Tällaiset ovat Suomen miesten mahdollisuudet viestimitaliin – järjestäjät ottivat kovat keinot käyttöön torjuakseen MM-hiihtojen yleisökatoa

Suomen naisten viestijoukkue onnistui paremmin kuin odotettiin ja perjantaina on miesten vuoro. Yle Urheilun asiantuntijoiden mukaan viestissä on mukana hyvin arvaamattomia joukkueita.

Perjantaina pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoissa miesten hiihtoviesti kello 13.30 ja miesten suurmäen mäkikisa kello 18.30. Suorat lähetykset Ylen kanavilla.

Mistä puhutaan?

Planican MM-hiihtojen vähäinen yleisömäärä on lähestulkoon samanlainen jokapäiväinen puheenaihe kuin kisojen alkupäivien kaatumiset. MM-kilpailut ovat houkutelleet yllättävän vähän yleisöä – jopa niin vähän, että kisajärjestäjät ilmoittivat torstaina, että viereisen Kranjska Goran asukkaat saavat halutessaan ilmaisen lipun MM-kisoihin.

– Toivottavasti sillä edes saadaan lisää väkeä katsomoihin, Yle Sportenin asiantuntija Matias Strandvall totesi.

– Tuo on varmaan ainoa keino saada väkeä ja tunnelmaa viikonlopuksi, Yle Urheilun asiantuntija Ville Nousiainen jatkoi.

Avaa kuvien katselu Fanialueella ei ollut tungosta naisten viestipäivänä. Kuva: Tomi Hänninen - Chilipictures

Naisten viestipäivänä pääkatsomossa oli paljon tilaa, eivätkä stadionilla meuhkanneet kuuluttaja tai dj saaneet pidettyä tunnelmaa korkealla läpi tapahtuman.

Asiantuntijoiden mukaan kisajärjestäjien ahneus on karkoittanut katsojia, sillä lippujen hinnat ovat paikallisille liian korkeat. Strandvallin mukaan myös he, jotka ovat kiinnostuneita pohjoismaisista hiihtolajeista, eivät ole tulleet stadionille asti.

Nousiainen muistutti, että kisojen alkupuolella, muun muassa parisprinttipäivänä, yleisö löysi hyvin stadionille, mutta sen jälkeen tilanne on muuttunut.

– Ja sitten kun on tuollainen pidempi kisa, niin porukka levittyy laajemmalle alueelle. Silloin sitä porukkaa saa olla todella paljon, jotta näyttää, että siellä on väkeä, Nousiainen sanoi.

Kuka yllätti?

Suomen naisten viestijoukkueen yllä leijaili isoja kysymysmerkkejä. Avausosuuden hiihtäjä Johanna Matintalo sippasi pahoin Toblachin maailmancupissa, eivätkä MM-kisat alkaneet halutulla tavalla. Myös Kerttu Niskasen jalan kunto aiheutti epävarmuutta.

Matias Strandvallin mukaan Matintalo oli etukäteen ajateltuna Suomen joukkueen heikoin lenkki, mutta sai osuudestaan puhtaat paperit. Samaa mieltä oli myös Ville Nousiainen.

– Sanotaan, että tuollaista avausta toivoin. Eikä Suomen joukkueessa ollut oikeastaan yhtään niin sanottua mokaa, Nousiainen totesi.

– Kaikki hiihtivät omalla tasollaan ja omalla rajoittimella koko ajan. Muuta ei vain ollut tehtävissä.

Matintalo: ”Viesti ei kaatunut minun osuuteen”. Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen haastattelussa naisten viestin jälkeen.

Nousiaisen mukaan Suomella olisi ollut pieni sauma mitaleille, jos Saksa ja Ruotsi olisivat olleet eri järjestyksessä. Jos Krista Pärmäkoski olisi päässyt ankkuriosuudella jahtaamaan Victoria Carlia Maja Dahlqvistin sijaan, olisi tilanne voinut kääntyä Suomen hyväksi.

– Dahlqvistin järkevyys ja osaaminen loppukirissä on aika mahdoton paikka kenelle tahansa, Nousiainen sanoi.

