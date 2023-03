Tunteet ovat pinnassa, kun 31 kansanedustajaa jättää eduskunnan – ”Tämä on vähän kuin avioero”, tiivistää Jari Myllykoski tunnelmat

Luopujien joukossa on kaksi entistä pääministeriä: Matti Vanhanen ja Juha Sipilä. Pois jäävät myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ja moninkertainen ministeri Anu Vehviläinen. Jatkoa ei myöskään hae Pirkka-Pekka Petelius.

Eduskunnan käytävillä ja työhuoneissa vallitsi tänään perjantaina haikea tunnelma. Viimeinen istunto on ohi, ja kansanedustajat lähtevät vaalivapaille. 31 kansanedustajaa on päättänyt luopua paikastaan. Eniten luopujia on keskustan ja SDP:n riveissä.

Yksi lähtijöistä on entinen puhemies ja moninkertainen ministeri Anu Vehviläinen (kesk.). Kotiseudulleen Joensuuhun palaava Vehviläinen on toiminut kansanedustajana 24 vuotta. Valtakunnan politiikassa on kulunut vielä pitempään. Nyt Vehviläinen pakkaa työhuoneessaan papereita ja siivoaa Helsingin asuntoaan.

– Olo tuntuu loppujen lopuksi aika helpottuneelta. Olen tehnyt tätä päätöstä jo neljän vuoden takaa, edellisistä vaaleista. Henkilökohtaisesti tuntuu ihan hyvältä, mutta uskoisin kyllä, että kun tullaan valtiopäivien päättäjäisiin maaliskuun lopulla, niin saattaa tulla vielä haikeutta.

Vehviläisen tulevaisuuden suunnitelmat ovat auki. Hän toivoo, että uusi ura vielä urkenisi. Vasta nyt on aikaa pohtia tulevaisuutta.

Päällimmäisenä Vehviläiselle jäi tältä kaudelta mieleen Natoon hakeminen ja maraton-istunto, jossa perussuomalaiset jarruttivat EU:n elpymisrahastoa. Vehviläinen toimi tuolloin puhemiehenä. Vielä nyt on hankala valita, mikä jäi päällimmäisenä mieleen pitkän uran varrelta.

Muita keskustalaisia luopujia ovat kaksi entistä pääministeriä: Juha Sipilä ja Matti Vanhanen. Lähtöpäätöksen ovat tehneet myös Esko Kiviranta, Hannakaisa Heikkinen, Jari Leppä ja Juha Pylväs. Moni joutuu myös lähtemään vasten tahtoaan, koska ei saa tarpeeksi ääniä.

Lähtijät jäävät kaipaamaan yhteisöä

Pääministeripuolue SDP:n riveistä eduskunnan jättää myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Muita luopujia ovat Jukka Gustafsson, Anneli Kiljunen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Raimo Piirainen, Kristiina Salonen ja Katja Taimela.

Vasemmistoliiton riveistä lähtevät Juho Kautto, Markus Mustajärvi ja Jari Myllykoski. Satakunnasta kotoisin oleva Jari Myllykoski lopettaa kolmen kauden jälkeen.

– Hyvä sana tämä luopuminen, todellakin luovun. Tämä on ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa työtä. Tähän rakastuu. Tämä on vähän kuin avioero, Myllykoski tiivistää.

Myllykoskelle päättyneen kauden tärkein saavutus olivat onnistuneet koronatoimet.

– Tämä hallitus onnistui tekemään koronarajoitusten aikana sellaisia päätöksiä, että kyettiin pitämään ihmiset ja yrittäjät mukana. Ei uusittu edellisen pankkikriisin aikaa, jolloin yrittäjiä kurjistettiin ja ihmisiltä meni työpaikat.

Myllykoski jää kaipaamaan eduskunnasta yhteisöä. Eduskunta on ollut monelle kansanedustajalle muutakin kuin työpaikka. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat auki. Nahkatehtaalla, Kuparitehtaalla ja Metalliliitossa työskennellyt Myllykoski uskoo kohtaloon.

Avaa kuvien katselu Helsinkiläiselle Jaana Pelkoselle eduskunnasta jää mieleen Nato-päätös ja valtiosali, josta hänellä on paljon muistoja. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Päällimmäiseksi jäi Nato-päätös

Kokoomuksen riveistä eduskunnasta jäävät pois Kalle Jokinen, Ruut Sjöblom, Kari Tolvanen ja Jaana Pelkonen. Pelkonen istui eduskunnassa kolme kautta. Olotila on luopumisen jälkeen kiitollinen mutta haikea.

– Tulee suuri ikävä ihmisiä, joiden kanssa on ollut ilo tehdä töitä kahdentoista vuoden ajan.

Pelkonen sanoo, että palo vaikuttaa yhteisiin asioihin ei ole sammunut. Nyt on kuitenkin aika tarkastella asioita uudesta näkökulmasta.

– Jos jonain päivänä koen, että haluan yrittää uudelleen palata eduskuntaan, minulla on uutta perspektiiviä ja annettavaakin, toivottavasti.

Tärkeimpänä asiana omalta kaudeltaan Pelkonen valitsee yhden asian yli muiden: Nato-päätös.

– Minulla on ollut kunnia toimia isänmaan parhaaksi ja turvallisuutemme eteen: viime kaudella puolustusvaliokunnassa ja tällä kaudella ulkoasiainvaliokunnassa, jossa työskenneltiin läheisesti Nato-asioiden kanssa.

Perussuomalaisistaa luopuvat Toimi Kankaanniemi, Riikka Slunga-Poutsalo ja Veikko Vallin. Vihreistä eduskunnan jättävät Outi Alanko-Kahiluoto, Heli Järvinen, Emma Kari, Satu Hassi ja Pirkka-Pekka Petelius.

RKP:sta ja kristillidemokraateista lähdössä ovat Veronica Kivi-Rehn (r.) ja Antero Laukkanen (kd.).

Eduskunta jää tänään vaalitauolle