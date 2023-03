Nea Seppälä, 17: “Itse koen, että puhutaan liikaa pillereistä” – viisi myyttiä maksuttomasta ehkäisystä

Rovaniemeläinen Nea Seppälä pohtii, miksi kaikille nuorille ilmainen ehkäisy on tärkeää ja minkälainen rooli somella asiassa on.

Useimmat hyvinvointialueet ovat lähteneet innolla mukaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koordinoimaan maksuttoman ehkäisyn kokeiluun. Myös Helsinki on mukana.

Tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tasa-arvoisessa asemassa ehkäisyn suhteen paikkakunnasta tai varallisuudesta riippumatta. Tarve on ilmeinen.

Esimerkiksi Lapissa tehdään alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä enemmän kuin muualla maassa ja myös seksitauteja esiintyy muuta maata enemmän.

Tässä jutussa murramme viisi ehkäisyyn liittyvää myyttiä.

1. Seksuaalivähemmistöt eivät hyödy maksuttomasta ehkäisystä

Seta ry:n hankepäällikkö Sanna Immonen muistuttaa, että ehkäisy on paljon muutakin kuin raskauden ehkäisyä ja yhdyntään keskittymistä.

– Turvaseksistä puhuminen ja ehkäisyvälineisiin ohjaaminen on tärkeää seksitautien vähentämisessä. Suuseksisuojien jakaminen on hyvä esimerkki toimivasta palvelusta.

Pieni miinus tulee seksuaalikasvatuksen heteronormatiivisuudesta.

– Terveydenhoitajilla on vaihtelevasti tietoa seksuaalisen suuntautumisen eri muodoista. Usein nuoret itse joutuvat toimimaan asiantuntijoina, sanoo Immonen.

Tarvitaan siis rutkasti lisää tietoa seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuudesta.

– Seksuaalikasvatuksessa pitäisi muistaa, että seksiä voi harrastaa yksin, kaksin tai useamman kumppanin kanssa. On myös ok, ettei harrasta seksiä lainkaan.

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokivat muita nuoria enemmän tarvitsevansa enemmän tietoa kehosta ja mahdollisuudesta keskustella ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta

Terveydenhoitaja Salla Mikkola Rovaniemeltä sanoo, että lähtökohtaisesti vastaanotolla ei oleteta mitään seksuaalista suuntautumista.

– Pyrin tekemään avoimia kysymyksiä ja ottamaan moninaisuuden huomioon. Raskauden ehkäisy ei tarvitse aina olla pääasia vaan seksitautien ehkäisystä keskustellaan myös.

Apuna käytetään kyselylomaketta, jossa käydään läpi seksuaalisterveyteen liittyviä asioita, esimerkiksi seksuaali identiteettiä.

Myytti murrettu. Maksuton ehkäisy koskee ihan kaikkia ikäryhmän nuoria. Kohtaamisessa on parantamisen varaa.

2. Hormonaalinen ehkäisy on vain tyttöjen asia

Rovaniemeläinen 17-vuotias lukiolainen Nea Seppälä arvelee, että käytännössä tytöt huolehtivat hormonaalisesta ehkäisystä.

– Kovasti sitä tuetaan, että ehkäisy on molempien osapuolien vastuulla, mutta koska hormonivalmisteita on tarjolla vain naisoletetuille, niin väistämättä se vastuukin on heillä.

Terveydenhoitaja Salla Mikkola on nähnyt tässäkin suhteessa edistystä.

– Monet tytöt tulevat ehkäisyneuvolaan yhdessä poikaystävänsä kanssa. He haluavat jakaa yhdessä vastuun toimivasta ehkäisystä, terveydenhoitaja sanoo.

Mikkola muistuttaa myös, että tarjolla on monenlaisia ehkäisymenetelmiä ja keskustelemalla etsitään sopivaa vaihtoehtoa.

Nea Seppälä toteaa, että kaveripiiristä riippuen ehkäisyvalinnoista puhutaan avoimesti.

– Hirveesti riippuu minkälaisessa porukassa liikkuu. Koen, että ei se ole vaiettu aihe.

