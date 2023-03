Perinteiset työpaikkailmoitukset eivät enää riitä – huomion saa huumorilla ja erilaisuudella

Sosiaalisen median lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu Tiktok ei ole enää pelkkää yksilöiden jakamaa viihdettä. Viime vuosina sinne ovat löytäneet myös työnantajat työpaikkailmoituksineen.

Suurin osa ilmoituksista on tehty perinteisestä poikkeavalla tyylillä. Viihteellisillä rekryvideoilla pyritään samaan potentiaaliset työntekijät innostumaan avoinna olevista työpaikoista.

Tällä rekry-videolla asetelma on käännetty niin, että työntekijät hakevat joukkoonsa sopivaa.

Kokkolan ABC-Heinolankaaren Tiktok-tiliä valvova liikenneasemapäällikkö Lotta Korkeakangas kertoo alaistensa kääntäneen videollaan asiat nurinniskoin niin, että videolla työporukka vaikuttaa etsivän oma-aloitteisesti työntekijää nuorekkaaseen joukkoonsa.

– Video on herättänyt kiinnostusta, sanoo Korkeakangas.

Korkeakankaan mukaan nuoria ei tavoita perinteisellä lehti-ilmoittelulla. Pitää olla siellä, missä tulevaisuuden työntekijät ja asiakkaat ovat.

– Se on nykypäivää, ja me halutaan olla siellä mukana, sanoo Korkeakangas.

Avaa kuvien katselu Sandra Hagström ja Veera Pollari tekevät mielellään videoita työstänsä. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Työpaikkailmoittelu muuttuu viihteeksi

Työelämästä ja työelämätaidoista useita kirjoja kirjoittanut tietokirjailija Henrietta Aarnikoivu näkee Tiktokin uutena työnhaku- ja rekrytointikanavana, jonka painoarvo nousee.

Muutos vie työpaikkailmoittelua viihteellisempään suuntaan.

– Tiktokissa saadaan nuorten huomio ja mielenkiinto heräämään eri tavalla kuin perinteisillä menetelmillä, sanoo Aarnikoivu.

Tiktokin käyttäjät ovat sen verran nuoria, että pomojen ja esihenkilöiden paikkoja ei ilmoitella. Se on oiva paikka hakea suuria määriä työntekijöitä suorittavaan portaaseen.

– Tämä on yritysten tietoinen valinta, sanoo Aarnikoivu.

Nykyinen rekrytointiviestintä tapahtuu samaan aikaan monilla kanavilla, joissa nuoret ovat mukana.

Siksi myös organisaatioiden on oltava mukana.

– Fiksut organisaatiot käyttävät useita kanavia. Hyvästä työvoimasta taistellaan nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Aarnikoivu.

Tällä videolla työntekijät hakevat joukkoonsa saman henkistä työntekijää.

Videoita tehdään ja ideoidaan yhdessä

Videoita Heinolankaaren ABC:n somealustoille tekevät työntekijä Sandra Hagström ja vuoropäällikkö Veera Pollari ovat yhtä mieltä siitä, että videoiden teko tuo työhön jotain extraa.

Kahvitunnilla suunnitellaan ja sitten kuvataan.

– Parasta on, että kaikki tämä on vapaaehtoista. Ketään ei pakoteta, sanoo Hagström.

Yleensä videoita tehdään silloin, kun on hiljaisempaa.

– Esimerkiksi rekryvideomme, jossa esitellään työntekijöitä ja halutaan samanhenkistä porukkaa töihin, kuvattiin yhtenä hiljaisena lauantai-iltana, kertoo Pollari.

Huumorin käyttö luo mielikuvaa rentoudesta

Perinteinen työpaikkailmoitus kalpenee videoiden rinnalla. Videoissa käytetään esimerkiksi huumoria, alustojen mahdollistamaa keskustelua katsojan kanssa tai käännetään työnhaun ajatus niin, että se onkin työporukka, joka etsii joukkoonsa sopivaa työntekijää.

– Nuorten kanavilla pyritään välttämään mainosmaisuutta. Huumori on yksi keino, jolla pyritään luomaan tietynlaista mielikuvaa rennosta ilmapiiristä, joka on supertärkeää. Puhutteleeko huumori kaikkia, se on sitten toinen juttu, sanoo Aarnikoivu.

Avaa kuvien katselu Lotta Korkeakangas tuskailee työntekijöiden riittävyyden kanssa päivittäin. Siitä syystä hän näkee uudenlaisten työpaikkailmoitusten olevan välttämättömiä. Niillä erotutaan massasta ja saadaan työntekijöitä kiinnostumaan työpaikasta. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Esimerkiksi Tiktokiin lähtevän yrityksen on syytä miettiä oma arvopohjansa ja viesti valmiiksi ennen ilmoittelua.

– Elämme maailmassa, jossa pitää ymmärtää kohderyhmä ja nähdä aidosti vaivaa tehdä sellaista sisältöä, mitä kohderyhmä haluaa. Tämä toimii myös rekryvideoissa, sanoo Aarnikoski

Samaa joutuu ajattelemaan työnhakijakin, jos laittaa esille itsestään videon, jossa kehuu asiantuntijuuttaan saadakseen työtarjouksia.

– Työnantaja tutkii, sopiiko työnhakija heidän arvomaailmaansa, sanoo Aarnikoivu.

Työntekijöiden hakuvideot ovat myös osa yrityksen pitkäjänteistä markkinointia ja brändin tunnetuksi tekemistä.

Aarnikoivu muistuttaa, että hyvät mielikuvat toimivat rekrytoimisen lisäksi yrityksen palveluiden markkinointina.

– Näkyvyys on tärkeää pitkällä aikajänteellä. Joku saattaa muistaa juuri jonkin tietyn työpaikan, kun valmistuu ammattiin ja pyrkii ehkä jopa töihin yritykseen, jos hänelle on muodostunut siitä positiivinen mielikuva, sanoo Aarnikoivu.

Duunitorin kesätyökysely

Duunitorin tämän vuoden kesätyökysely kesätyökysely vahvistaa sosiaalisen median ja Tiktokin merkityksen työnvälittäjänä.

Kaksi vuotta sitten kesätyökyselyyn vastaajista 13 prosenttia oli törmännyt kesätyöilmoituksiin Tiktokissa. Tänä vuonna osuus oli 46 prosenttia.

– Nuoret siis viettävät entistä enemmän aikaa Tiktokissa, ja yhä useammat työnantajat markkinoivat kesätyöpaikkojaan siellä, sanoo viestintäjohtaja Aino Salonen.

Avaa kuvien katselu Kai Virkkalan mukaan vanhemman sukupolven on välillä hiukan vaikeaa ymmärtää nuorten sukupolvien ajatuksia. On kuitenkin päivänselvää, että hyvällä huumorilla tehty rekryvideo hakkaa perinteisen lehti-ilmoituksen mennen tullen. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Keskipohjalaisen Osuuskauppa KPO:n ryhmäpäällikkö Kai Virkkala kertoo olevansa tyytyväinen nuorten työntekijöiden panostukseen sosiaalisessa mediassa.

Vaikka näkyvyyttä ei voi mitata rahassa, se merkitsee paljon.

– Me luodaan hyvän mielen ilmapiiriä ja ehkä se houkuttelee tulevia työntekijöitä, kun he huomaavat, että kivaa on, sanoo Virkkala.