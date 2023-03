Suomi nousi Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa jo kakkoseksi

Käärijän Cha cha cha on noussut Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa toiseksi ohi Ukrainan. Eurovisionworld-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen voittomahdollisuus on tällä hetkellä 15 prosenttia.

Kärkisijaa pitää edelleen Ruotsi, joka valitsee viisuedustajan vasta ensi viikonloppuna Melodifestivalenilla. Naapurimaan osakkeita pitää korkealla jo kertaalleen viisut voittanut Loreen, jonka uskotaan nappaavan viisuedustajan paikan ylivoimaisesti.

Liverpoolissa toukokuussa järjestettävien Euroviisujen edustuskappaleista on tähän mennessä julkistettu hieman yli puolet.

Käärijä on Cha cha cha -kappaleen kasvava suosio näkyy myös suoratoistopalvelu Spotifyssa. Suomen edustuskappale on noussut maailman viraalilistalla jo sijalle 10. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kappale on viraalilistan ykkönen.

Katso Käärijän haastattelu Ylen aamussa: