun Tulevaisuus, Åbo Underrättelser, KSF Media, Nya Åland, Ålands Radio, Landsbygdens Folk, Hilla Group, Karjalainen ja Suomen Kuvalehti.