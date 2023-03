Taivalkoskella on jo kolmas kunnanjohtaja vuoden sisään – Mirva Haataja: "Minua ei pelota lähteä tähän tehtävään"

Taivalkosken kunnanjohtajaksi valittiin 2. maaliskuuta Mirva Haataja kahden vuoden väliaikaiseen virkaan. Hän on jo kolmas kunnanjohtaja Taivalkoskella vuoden sisällä.

Suomen kuntajohdossa käyvät laineet. Maan 309:ssa kunnassa täytettiin viime vuonna lähes 60 kunnanjohtajan paikkaa. Vuotta aiemmin kunnanjohtajia valittiin noin 50, samoin kolme vuotta sitten.

Kuntajohtajien vaihtuvuus on lisääntynyt Suomen Kuntaliiton tilastojen mukaan erityisesti tällä vuosituhannella kiihtyen viime vuosina.

– Viime vuonna kuntajohtajien eron syynä joka viidennellä oli eläköityminen, mutta joka neljännessä tapauksessa taustalla oli muun muassa epäluottamus kuntajohtajan toimintaan, kertoo Suomen Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Sama on havaittu Suomen kuntajohtajat ry:ssä, kertoo puheenjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

– ilmapiiri on raaistunut.

Kolme kunnanjohtajaa vuodessa

Pohjois-Pohjanmaan Taivalkoskella valittiin torstaina 2. maaliskuuta kolmas kunnanjohtaja vuoden sisällä. Kuntaa johtaa nyt kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella kunnan hallintojohtajana lähes kolme vuotta työskennellyt Mirva Haataja.

Kunnanvaltuusto valitsi Haatajan väliaikaiseen virkaan yksimielisesti.

– Minua ei pelota lähteä tähän tehtävään. Tiedän, että kunnassa on nyt hyvä ilmapiiri työskennellä, Mirva Haataja totesi valintansa jälkeen.

Vuosi sitten keväällä kunnanjohtajan virasta erosi reilun kolmen vuoden pestin jälkeen Kaisu Lehtinen-Nevalainen. Hänen tilalleen valittu Eija Liikamaa työskenteli virassaan vain kaksi viikkoa.

– Konkreettisesti aloin miettimään työtäni, kun minulle tuli vieras, joka kertoi oman näkemyksensä epäselvyyksistä kunnan toiminnassa. Voin sanoa, että tuon kohtaamisen jälkeen minulle selvisi se, että olen tullut ihan eri virkaan, mihin luulin tulleeni. Kohtaaminen oli todella erikoinen ja sen aikana minuun ”istutettiin pelon siemen”, perusteli Liikamaa eroaan viime kesäkuussa Kuntalehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Liikamaan tilalle Taivalkosken kunnanjohtajaksi valittiin viime lokakuussa Aki Räisänen, joka erosi perhesyihin vedoten vain neljän kuukauden työrupeaman jälkeen.

Avaa kuvien katselu Taivalkosken kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanjohtajan 2. maaliskuuta. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Tilanne halutaan rauhoittaa

Kahden vuoden määräaikaisella viralla Taivalkoskella pestillä Taivalkosken valtuusto haluaa rauhoittaa vuoden kestäneen kuohunnan kunnan sisällä.

Taustalla kunnan kuohunnassa on ollut muun muassa päätökset Taivalkosken matkailu- ja talviurheilukeskuksen Taivalvaaran hallinnoimisesta. Taivalvaaran toiminnoista on vastannut matkailuyritys, jolle kunta on vuokrannut toiminnat joidenkin tahojen mukaan liian edullisesti.

Taivalkosken kunnanvaltuuston yksi voimahahmoista, keskustan Risto Tyni pitää kahden vuoden väliaikaista kunnanjohtajan pestiä onnistuneena ratkaisuna.

– Minä luotan tähän kahden vuoden ratkaisuun. Nyt meillä on johtajana henkilö, joka hallitsee kuntatalouden ja organisaation toiminnot, Tyni sanoo.

Taivalkosken kuntaa kymmenen vuotta vuosina 2008–2018 johtanut Jukka Mikkonen pitää ratkaisua myös oikeana.

– Mutta kun kahden vuoden kuluttua lähdetään valitsemaan jälleen kunnanjohtajaa, panisin siihen paljon paukkuja siten, että siinä kohtaa käytettäisiin rekrytoinnissa asiantuntija-apua, Mikkonen opastaa.

Ajat ja tavat ovat muuttuneet

Asikkalan kunnanjohtaja ja Suomen kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo, että kunnanjohtajien lisääntynyt vaihtuvuus on puhuttanut paljon yhdistyksessä.

– Ajat muuttuvat. Urakaari ei ole nykyisin enää sama, kuin pari-kolmekymmentä vuotta sitten, jolloin kunnanjohtajan ura saattoi kestää vuosikymmeniä, Ikola-Norrbacka toteaa.

Avaa kuvien katselu Taivalkoskella on kiistelty muun muassa Taivalvaaran talviurheilukeskuksen hallinnoimisesta. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Ikola-Norrbackan mukaan kuntajohtajia kiinnostavat nykyisin uudet työt ja uravalinnat.

– Tosin odotukset kunnanjohtajan työtä kohtaan ovat kasvaneet. Tietynlainen gloria kunnanjohtajan työstä on kadonnut, joka houkuttelee kunnanjohtajia toisiin tehtäviin. Kunnan johtaminen on työtä kädet savessa, Ikola-Norrbacka kuvailee.

Rinna Ikola-Norrbacka muistuttaa, että kunnanjohtajan työ on edelleen arvokasta ja merkityksellistä.

– Tottakai kunnanjohtajalla on paljon vastuuta ja hänen pitää kantaa vastuu. Mutta ei se tarkoita, että hän tekee yksin kaiken ja saa yksin kunnan loistamaan. Kunnan hyvinvointiin tarvitaan kunnanjohtajan työn lisäksi yhtälailla luottamusmiesten ja kuntalaisten panosta, Ikola-Norrbacka muistuttaa.