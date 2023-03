Huittinen varoittaa: Kaupungin työntekijöiden nimissä kalastellaan sähköpostin salasanoja

Huittisten kaupungin työntekijöiden nimissä on lähtenyt huijaussähköposteja.

Satakunnassa sijaitseva Huittisten kaupunki varoittaa työntekijöidensä nimissä lähetetyistä sähköpostin huijausviesteistä.

Kaupunki kertoo, että huijarit yrittävät kalastella uhreiltaan sähköpostin salasanoja. Sähköpostiviestissä on mukana linkki, jossa kysytään sähköpostitunnusta ja salasanaa.

Kaupunginjohtaja: Toistaiseksi kaupungin sisäisiä viestejä

Kaupunginjohtaja Viveka Lanne kertoo Ylelle, että kalasteluviestejä alkoi levitä tänään torstaina iltapäivällä.

– Toistaiseksi meillä on tieto, että sähköposteja on lähtenyt vain kaupungin työntekijöille, Lanne sanoo.

Lanne kertoo, että Huittinen haluaa varoittaa myös muita kuin kaupungin omia työntekijöitä, koska riski ongelman laajenemisesta on olemassa. Kaupungin tietoturvasta vastaavat työntekijät tutkivat tapausta, ja viesteistä on kerrottu myös viestintävirasto Traficomille. Vielä ei ole tiedossa, kuka on huijausyrityksen takana.

Kaupunginjohtaja: Ei suurta vaaraa

Kukaan ei kaupunginjohtajan tietojen mukaan ole antanut salasanojaan huijareille. Jos näin on käynyt, kaupunki ohjeistaa vaihtamaan salasanan nopeasti.

Kaupunginjohtaja Lanne vakuuttaa, että Huittisten kaupungin tietoverkot on suojattu hyvin eikä kalasteluyritys aiheuta suurta vaaraa kaupungin palveluille.

Toinen satakuntalainen kunta Säkylä joutui ennen joulua kyberhyökkäyksen kohteeksi. Sen seurauksena oli ongelmia erityisesti kunnan hammashoidossa.