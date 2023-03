Ukrainalaisten mekaanikkojen koulutus Challenger-panssarivaunujen huoltamiseksi käynnissä – brittivaunun erikoisuus vaatii kaksien työkalujen hallinnan

Ukrainalaisten panssarivaunumekaanikkojen koulutus on käynnissä Wiltshiressä, Britannian eteläosassa.

Britannia on luvannut luovuttaa Ukrainan asevoimien käyttöön 14 kappaletta Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja. Vaikka vaunut on valmistettu jo 1990-luvulla, on niiden tekniikka hyvin edistyksellistä verrattuna Ukrainan käytössä olleisiin neuvostoajan vaunuihin.

Vaunumiehistöjen lisäksi koulutusta saavat ukrainalaiset mekaanikot, joiden vastuulla on vaunujen kunnon ylläpito Ukrainassa, samoin kuin maaston aiheuttaman kuluman ja vihollisaseiden jälkien korjaaminen. Ilman huoltoa ja korjauksia 62 tonnia painavat laitteet muuttuisivat pian hyödyttömiksi.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisia sotilaita koulutetaan Challenger-panssarivaunujen käyttöön Lulworthissa, Dorsetissa. Kuva: EyePress News / AOP

Challenger 2 -vaunuilla on omat ominaispiirteensä, jotka tekevät niiden korjaustoiminnasta ja huollosta haastavaa. Challenger 2:n tykkitorni on rakennettu vanhemman Challenger 1 -vaunun runkoon. Tästä seuraa, että miehistöt joutuvat käyttämään kaksia erilaisia työkaluja.

Vanhoissa rungoissa on käytetty perinteisiä jalka- ja tuumamittoja, mutta uusien tykkitornien valmistuksessa puolestaan nykyaikaisia metrimittoja, kertoo Daily Telegraph -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Challengerien ominaisuus on rihlattu tykinputki, kun muissa Ukrainalle luvatuissa vaunumalleissa, Leopardeissa ja Abramseissa, piiput ovat sileitä. Tämä vaatii erilaista huoltoa ja ammuksia.

Useimmat muut taistelupanssarivaunut käyttävät panssarointia läpäiseviä tai onteloammuksia. Challenger 2 -vaunujen kranaateissa on sen sijaan HESH-muoviräjähde, joka räjähtää kohdevaunun pinnalla, jolloin vaunun sisäpinnan panssarointi pirstaloituu surmaten miehistön ja räjäyttäen sisällä olevat ammukset.

Challengerin rakettiammukset ovat myös kaksiosaisia, eli ajoaine ja räjähde ovat irrallaan. Vaunujen miehistöjen on opittava yhdistämään ammusten osat.

Briteille on perinteisesti hyvin tärkeää saada säännöllisesti teetä. Brittitankeista onkin sanottu, että niissä on sisäänrakennettu teenkeitin. Tämä ei varsinaisesti pidä paikkaansa, mutta Challengereissa on kyllä mahdollisuus teenkeittoon.

Vaunuissa on vedenlämmitin, jonka päätehtävä on tuottaa kuumaa vettä vaunumiehistöjen kuivamuona-aterioiden lisukkeeksi, kertoo Tankhistoria-tietosivusto (siirryt toiseen palveluun). Vastaava laitteisto on monissa muissakin vaunumalleissa.