Hän löytää myös parantamisen varaa.

– Itse koen, että puhutaan liikaa pillereistä. Kaipaan enemmän puhetta muistakin ehkäisymenetelmistä. Toivon monipuolisuutta lisää. Tosin onhan tässäkin asiassa menty paljon eteenpäin verrattuna entisiin aikoihin.

Nea sanoo, että jos jostain ei halua puhua, sosiaalisesta mediasta saa tukea.

– Somessa voi puhua avoimesti niistäkin seksiin liittyvistä jutuista, joista ei halua puhua muille. Keskustelu on avoimempaa kuin kasvotusten. Somesta saa paljon tietoa esimerkiksi seksitaudeista.

Myytti ainakin osittain murrettu. Parantamisen varaakin asiassa on.

3. Maksutonta ehkäisyä voi käyttää muuhunkin kuin ehkäisyyn

Joissain tilanteissa ehkäisypillereitä voidaan määrätä vaikka runsaiden vuotojen tai kuukautiskipujen hallintaan.

Lapin hyvinvointialueen sairauksien ja ehkäisyn hoidon johtaja Tuula Saukkonen sanoo, että ehkäisyvalmisteiden käyttöä ei eritellä.

– Emme lähde rajaamaan mihin valmisteita käytetään, lääkäri aina arvioi mikä lääkitys on parasta. Punnitaan hyödyt ja haitat, ja jos ehkäisyvalmistetta tarvitaan johonkin vaivaan, sen saa ilmaiseksi.

Tämä pitää siis täysin paikkansa eikä ole myytti.

4. Maksutonta ehkäisyä on vaikea saada

Nea Seppälän mukaan ehkäisyn saaminen on helppoa.

– Mun mielestä kouluterveydenhoitajan kautta pääsee helposti eteenpäin. Ehkäisystä puhutaan koulussa paljon ja minulla on semmoinen käsitys, että nuoret eivät pidä asiaa ongelmallisena. Yläkoulussa jo muistutetaan ilmaisesta ehkäisystä.

Rovaniemellä ehkäisyneuvolaan saa suoraan yhteyden puhelimella.

Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen erityisasiantuntija Mervi Pirkolan tavoitteena on, että ehkäisypalveluihin nuorten olisi helppo löytää, tulla ja olla.

– Nuorten kannalta parasta olisi, jos ehkäisypalveluihin voisi vain kävellä sisään. Kokeilussa olemme kehittämässä yhteistyössä Rovaniemen kanssa nuorille suunnattua ajanvarauksetonta walk-in-palvelua.

Pirkola toivoo myös, että Ilmaisia kondomeja ja suuseksisuojia olisi vapaasti saatavilla myös muualta kuin ehkäisypalveluista, jolloin korostuu terveydenhuollon ja esimerkiksi nuorisotoimen ja oppilaitosten välinen yhteistyö.

Pirkolan mukaan nyt mietitään erityisesti, miten tavoitetaan parhaiten kaikki sukupuolet ja esimerkiksi ne nuoret, jotka ovat opintojen ja työelämän ulkopuolella. Löytyy myös nuoria joilla on mahdollisesti suurempi tiedon tarve tai he kuuluvat haavoittuviin ryhmiin, kuten maahanmuuttajanuoret.

Myytti murrettu. Ehkäisyn hankkimista tehdään kokoajan helpommaksi.

5. Vanhemmat saavat tietoonsa alaikäisen ehkäisyn käytön

Lapin hyvinvointialueen sairauksien ja ehkäisyn hoidon johtaja Tuula Saukkosen mukaan potilas-salaisuus koskee myös nuoria henkilöitä.

– Käytännössä ehkäisyn piiriin ei tule niin nuoria henkilöitä, etteivät he itse kykenisi päättämään asiasta. Emme siis lähde kertomaan aiheesta vanhemmille.

Hän toivoo, että nuoret voisivat olla mahdollisimman avoimia.

– Hyvähän se olisi, että aiheesta voisi puhua avoimesti myös vanhemmille. Ainahan se ei ole mahdollista.

Myytti murrettu.