Venäjän ja Kiinan kauppa kukoistaa Heihen rajakaupungissa – kiinalaiset ostavat venäläisiä suklaita ja suolakurkkuja tukeakseen Putinia

HEIHE Song Yuxiangin kaupan hyllyt notkuvat venäläisiä herkkuja, vaikka ollaan Kiinassa. Pienen kaupan hyllyillä näkyy riveittäin vodkaa, suklaata ja maatuskanukkeja.

– Venäläinen tumma suklaa tai pähkinäsuklaa. Siitä asiakkaat pitävät. Myös venäläisiä hajuvesiä ja hammastahnaa, Song näyttää venäläisin kirjaimin kirjailtuja tuotteita.

Song on pitänyt kauppaa Venäjän rajalla Heihessä yhdeksän vuotta jäätyään eläkkeelle. Kiinassa naisten eläkeikä alkaa 55-vuotiaana.

Heihessä on eletty rajakaupasta. Venäläisturistit toivatkin hyvän elannon.

Song Yuxiang myy kaupassaan venäläistuotteita. Naapurimaan turistit eivät yhäkään pääse Kiinaan, joten ostajat ovat paikallisia. Kuva: Chng Chek Khai

– En tiedä paljonko nämä maksavat Venäjällä, mutta täällä Kiinassa ne ovat halvempia, Song näyttää muita hittituotteita: parin euron venäläistä majoneesia ja euron suolakurkkupurkkeja.

Heihen suosio venäläisturisteille perustuukin siihen, että he löytävät sieltä venäläisiä tuotteita halvemmalla kuin kotimaassaan. Samalla tavalla suomalaiset ovat hamstranneet Tallinnasta voita tai olutta.

Naapureiden yhteiseloa on kestänyt kauemmin kuin Ukrainan sodan alusta, jolloin Venäjä ja Kiina julistivat vankkaa kumppanuutta. Song Yuxiangkin asui ennen kaupan avaamista Venäjän puolella rajaa muutaman vuoden, kun hänen miehensä piti siellä ravintolaa.

Heihestä näkyy Venäjä rajajoen Amurin yli. Kesällä vene kuljettaa ihmisiä Kiinan ja Venäjän välillä jokea pitkin. Kuva: Chng Chek Khai

Heihen ja Blagoveštšenskin kaupunkeja erottaa vain satojen metrien matka Amurjoen yli Kiinan pohjoisrajalla. Heihen puolelta voi katsella salossa hulmuavaa isoa Venäjän lippua ja korkeiden kerrostalojen ja savua tupruttavien tehtaanpiippujen horisonttia vastarannalla. Kiinalaissotilaat vartioivat rajaa keskellä jäistä jokea.

Korona näivetti rajakaupan

Venäjän tuotteiden kaduksi nimetyllä kadulla on vieri vieressä kivijalkakauppoja. Katukyltit ja kauppojen nimet on kirjoitettu niin kiinaksi kuin venäjäksi.

Heihessä on kokonainen katu, jolla myydään lähinnä vain venäläisiä tuotteita ja herkkuja. Myös tienviitat kaupungilla on kirjoitettu venäjäksi. Kuva: Chng Chek Khai

Täällä sijaitsee myös Songin kauppa. Ennen katu kuhisi naapurimaan turisteja. Nyt venäläisiä ei näy.

Kolme vuotta sitten koronapandemia iski ja raja suljettiin. Kaupunkiin pääsee yhäkin Venäjältä vain bisnesviisumilla. Song odottaa kuitenkin parempia aikoja.

– Tuntuu siltä, että ajat ovat muuttumassa. Näen entistä enemmän venäläisiä. Saatan jopa pidentää aukioloaikojani pian, hän pohtii.

Heihen kautta kulkevat autot ja kaasu

Parinsadan tuhannen asukkaan Heihen kaupungista on tulossa kokoaan suurempi liitoskohta Kiinan ja Venäjän suhteissa. Sen jälkeen kun Kiinan ja Venäjän johtajat vannoivat strategista kumppanuutta Pekingin olympialaisten alla, maiden välinen kauppa on noussut kolmanneksen. Sitä tehdään nyt entistä enemmän Heihen kautta.

Viime vuonna avattu silta tehtiin helpottamaan Venäjän ja Kiinan rahtiliikennettä. Se on tehnyt Heihestä tärkeän risteysaseman maiden välisessä kaupassa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kaupungin laidalla on avattu kilometrin pituinen punainen silta Amurjoen yli Venäjälle. Kiinan puolella sillan edessä odottaa rekka-autossa venäläinen kuljettaja rajan ylityslupaa. Rekan kyydissä on vaalenvihreitä kuormaajia. Vieressä on toinen rekka, jossa on iso suljettu kontti. Tien piennarta reunustavat kilometrien matkalla upouudet kuorma-autot. Ne kaikki viedään Venäjälle.