Näin Maja Dahlqvist ohitti Krista Pärmäkosken ankkuriosuudella stadionalueelle tultaessa.

Matias Strandvall haluaa nostaa Suomen lisäksi yllättäjäksi Norjan kolmannen osuuden hiihtäjän Ingvild Flugstad Östbergin. Östberg joutui terveysongelmien takia pitämään 1,5 vuoden tauon maailmancupista, mutta Planicassa hän ratkaisi irtiotollaan MM-kullan Norjalle.

Norjan Ingvild Flugstad Östberg karkasi muulta kärkiporukalta kolmannella osuudella.

Kuka floppasi?

Ruotsi lähti naisten viestiin suurimpana mestarisuosikkina, mutta joutui tyytymään pronssimitaleihin. Kisan jälkeen Ruotsin leirissä kiehuikin ja joukkue joutui pitämään kriisipalaverin.

– Emma Ribom ja Maja Dahlqvist hoitivat tonttinsa, mutta sekä Ebba Andersson että Frida Karlsson floppasivat. Eli juuri joukkueen vahvimmat hiihtäjät, Matias Strandvall sanoi.

Nousiaisen mielestä Karlsson ei pystynyt vastaamaan millään tasolla Norjan Ingvild Flugstad Östbergin tai Saksan Pia Finkin vauhtiin.

– Siihen se viesti ratkesi Ruotsin osalta, Nousiainen sanoi.

Norja ja Saksa yllättivät ennakkosuosikki-Ruotsin naisten viestissä. Tässä kärkijoukkueiden maaliintulo.

Yhdysvalloilla ensimmäisen ja viimeisen osuuden hiihtäjät olivat arvoituksia, ja heti viestin alusta lähtien näki, ettei Hailey Swirbul pysy muiden mukana. Kun vielä huolto oli epäonnistunut, Swirbul joutui rimpuilemaan koko lenkin läpi. Ankkuri Julia Kernin vapaa ei ollut tarpeeksi vahvaa Planican MM-maastoihin.

– Jessie Diggins joutui kolmannella osuudella lähtemään takaa-ajoasemasta ja joutui hiihtämään alkuun ylikovaa vauhtia. Se kostautui, Nousiainen sanoi.

Rosie Brennan kaatui toisella osuudella, mikä lisäsi entisestään USA:n takamatkaa kärkiporukkaan.

Mitä seuraavaksi?

Suomen miesten viestimitalista on kulunut jo 14 vuotta. Joukkue ei ole tälläkään kertaa mitalisuosikki, mutta mitalimahdollisuuksia on.

– Ne ovat tosin ohuet, ei siitä pääse mihinkään. Viiden joukkoon olisi hyvä suoritus, Matias Strandvall sanoi.

Suomen viestinelikko Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola ei ollut asiantuntijoille yllätys. Ville Nousiaisen mielestä Norja ja Ranska ovat ennakkoon Suomen edellä, Ruotsikin on vahva, mutta joukkueessa on kysymysmerkkejä.

– Ruotsi ja osittain Saksa ovat kantona kaskessa, mutta mukana on niin arvaamattomia joukkueita, kuten esimerkiksi Italia. Jos Iivo Niskanen on huippukunnossa, niin siinä on Suomen sauma iskeä Ruotsia vastaan, Nousiainen sanoi.

– Ei se mitali mitään ihan tuulesta temmattu ole tällä porukalla, mutta vaatii Ruotsilta epäonnea ja Suomelta täydellistä onnistumista.

Iivo Niskanen: ”Suomen joukkue on maailman paras”. Suomen viestijoukkueen haastattelu torstai-illan nimeämisten jälkeen.

Strandvall olisi halunnut nähdä Suomen valmennusjohdolta sellaista rohkeutta, mitä entinen päävalmentaja Magnar Dalen tarjosi ensimmäisissä MM-kisoissaan Sapporossa. Silloin Suomen naiset lähtivät viestiin niin sanotusti kova pää edellä ja se tuotti mestaruuden.

– Iivo olisi voinut vetää koko porukan heti kärkeen säpäleiksi. Mielestäni se olisi ollut Suomen ainoa mahdollisuus, Strandvall sanoi.