Venäläinen rekkakuski odottaa tullissa pääsyä Amurjoen sillan yli Venäjälle. Kyydissä on uusia Kiinassa valmistettuja kaivureita. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kiinasta on viety Venäjälle entistä enemmän autoja, koneita, elektroniikkaa ja kemikaaleja, kun tuonti lännestä on hiipunut pakotteiden takia. Yhdysvallat syyttää, että Kiina olisi aikeissa viedä Venäjälle sotimista auttavia tarvikkeita. Kiina on kiistänyt tämän.

Mutta Kiinan kauppakumppanuus pönkittää Venäjän taloutta. Venäjästä on tullut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Kiinan tärkein energian tuoja. Se ostaa öljyä Venäjän määrittelemään hintaan, ei lännen pakotehintaan.

Kaasuputki on rakennettu Heihen kautta Amurjoen ali. Kun Siperiasta Kiinaan yltävä putki avataan koko laajuudessaan määränpäässään Shanghaissa, sen kautta tulee Venäjältä lähes yhtä paljon kaasua kuin Nord Stream 1 -putki toi Venäjältä Eurooppaan.

Song Yuxiangin mukaan uusi silta Amurjoen yli tuli tarpeeseen.

– Olimme tyytyväisiä sillan avaamiseen. Saamme enemmän venäläisiä tuotteita ja meidän kiinalaista tavaraamme saadaan nopeammin Venäjälle, hän sanoo.

Kaasuputki Venäjältä Kiinaan kulkee Heihen kautta Amurjoen ali. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Venäläinen kaasuputki on hänen mukaansa jo nyt hyödyttänyt paikallisia. Kaasuyhteys on vedetty uusiin asuntoihin. Song sanoo, että ruoan laittoon kuluvan energian hinta on halventunut viidennekseen.

Köysirata juuttui pakotteisiin

Yhdysvaltain ja Euroopan unionin pakotteet Venäjää vastaan tuntuvat jossain määrin myös Heihessä. Amurjoen rannassa kymmenien miljoonien eurojen köysiratahanke seisoo jumissa. Venäjän viranomaisten mukaan Ranska ei toimita osia pakotteiden takia.

Köysirata-asema Kiinan Heihessä on keskeneräinen. Ranska ei toimita osia Venäjän pakotteiden takia. Kuva: Chng Chek Khai

Hollantilaisen arkkitehtistudion suunnittelemat modernisti muotoillut terminaalit ovat puolivalmiit. Köysiradan on tarkoitus kuljettaa vuosittain pari miljoonaa ihmistä Amurjoen yli puolin ja toisin. Se olisi maailman ensimmäinen kahden valtion välinen köysirata.

Kiinan rajalla kannatetaan Putinia

Heihessä on selvää, että asukkaat kannattavat Venäjää.

Köysiradan lähellä isossa venäläistuotteiden kauppakeskuksessa Yle kyseleee kaupassa asioineilta kiinalaisilta suhteista venäläisiin. Kaikki sanovat haluavansa venäläisturistit takaisin. Moni on itsekin käynyt rajan toisella puolella lomalla tai käymässä kauppaa.

Heihessä ostoskeskusten julkisivussa kauppojen nimet on kirjoitettu niin kiinaksi kuin venäjäksi Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Jokainen sanoo tukevansa Venäjää Ukrainan sodassa.

– Mielikuvani Putinista on oikein hyvä, sanoo Wang-niminen mies.

Gao-niminen mies sanoo ostavansa venäläisiä tuotteita tukeakseen Venäjää.

– He voivat asettaa pakotteita jos haluavat. Me voimme ostaa Venäjän tuotteita, Gao puuskahtaa.

Hän sanoo seuraavansa kiinalaismediasta sotimista Ukrainassa ja uskoo sen johtuvan Yhdysvaltain pyrkimyksistä peitota Venäjä ja Kiina.

Wang (oik) myy ananaksia Heihen kävelykadulla. Kun venäläiset turistit pääsivät kaupunkiin, kauppa kävi paremmin. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kauppakadulla ananaksia ja mansikoita myyvä Wang-niminen mies sanoo myös tukevansa Venäjää, koska Venäjä ja Kiina ovat ystäviä. Yhdysvaltoja hän pitää kiusaajana.

– Jos olisin johtaja, auttaisin Venäjää taistelemaan vastaan. Putin on älykäs ja rohkea, hän sanoo.

Turkishattuja on myynnissä monessa puodissa Heihessä. Ne kiinnostavat venäläisturisteja. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Song Yuxiangkin on huomannut kaupassaan, että ostoksia tehdään joskus poliittisista syistä. Erityisesti ennen kiinalaista uutta vuotta kiinalaiset asiakkaat ostivat Songin kaupasta venäläistuotteita lahjaksi.

– Ihmiset ovat isänmaallisia. Moni tukee Venäjää, koska Venäjän tukeminen tarkoittaa Kiinan tukemista. Kiina ja Venäjä ovat ystäviä, Song miettii.